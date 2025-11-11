Individual: $2.527.217

Familiar: $5.054.435

La ayuda escolar se mantendrá en $85.000, con actualización prevista previo al ciclo lectivo 2026.

Calendario de pagos ANSES AUH noviembre 2025

emabrazo prenatal maternidad anses calendario ANSES confirmó nuevas fechas de cobro para AUH, SUAF y asignaciones familiares

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados in 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

¿Cuánto cobrarían AUH y AUH discapacidad en diciembre?

La AUH de ANSES también recibiría un incremento. Con el ajuste estimado, el monto mensual sería:

AUH por hijo: de $119.691 → $123.282

AUH por hijo con discapacidad: de $389.733 → $401.425

Como es habitual, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la libreta escolar y sanitaria:

Pago directo por hijo: $98.625,60

Pago directo por hijo con discapacidad: $321.140

El Complemento Leche también subiría: $46.496.

¿Cuándo se confirmarán los montos definitivos de ANSES?

El porcentaje final se confirmará el 12 de noviembre, con la publicación del IPC oficial de octubre. Con ese dato, ANSES actualizará los montos y publicará los calendarios de pago correspondientes al cierre del año, incluyendo aguinaldo y refuerzos.