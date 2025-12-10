Jubilaciones y pensiones: ANSES activó el pago de diciembre y estas son las fechas
ANSES puso en marcha el calendario de pagos de diciembre 2025 y ya confirmó las fechas para jubilados y pensionados, según la terminación del DNI y el monto del haber. Con el aguinaldo y las acreditaciones de fin de año, este mes llega con un cronograma clave para millones de beneficiarios.
Jubilaciones y pensiones: ANSES activó el pago de diciembre y estas son las fechas
Diciembre siempre es un mes clave para los jubilados y pensionados argentinos, no solo por el cierre del año, sino también por la combinación de haberes actualizados, bonos extraordinarios, aguinaldo, y un calendario que suele concentrar una importante cantidad de pagos en pocos días. En este marco, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó de manera oficial todas las fechas de cobro correspondientes a diciembre 2025, permitiendo que millones de beneficiarios consulten con anticipación cuándo podrán acceder a sus ingresos.
El organismo previsional recordó que el cronograma se organiza según la terminación del DNI y se divide en dos grupos:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.
Este orden se mantiene todos los meses y permite escalonar los pagos para evitar demoras o saturación en las entidades bancarias. Sin embargo, diciembre tiene un movimiento adicional por el impacto del medio aguinaldo, los gastos de fin de año y la acreditación de otros programas asociados a la seguridad social.
A continuación, te contamos cómo queda el calendario completo, cómo se dividen los grupos, qué días se paga cada terminación de DNI y qué deben tener en cuenta los beneficiarios antes de ir al banco.
Un diciembre particular: qué incluye el cobro de los jubilados este mes
Antes de entrar en el detalle del calendario, es importante contextualizar por qué diciembre suele ser uno de los meses de mayor actividad en ANSES.
En diciembre los jubilados suelen percibir:
El haber mensual actualizado, según la movilidad vigente.
El medio aguinaldo, que se paga junto a la jubilación.
En algunos casos, bonos extraordinarios, en función de lo que disponga el Gobierno Nacional.
Programas complementarios como reintegros por compras con tarjeta de débito, beneficios bancarios o devoluciones automáticas.
Esta combinación hace que el interés por el calendario sea mayor de lo habitual y que la consulta “cuándo cobro en diciembre” se vuelva tendencia cada año.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025
Diciembre se convirtió en uno de los meses con mayor ingreso real para jubilados, porque suma:
Aumento por movilidad (2,34%)
Medio aguinaldo (SAC)
Bono extraordinario de $70.000
Así quedan los montos finales:
Jubilación mínima
Haber actualizado: $340.879,59
Aguinaldo: $170.439,80
Bono: $70.000
Total a cobrar:$581.319,39
PUAM
Haber actualizado: $272.703,67
Aguinaldo: $136.351,84
Bono: $70.000
Total a cobrar:$479.055,51
PNC por invalidez o vejez
Haber actualizado: $238.615,70
Aguinaldo: $119.307,85
Bono: $70.000
Total a cobrar:$427.923,56
PNC para madres de siete hijos
Haber actualizado: $340.879,59
Aguinaldo: $170.439,79
Bono: $70.000
Total a cobrar:$581.319,38
Calendario ANSES diciembre 2025: jubilaciones que NO superan el haber mínimo
Los beneficiarios que cobran haberes inferiores al mínimo serán los primeros en recibir la acreditación. ANSES confirmó que este tramo se pagará entre el 9 y el 16 de diciembre.
El detalle DNI por DNI quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4: 12 de diciembre
DNI terminados en 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6: 15 de diciembre
DNI terminados en 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8: 16 de diciembre
DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Este primer grupo concentra la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional. La distribución escalonada permite que quienes cobran menos puedan acceder a su haber antes de mitad de mes, algo clave para la planificación económica en un mes de alto consumo.
Calendario ANSES diciembre 2025: jubilaciones que SUPERAN el haber mínimo
El segundo grupo corresponde a quienes perciben haberes superiores al mínimo. Este tramo inicia una vez completado el pago del primer grupo y se extiende hasta el 23 de diciembre, justo antes de las celebraciones de Navidad.
Las fechas confirmadas por ANSES son las siguientes:
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Este segmento, aunque más reducido, incluye a los jubilados de mayor haber mensual, muchos de los cuales también dependen del aguinaldo para equilibrar gastos extraordinarios del cierre de año.
Recomendaciones antes del cobro de diciembre
Para evitar inconvenientes durante uno de los meses de mayor movimiento bancario, ANSES recomienda:
Verificar con anticipación el saldo disponible en la cuenta.
Revisar si hay bonos adicionales anunciados por el Gobierno.
Controlar que la tarjeta de débito esté vigente.
Utilizar cajeros automáticos fuera del horario pico.
Evitar compartir claves o datos personales.
También se recuerda que los jubilados pueden designar un apoderado para realizar trámites o cobrar en caso de no poder hacerlo por sus propios medios.
Por qué es importante consultar el calendario oficial
Si bien cada mes circulan versiones preliminares o cronogramas no oficiales, ANSES insiste en que los beneficiarios consulten siempre la información publicada en los canales oficiales:
Página web de ANSES
Mi ANSES con CUIL y clave
Redes sociales validadas del organismo
Esto garantiza recibir información precisa y actualizada, especialmente en meses donde pueden anunciarse cambios de último momento.