Jubilaciones y pensiones: ANSES activó el pago de diciembre y estas son las fechas

Un diciembre particular: qué incluye el cobro de los jubilados este mes

Antes de entrar en el detalle del calendario, es importante contextualizar por qué diciembre suele ser uno de los meses de mayor actividad en ANSES.

En diciembre los jubilados suelen percibir:

El haber mensual actualizado , según la movilidad vigente.

El medio aguinaldo , que se paga junto a la jubilación.

En algunos casos, bonos extraordinarios , en función de lo que disponga el Gobierno Nacional.

Programas complementarios como reintegros por compras con tarjeta de débito, beneficios bancarios o devoluciones automáticas.

Esta combinación hace que el interés por el calendario sea mayor de lo habitual y que la consulta “cuándo cobro en diciembre” se vuelva tendencia cada año.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025

Diciembre se convirtió en uno de los meses con mayor ingreso real para jubilados, porque suma:

Aumento por movilidad (2,34%)

Medio aguinaldo (SAC)

Bono extraordinario de $70.000

ANSES_pago

Así quedan los montos finales:

Jubilación mínima

Haber actualizado: $340.879,59

Aguinaldo: $170.439,80

Bono: $70.000

Total a cobrar: $581.319,39

PUAM

Haber actualizado: $272.703,67

Aguinaldo: $136.351,84

Bono: $70.000

Total a cobrar: $479.055,51

PNC por invalidez o vejez

Haber actualizado: $238.615,70

Aguinaldo: $119.307,85

Bono: $70.000

Total a cobrar: $427.923,56

PNC para madres de siete hijos

Haber actualizado: $340.879,59

Aguinaldo: $170.439,79

Bono: $70.000

Total a cobrar: $581.319,38

Calendario ANSES diciembre 2025: jubilaciones que NO superan el haber mínimo

Los beneficiarios que cobran haberes inferiores al mínimo serán los primeros en recibir la acreditación. ANSES confirmó que este tramo se pagará entre el 9 y el 16 de diciembre.

El detalle DNI por DNI quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Este primer grupo concentra la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional. La distribución escalonada permite que quienes cobran menos puedan acceder a su haber antes de mitad de mes, algo clave para la planificación económica en un mes de alto consumo.

Calendario ANSES diciembre 2025: jubilaciones que SUPERAN el haber mínimo

El segundo grupo corresponde a quienes perciben haberes superiores al mínimo. Este tramo inicia una vez completado el pago del primer grupo y se extiende hasta el 23 de diciembre, justo antes de las celebraciones de Navidad.

Las fechas confirmadas por ANSES son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Este segmento, aunque más reducido, incluye a los jubilados de mayor haber mensual, muchos de los cuales también dependen del aguinaldo para equilibrar gastos extraordinarios del cierre de año.

Recomendaciones antes del cobro de diciembre

Para evitar inconvenientes durante uno de los meses de mayor movimiento bancario, ANSES recomienda:

Verificar con anticipación el saldo disponible en la cuenta.

Revisar si hay bonos adicionales anunciados por el Gobierno.

Controlar que la tarjeta de débito esté vigente.

Utilizar cajeros automáticos fuera del horario pico.

Evitar compartir claves o datos personales.

También se recuerda que los jubilados pueden designar un apoderado para realizar trámites o cobrar en caso de no poder hacerlo por sus propios medios.

Por qué es importante consultar el calendario oficial

Si bien cada mes circulan versiones preliminares o cronogramas no oficiales, ANSES insiste en que los beneficiarios consulten siempre la información publicada en los canales oficiales:

Página web de ANSES

Mi ANSES con CUIL y clave

Redes sociales validadas del organismo

Esto garantiza recibir información precisa y actualizada, especialmente en meses donde pueden anunciarse cambios de último momento.