Previsional
ANSES
AUH
FECHAS DE COBRO

ANSES confirmó nuevas fechas de cobro para AUH, SUAF y asignaciones familiares

ANSES actualizó el cronograma de pagos para titulares de AUH, SUAF y asignaciones familiares. Los depósitos se realizarán según terminación de DNI, con acreditación automática en las cuentas bancarias asignadas. El calendario puede consultarse en canales oficiales del organismo.

ANSES confirmó las nuevas fechas de cobro para AUH, SUAF y asignaciones familiares y detalló que los pagos se efectuarán según el número final del DNI de cada beneficiario, respetando el orden habitual del calendario mensual.

La acreditación será automática en las cuentas correspondientes y no requiere trámites adicionales, aunque el organismo recomendó verificar las fechas oficiales a través de la plataforma Mi ANSES o los canales institucionales para evitar confusiones.

¿Cómo quedarían las asignaciones familiares del SUAF?

Las asignaciones para trabajadores registrados también se ajustarían con la movilidad:

  • Asignación por hijo: $61.647

  • Hijo con discapacidad: $200.719

  • Prenatal: $61.647

  • Nacimiento: $71.856

  • Adopción: $429.629

  • Matrimonio: $107.593

  • Cónyuge: $14.955

Además, subirán los topes de ingresos:

  • Individual: $2.527.217

  • Familiar: $5.054.435

La ayuda escolar se mantendrá en $85.000, con actualización prevista previo al ciclo lectivo 2026.

Calendario de pagos ANSES AUH noviembre 2025

emabrazo prenatal maternidad anses calendario
ANSES confirm&oacute; nuevas fechas de cobro para AUH, SUAF y asignaciones familiares

ANSES confirmó nuevas fechas de cobro para AUH, SUAF y asignaciones familiares

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  • DNI terminados in 6: martes 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

¿Cuánto cobrarían AUH y AUH discapacidad en diciembre?

La AUH de ANSES también recibiría un incremento. Con el ajuste estimado, el monto mensual sería:

  • AUH por hijo: de $119.691 → $123.282

  • AUH por hijo con discapacidad: de $389.733 → $401.425

Como es habitual, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la libreta escolar y sanitaria:

  • Pago directo por hijo: $98.625,60

  • Pago directo por hijo con discapacidad: $321.140

El Complemento Leche también subiría: $46.496.

¿Cuándo se confirmarán los montos definitivos de ANSES?

El porcentaje final se confirmará el 12 de noviembre, con la publicación del IPC oficial de octubre. Con ese dato, ANSES actualizará los montos y publicará los calendarios de pago correspondientes al cierre del año, incluyendo aguinaldo y refuerzos.

