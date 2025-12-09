Pagos ANSES diciembre: quiénes reciben hoy el monto más alto del año
Con el comienzo del mes más fuerte del año, ANSES activa el pago del bono extra, el aguinaldo y los haberes actualizados. Este martes 9 de diciembre cobran varios grupos: conocé si estás en la lista.
ANSES adelanta pagos para jubilados: así quedan los haberes desde noviembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia este martes 9 de diciembre uno de los calendarios más importantes del año. El último mes llega con aumento del 2,34%, bono extraordinario de $70.000 y medio aguinaldo, lo que convierte a diciembre en un período clave para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.
Como es habitual, los pagos se ordenan según la terminación del DNI, por lo que millones de beneficiarios deben revisar si les corresponde cobrar hoy. Entre refuerzos, actualizaciones y el impacto de la movilidad, el ingreso de diciembre se transforma en uno de los más altos del año.
Quiénes cobran hoy, martes 9 de diciembre
De acuerdo con el cronograma oficial difundido por ANSES, este martes cobran:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 0.
Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 0.
Asignación Familiar por Hijo (AFH): DNI terminado en 0.
Pensiones No Contributivas (PNC): titulares con DNI terminado en 0 y 1.
Asignaciones Familiares de PNC: comienzan a pagarse sin importar terminación de DNI.
Todos estos grupos perciben el monto actualizado por el aumento de diciembre y, en los casos habilitados, el pago del aguinaldo y el refuerzo extraordinario.
Un diciembre cargado: aumento, bono y aguinaldo
El cierre del año vuelve a poner el foco en las prestaciones previsionales.
Por un lado, ANSES aplica un incremento del 2,34% correspondiente al avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A esto se suma el bono de $70.000, destinado a reforzar el ingreso de jubilados y pensionados de haberes bajos.
Además, quienes reciben jubilación, Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva también cobran el medio aguinaldo, lo que eleva aún más el monto final depositado en diciembre.
En conjunto, estos tres componentes -aumento + bono + aguinaldo- hacen que el ingreso de diciembre sea sustancialmente mayor al de meses anteriores.
Cuánto cobran hoy quienes reciben bono y aguinaldo
ANSES confirmó cómo quedan los montos finales para diciembre, ya con todos los componentes incluidos:
Jubilación mínima
$581.319,39
(Incluye aumento del 2,34%, bono de $70.000 y medio aguinaldo)
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
$479.055,51
Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez
$427.923,57
Pensión Madre de 7 hijos
$581.319,39
Calendario completo ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2 y 3: 11 de diciembre
DNI 4 y 5: 12 de diciembre
DNI 6 y 7: 15 de diciembre
DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 0 y 1: 17 de diciembre
DNI 2 y 3: 18 de diciembre
DNI 4 y 5: 19 de diciembre
DNI 6 y 7: 22 de diciembre
DNI 8 y 9: 23 de diciembre
AUH y Asignaciones Familiares SUAF: fechas de cobro en diciembre
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 12 de diciembre
DNI 4: 15 de diciembre
DNI 5: 16 de diciembre
DNI 6: 17 de diciembre
DNI 7: 18 de diciembre
DNI 8: 19 de diciembre
DNI 9: 22 de diciembre
Calendario AUE, Prenatal y Maternidad
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI 0: 10 de diciembre
DNI 1: 11 de diciembre
DNI 2: 12 de diciembre
DNI 3: 15 de diciembre
DNI 4: 16 de diciembre
DNI 5: 17 de diciembre
DNI 6: 18 de diciembre
DNI 7: 19 de diciembre
DNI 8: 22 de diciembre
DNI 9: 23 de diciembre
Prenatal y Maternidad
DNI 0 y 1: 15 de diciembre
DNI 2 y 3: 16 de diciembre
DNI 4 y 5: 17 de diciembre
DNI 6 y 7: 18 de diciembre
DNI 8 y 9: 19 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0 y 1: 9 de diciembre
DNI 2 y 3: 10 de diciembre
DNI 4 y 5: 11 de diciembre
DNI 6 y 7: 12 de diciembre
DNI 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones de Pago Único
Incluye Nacimiento, Matrimonio y Adopción:
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo: cuándo se cobra en diciembre