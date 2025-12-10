ANSES prepara la Ayuda Escolar 2026: actualización confirmada y nuevo monto en camino

$42.039 de Ayuda Escolar.

$42.961 de refuerzo complementario.

Ambos figuraron como conceptos separados en la liquidación, aunque el total abonado por cada hijo escolarizado fue siempre el mismo: $85.000.

Este dato es clave porque establece la base desde la cual ANSES aplicará la actualización correspondiente para 2026.

¿De cuánto será la Ayuda Escolar 2026?

Aunque ANSES aún no publicó la resolución con el valor actualizado, hay dos certezas:

1. Habrá aumento

La prestación se actualizará en 2026 siguiendo el mecanismo anual previsto para las Asignaciones Familiares. Es decir, el monto superará los $85.000 abonados en 2025.

2. Se ajustará antes de su liquidación

Antes de pagarla, ANSES aplicará la movilidad acumulada del período previo, lo que impactará directamente en el valor final a cobrar por cada hijo escolarizado.

El nuevo monto se conocerá oficialmente mediante resolución en las semanas previas al inicio del ciclo escolar 2026.

ANSES_bono

Quiénes cobran la Ayuda Escolar 2026

La Ayuda Escolar la perciben:

Titulares de AUH con hijos entre 45 días y 17 años que acrediten asistencia escolar.

Beneficiarios de SUAF (trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros grupos del régimen contributivo).

Asignación por Hijo con Discapacidad (AUH y SUAF), sin límite de edad, con CUD vigente.

Se paga una vez por año por cada hijo registrado.

Requisito indispensable: presentación del Certificado de Escolaridad

Para cobrar la Ayuda Escolar, es obligatorio presentar el Formulario PS 2.68 – Acreditación de Escolaridad.

AUH: Debe presentarse todos los años, sin excepción.

SUAF: En algunos casos se acredita automáticamente, pero ANSES recomienda cargarlo igual para evitar rechazos o demoras.

Cómo presentar el Certificado Escolar paso a paso

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar Hijos > Presentación de Certificado Escolar .

Descargar el formulario PS 2.68.

Llevarlo a la escuela para su firma.

Subirlo desde Mi ANSES o presentarlo presencialmente sin turno.

Plazo límite para presentar el Certificado

La entrega debe completarse antes del 31 de diciembre de cada año.

En 2025, ese fue el límite fijado para asegurar el cobro correspondiente.

Para 2026, se espera que ANSES mantenga la misma fecha tope administrativa.

Qué pasa si no se presentó el certificado en 2025

Los titulares que no cargaron el certificado no pudieron cobrar la Ayuda Escolar 2025 y no recibirán otro pago hasta la actualización de 2026.

Sin embargo, si el trámite fue presentado dentro del plazo, ANSES liquida el monto dentro de los 60 días posteriores.