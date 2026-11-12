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Cobro en noviembre

ANSES paga más de $550.000 por única vez: a quiénes le corresponde el cobro de la asignación

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el nuevo valor de la prestación destinada a familias adoptantes, fijando una ventana temporal estricta a partir de la sentencia judicial para presentar el legajo y cobrar el refuerzo en cuenta.

ANSES paga más de $550.000 por única vez: a quiénes le corresponde el cobro de la asignación

ANSES paga más de $550.000 por única vez: a quiénes le corresponde el cobro de la asignación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización del monto correspondiente al pago único por Asignación de Adopción, el cual se eleva a $556.214 en noviembre de 2026 tras la aplicación de la fórmula de movilidad atada a la inflación.

Leé también ANSES oficializó los montos de la Asignación por Embarazo en noviembre con automatización de pagos
Cuáles serán los montos de la Asignación por Embarazo de ANSES en noviembre (Foto: A24.com).

El beneficio extraordinario de $556.214, impulsado bajo los lineamientos del Plan de los Mil Días, está destinado a colaborar con las familias adoptantes y alcanza tanto a los trabajadores en relación de dependencia nucleados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo, manteniéndose vigente la condición de cumplir con los plazos legales de presentación ante el organismo previsional.

¿De cuánto es el aumento y cómo impacta el 1,93% de movilidad en el pago único?

La actualización de la Asignación por Adopción se rige por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que arrojó un incremento del 1,93% conforme al coeficiente de movilidad oficial.

Para dimensionar el impacto económico y operativo de esta asistencia, el organismo previsional establece los siguientes parámetros de liquidación:

  • Evolución del monto bruto: el valor del pago único pasa de los $525.732 registrados en el período previo a los $556.214 actuales.

  • Criterio temporal de vigencia: el monto liquidado se calcula tomando como referencia el valor que se encontraba vigente en la fecha exacta en que se dictó la sentencia judicial de adopción.

  • Incompatibilidades del beneficio: quedan excluidos expresamente los jubilados, pensionados del SIPA y los trabajadores monotributistas, limitándose el alcance a los sectores habilitados por normativa.

¿Quiénes pueden acceder al cobro y qué requisitos exige la ANSES?

El acceso al pago extraordinario se encuentra abierto a diversos grupos contributivos y asistenciales, siempre que cumplan con los topes de ingresos y la documentación respaldatoria exigida por el sistema integrado.

Los universos de beneficiarios habilitados para percibir la asignación se dividen de la siguiente manera:

  • Beneficiarios de SUAF: trabajadores en relación de dependencia, personas cobrando prestaciones por desempleo, beneficiarios de ART y veteranos de la Guerra de Malvinas, respetando los topes de ingresos vigentes.

  • Titulares de AUH y Asignación por Embarazo: familias que ya perciban estas coberturas sociales al momento exacto en que se emite la sentencia judicial que formaliza la incorporación del menor.

  • Condición liberatoria: la sentencia judicial de adopción debe estar firme y debidamente inscripta en los registros civiles correspondientes.

¿Cuáles son los plazos legales y la documentación para realizar el trámite?

La gestión para cobrar el pago único debe iniciarse dentro de un período determinado por la normativa de la ANSES, perdiéndose el derecho a la percepción en caso de superar los plazos máximos establecidos.

El procedimiento administrativo exige cumplir con los siguientes tiempos y requisitos documentales:

  • Ventana temporal de presentación: el trámite debe realizarse obligatoriamente a partir de los dos meses y hasta un plazo máximo de dos años posteriores a la fecha de la sentencia judicial de adopción.

  • Documentación obligatoria: presentación del DNI de los adoptantes junto al del niño o adolescente, la partida de nacimiento actualizada y el testimonio original de la sentencia judicial de adopción.

  • Canales de atención: la solicitud se gestiona de forma presencial solicitando turno previo en cualquier oficina de atención (UDAI) de ANSES o mediante la plataforma virtual oficial.

¿Cómo se articula este pago con las demás prestaciones de noviembre?

La liquidación de la Asignación por Adopción se procesa de manera independiente de los haberes mensuales regulares y de las asignaciones de pago periódico de la ANSES, aunque comparte el mismo marco de actualización porcentual derivado del índice inflacionario.

Las claves para entender la acreditación conjunta de este mes son:

  • Modalidad de pago único: se efectúa mediante una única acreditación bancaria en la cuenta donde el titular percibe habitualmente sus haberes mensuales o asignaciones universales.

  • Compatibilidad con AUH y SUAF: los titulares de ambas carteras sociales que concluyan un proceso de adopción legal pueden sumar este refuerzo sin que se suspendan sus cobros mensuales habituales.

  • Verificación de liquidación: se recomienda consultar el detalle de acreditación ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la plataforma web Mi ANSES para chequear la fecha exacta de depósito en la cuenta bancaria.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó: El monto del pago único por adopción a $556.214, aplicable desde noviembre.
  • Beneficiarios: Alcance a titulares de SUAF, AUH y Asignación por Embarazo.
  • Plazos y requisitos: La gestión debe iniciarse entre 2 meses y 2 años tras la sentencia judicial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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