Pagos ANSES diciembre: quiénes reciben hoy el monto más alto del año

ANSES_pagos

Un diciembre cargado: aumento, bono y aguinaldo

El cierre del año vuelve a poner el foco en las prestaciones previsionales.

Por un lado, ANSES aplica un incremento del 2,34% correspondiente al avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A esto se suma el bono de $70.000, destinado a reforzar el ingreso de jubilados y pensionados de haberes bajos.

Además, quienes reciben jubilación, Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva también cobran el medio aguinaldo, lo que eleva aún más el monto final depositado en diciembre.

En conjunto, estos tres componentes -aumento + bono + aguinaldo- hacen que el ingreso de diciembre sea sustancialmente mayor al de meses anteriores.

Cuánto cobran hoy quienes reciben bono y aguinaldo

ANSES confirmó cómo quedan los montos finales para diciembre, ya con todos los componentes incluidos:

Jubilación mínima

$581.319,39

(Incluye aumento del 2,34%, bono de $70.000 y medio aguinaldo)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

$479.055,51

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez

$427.923,57

Pensión Madre de 7 hijos

$581.319,39

ANSES_bono

Calendario completo ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

AUH y Asignaciones Familiares SUAF: fechas de cobro en diciembre

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Calendario AUE, Prenatal y Maternidad

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 10 de diciembre

DNI 1: 11 de diciembre

DNI 2: 12 de diciembre

DNI 3: 15 de diciembre

DNI 4: 16 de diciembre

DNI 5: 17 de diciembre

DNI 6: 18 de diciembre

DNI 7: 19 de diciembre

DNI 8: 22 de diciembre

DNI 9: 23 de diciembre

Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 15 de diciembre

DNI 2 y 3: 16 de diciembre

DNI 4 y 5: 17 de diciembre

DNI 6 y 7: 18 de diciembre

DNI 8 y 9: 19 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones de Pago Único

Incluye Nacimiento, Matrimonio y Adopción:

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo: cuándo se cobra en diciembre