ANSES: guía completa para rehabilitar la pensión por invalidez tras una suspensión

El impacto laboral y las exigencias de control sanitario se estructuran de la siguiente forma:

Suspensión automática por empleo formal: al acceder a un puesto registrado o inscribirse en el régimen simplificado, el organismo suspende el pago mientras subsista la relación laboral, permitiendo gestionar la rehabilitación inmediata una vez cesado el vínculo (por renuncia o despido).

Auditorías sanitarias obligatorias: la ANDIS notifica mediante carta documento las citaciones presenciales. Es obligatorio concurrir con DNI y Certificado Médico Oficial (CMO) actualizado, ya que la incomparecencia injustificada provoca la suspensión automática del beneficio.

¿Cómo es el paso a paso para tramitar la rehabilitación de la pensión en ANSES?

Para aquellos beneficiarios a quienes se les haya retenido el depósito mensual, el circuito de reclamo y restitución exige cumplir una serie de instancias formales ante los organismos previsionales.

El procedimiento administrativo para recuperar el beneficio comprende las siguientes etapas:

Consulta del motivo: verificar en el portal web de ANSES o en la plataforma de la ANDIS la causa exacta que motivó la retención de los haberes.

Reunión del legajo probatorio: compilar el DNI actualizado, los certificados médicos que acrediten la persistencia del cuadro de invalidez y las constancias de cese laboral, de corresponder.

Presentación de la solicitud: iniciar el expediente de rehabilitación a través de las oficinas de atención presencial (UDAI) de ANSES o por la mesa de entrada virtual de la ANDIS.

Plazos y restricciones de retroactivos: en caso de rechazo, existe un plazo de 60 días hábiles para apelar. Conforme al Decreto 843/2024, la rehabilitación no genera derecho a reclamar retroactivos por los meses no percibidos durante la suspensión.

¿Qué sucede con la cobertura médica de Incluir Salud durante la suspensión?

La interrupción transitoria de la Pensión No Contributiva por Invalidez acarrea un impacto directo en el acceso a la salud, debido a que la afiliación al programa asistencial depende del estado activo del beneficio previsional.

Las medidas de resguardo sanitario dispuestas para los pacientes en tratamiento son: