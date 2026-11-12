ANSES paga más de $550.000 por única vez: a quiénes le corresponde el cobro de la asignación

Evolución del monto bruto: el valor del pago único pasa de los $525.732 registrados en el período previo a los $556.214 actuales.

Criterio temporal de vigencia: el monto liquidado se calcula tomando como referencia el valor que se encontraba vigente en la fecha exacta en que se dictó la sentencia judicial de adopción.

Incompatibilidades del beneficio: quedan excluidos expresamente los jubilados, pensionados del SIPA y los trabajadores monotributistas, limitándose el alcance a los sectores habilitados por normativa.

¿Quiénes pueden acceder al cobro y qué requisitos exige la ANSES?

El acceso al pago extraordinario se encuentra abierto a diversos grupos contributivos y asistenciales, siempre que cumplan con los topes de ingresos y la documentación respaldatoria exigida por el sistema integrado.

Los universos de beneficiarios habilitados para percibir la asignación se dividen de la siguiente manera:

Beneficiarios de SUAF: trabajadores en relación de dependencia, personas cobrando prestaciones por desempleo, beneficiarios de ART y veteranos de la Guerra de Malvinas, respetando los topes de ingresos vigentes.

Titulares de AUH y Asignación por Embarazo: familias que ya perciban estas coberturas sociales al momento exacto en que se emite la sentencia judicial que formaliza la incorporación del menor.

Condición liberatoria: la sentencia judicial de adopción debe estar firme y debidamente inscripta en los registros civiles correspondientes.

¿Cuáles son los plazos legales y la documentación para realizar el trámite?

La gestión para cobrar el pago único debe iniciarse dentro de un período determinado por la normativa de la ANSES, perdiéndose el derecho a la percepción en caso de superar los plazos máximos establecidos.

El procedimiento administrativo exige cumplir con los siguientes tiempos y requisitos documentales:

Ventana temporal de presentación: el trámite debe realizarse obligatoriamente a partir de los dos meses y hasta un plazo máximo de dos años posteriores a la fecha de la sentencia judicial de adopción.

Documentación obligatoria: presentación del DNI de los adoptantes junto al del niño o adolescente, la partida de nacimiento actualizada y el testimonio original de la sentencia judicial de adopción.

Canales de atención: la solicitud se gestiona de forma presencial solicitando turno previo en cualquier oficina de atención (UDAI) de ANSES o mediante la plataforma virtual oficial.

¿Cómo se articula este pago con las demás prestaciones de noviembre?

La liquidación de la Asignación por Adopción se procesa de manera independiente de los haberes mensuales regulares y de las asignaciones de pago periódico de la ANSES, aunque comparte el mismo marco de actualización porcentual derivado del índice inflacionario.

Las claves para entender la acreditación conjunta de este mes son: