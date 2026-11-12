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Las insólitas confesiones de Rodrigo Lussich sobre el vínculo con sus exparejas: "El otro día vino a..."

El conductor del programa Intrusos, Rodrigo Lussich, dio detalles de su presente con las parejas que tuvo a lo largo de su vida y sorprendió a sus compañeros.

12 nov 2026, 14:25
Las insólitas confesiones de Rodrigo Lussich sobre el vínculo con sus exparejas: El otro día vino a...

Las insólitas confesiones de Rodrigo Lussich sobre el vínculo con sus exparejas: "El otro día vino a..."

Las insólitas confesiones de Rodrigo Lussich sobre el vínculo con sus exparejas: El otro día vino a...

Las insólitas confesiones de Rodrigo Lussich sobre el vínculo con sus exparejas: "El otro día vino a..."

Los integrantes de Intrusos tuvieron un momento de confesiones privadas acerca de sus experiencias en el amor y cada uno de ellos abrió su corazón con detalles de lo vivido.

Cuando llegó el turno de Rodrigo Lussich, el conductor remarcó que en general mantiene una buena relación y diálogo con sus exparejas salvo con el último.

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"Es bueno terminar bien con las parejas, salvo con el último puedo hablar con todos. Mirá, con mi primer ex, que es el gran amor de mi vida", reconoció el conductor.

"Ya han pasado 20 años, ya estamos grandes", aseguró sobre el vínculo que fue formando de una manera distinta con el paso del tiempo.

Para poner en ejemplo diario de esa cordial relación que tiene Rodrigo Lussich con su primer expareja pese a terminar la relación, el conducror explicó: "Esta mañana le mandé el alimento para la perra en un Cabify porque en mi barrio se consigue y él el fin de semana me cuidó a Nano (su mascota) porque estaba de viaje, lo adoro".

Qué dijo Rodrigo Lussich sobre su pasado amoroso

Ante las preguntas de sus compañeros, quienes también hablaron de sus vidas sentimentales del pasado, Rodrigo Lussich profundizó sobre aquel primer gran amor de su vida: "Que yo sepa él no tiene pareja", sostuvo.

Y en ese sentido amplió: "Hay una relación que ya trasciende, es familia. Él con mi familia excelente relación. El otro día, otro ex mío, vino a casa a ver a mamá".

"¿Hospedas a todos tus ex?", le consultó sorprendida Natalie Weber por esa cercanía con quienes fueron sus parejas, y el conductor afirmó sin vueltas: "Sí, no tengo ningún problema".

"Si es alguien que vos amaste en su momento y después la vida de desencontró por un motivo X, eso que amaste en su momento no dejó de existir", concluyó el conductor antes de dar paso al resto del panel para contar con sus experiencias amorosas.

     

 

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