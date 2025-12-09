En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Diciembre
Previsional

Pagos ANSES diciembre: quiénes reciben hoy el monto más alto del año

Con el comienzo del mes más fuerte del año, ANSES activa el pago del bono extra, el aguinaldo y los haberes actualizados. Este martes 9 de diciembre cobran varios grupos: conocé si estás en la lista.

ANSES adelanta pagos para jubilados: así quedan los haberes desde noviembre

ANSES adelanta pagos para jubilados: así quedan los haberes desde noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia este martes 9 de diciembre uno de los calendarios más importantes del año. El último mes llega con aumento del 2,34%, bono extraordinario de $70.000 y medio aguinaldo, lo que convierte a diciembre en un período clave para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

Leé también AUH: ANSES habilita el trámite para cobrar $85.000 extra por hijo
ANSES habilita el trámite para cobrar $85.000 extra por hijo

Como es habitual, los pagos se ordenan según la terminación del DNI, por lo que millones de beneficiarios deben revisar si les corresponde cobrar hoy. Entre refuerzos, actualizaciones y el impacto de la movilidad, el ingreso de diciembre se transforma en uno de los más altos del año.

Quiénes cobran hoy, martes 9 de diciembre

De acuerdo con el cronograma oficial difundido por ANSES, este martes cobran:

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 0.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 0.

  • Asignación Familiar por Hijo (AFH): DNI terminado en 0.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): titulares con DNI terminado en 0 y 1.

  • Asignaciones Familiares de PNC: comienzan a pagarse sin importar terminación de DNI.

Todos estos grupos perciben el monto actualizado por el aumento de diciembre y, en los casos habilitados, el pago del aguinaldo y el refuerzo extraordinario.

ANSES_pagos

Un diciembre cargado: aumento, bono y aguinaldo

El cierre del año vuelve a poner el foco en las prestaciones previsionales.

Por un lado, ANSES aplica un incremento del 2,34% correspondiente al avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A esto se suma el bono de $70.000, destinado a reforzar el ingreso de jubilados y pensionados de haberes bajos.

Además, quienes reciben jubilación, Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva también cobran el medio aguinaldo, lo que eleva aún más el monto final depositado en diciembre.

En conjunto, estos tres componentes -aumento + bono + aguinaldo- hacen que el ingreso de diciembre sea sustancialmente mayor al de meses anteriores.

Cuánto cobran hoy quienes reciben bono y aguinaldo

ANSES confirmó cómo quedan los montos finales para diciembre, ya con todos los componentes incluidos:

Jubilación mínima

  • $581.319,39

(Incluye aumento del 2,34%, bono de $70.000 y medio aguinaldo)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • $479.055,51

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez

  • $427.923,57

Pensión Madre de 7 hijos

  • $581.319,39
ANSES_bono

Calendario completo ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 11 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 12 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 15 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre

AUH y Asignaciones Familiares SUAF: fechas de cobro en diciembre

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2: 11 de diciembre

  • DNI 3: 12 de diciembre

  • DNI 4: 15 de diciembre

  • DNI 5: 16 de diciembre

  • DNI 6: 17 de diciembre

  • DNI 7: 18 de diciembre

  • DNI 8: 19 de diciembre

  • DNI 9: 22 de diciembre

Calendario AUE, Prenatal y Maternidad

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 10 de diciembre

  • DNI 1: 11 de diciembre

  • DNI 2: 12 de diciembre

  • DNI 3: 15 de diciembre

  • DNI 4: 16 de diciembre

  • DNI 5: 17 de diciembre

  • DNI 6: 18 de diciembre

  • DNI 7: 19 de diciembre

  • DNI 8: 22 de diciembre

  • DNI 9: 23 de diciembre

Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 15 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 16 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 17 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 18 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 19 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 12 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones de Pago Único

Incluye Nacimiento, Matrimonio y Adopción:

  • Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo: cuándo se cobra en diciembre

  • DNI 0 y 1: 22 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 23 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 26 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 29 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 30 de diciembre

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Diciembre Jubilados
Notas relacionadas
AUH sin acreditar: ANSES confirma cambios, ¿cómo evitar la baja en diciembre?
ANSES fija calendario de pagos de AUH diciembre con montos actualizados
AUH diciembre 2025: cómo saber si te corresponden los $188.000 de la Libreta

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar