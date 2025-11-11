ANSES confirmó nuevas fechas de cobro para AUH, SUAF y asignaciones familiares

ANSES confirmó las nuevas fechas de cobro para AUH, SUAF y asignaciones familiares y detalló que los pagos se efectuarán según el número final del DNI de cada beneficiario, respetando el orden habitual del calendario mensual.
ANSES actualizó el cronograma de pagos para titulares de AUH, SUAF y asignaciones familiares. Los depósitos se realizarán según terminación de DNI, con acreditación automática en las cuentas bancarias asignadas. El calendario puede consultarse en canales oficiales del organismo.
La acreditación será automática en las cuentas correspondientes y no requiere trámites adicionales, aunque el organismo recomendó verificar las fechas oficiales a través de la plataforma Mi ANSES o los canales institucionales para evitar confusiones.
Las asignaciones para trabajadores registrados también se ajustarían con la movilidad:
Asignación por hijo: $61.647
Hijo con discapacidad: $200.719
Prenatal: $61.647
Nacimiento: $71.856
Adopción: $429.629
Matrimonio: $107.593
Cónyuge: $14.955
Además, subirán los topes de ingresos:
Individual: $2.527.217
Familiar: $5.054.435
La ayuda escolar se mantendrá en $85.000, con actualización prevista previo al ciclo lectivo 2026.
La AUH de ANSES también recibiría un incremento. Con el ajuste estimado, el monto mensual sería:
AUH por hijo: de $119.691 → $123.282
AUH por hijo con discapacidad: de $389.733 → $401.425
Como es habitual, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la libreta escolar y sanitaria:
Pago directo por hijo: $98.625,60
Pago directo por hijo con discapacidad: $321.140
El Complemento Leche también subiría: $46.496.
El porcentaje final se confirmará el 12 de noviembre, con la publicación del IPC oficial de octubre. Con ese dato, ANSES actualizará los montos y publicará los calendarios de pago correspondientes al cierre del año, incluyendo aguinaldo y refuerzos.