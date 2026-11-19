Ya son dos los trabajadores fallecidos por la explosión en Lanús

La confirmación sobre García se conoció después de que, durante la madrugada de este jueves, se informara la muerte de otro operario de MetroGAS que permanecía internado en terapia intensiva en el Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque no se difundió su identidad, trascendió que tenía 44 años y una extensa trayectoria en la compañía, donde había ingresado en 2007. Otros cuatro trabajadores continúan internados.

La autopsia del segundo operario fallecido quedó a cargo de la Morgue Judicial de la Nación, debido a la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa está caratulada como “incendio o estrago culposo seguido de muerte”.

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

El hecho ocurrió el viernes 13 de noviembre, cerca de las 10.45, en la zona de las calles Iberlucea y Beltrán, en pleno centro comercial de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

La explosión se produjo luego de la rotura de un caño de gas durante trabajos de acondicionamiento realizados por empleados de MetroGAS y de la empresa contratista Exgadet. La fuga provocó un incendio y una detonación que destruyó locales, viviendas, edificios y vehículos.

El siniestro dejó un saldo de 30 personas heridas. Según la información difundida por medios locales, cuatro de ellas permanecían en grave estado, con quemaduras que afectaban entre el 40% y el 90% de sus cuerpos.

La familia de García había reclamado que se investigara su desaparición

El día de la explosión, los familiares de García se enteraron de lo ocurrido a través de las noticias. Según contó su sobrino Jonatan a Página/12, ni la empresa ni las autoridades municipales se habían comunicado con ellos.

Ante la falta de información, sus familiares recorrieron distintos centros de salud para intentar encontrarlo. Lo buscaron en el Hospital Evita y en el Narciso López, donde habían sido trasladados algunos de los heridos graves, pero no obtuvieron respuestas.

Esa misma noche, el Municipio de Lanús informó que se había encontrado un cuerpo en el lugar de la explosión, cerca del pozo donde se produjo la rotura. Debido a las condiciones en las que fue hallado, no había podido ser identificado.

La familia también planteó dudas sobre la presencia de García en el lugar del accidente. Sostenían que su función no estaba vinculada con las tareas de perforación o excavación.

“Queremos que se investigue por qué estaba ahí, qué pasó con él y cuál era su función específica en el lugar, porque, por su trabajo general, él no tendría que haber estado”, expresó Jonatan.

Georgina, otra de sus sobrinas, explicó que García se desempeñaba como técnico en Seguridad e Higiene y que ya no realizaba tareas de mano de obra en ese tipo de trabajos. Incluso, estaba pensando en comenzar la licenciatura.