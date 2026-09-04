El Gobierno da un nuevo beneficio y pagará $380.000

Esto significa que el valor de la prestación no permanece necesariamente congelado. Cada modificación del salario mínimo puede impactar sobre los montos que reciben los beneficiarios, por lo que quienes accedan al programa pueden encontrar nuevos valores en los próximos meses.

Además del monto mensual, hay otro aspecto importante: la cantidad de meses durante los cuales se cobra la prestación depende de la historia laboral y de los aportes registrados antes del despido.

ANSES: quiénes pueden cobrar hasta $380.000 por desempleo

La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida principalmente a trabajadores que se desempeñaban en relación de dependencia y perdieron su puesto de trabajo bajo determinadas circunstancias contempladas por la legislación.

Uno de los puntos centrales para acceder al beneficio es que la persona haya quedado desempleada de manera involuntaria. Es decir, el programa está pensado para quienes perdieron su empleo formal y no abandonaron voluntariamente el puesto.

Entre los casos contemplados se encuentra el despido sin justa causa, siempre que el trabajador pueda acreditar la finalización de la relación laboral y reúna el resto de las condiciones exigidas.

La prestación funciona como un ingreso transitorio. No reemplaza indefinidamente el salario que dejó de percibir el trabajador, sino que busca ofrecer un respaldo económico durante el período de transición entre un empleo y otro.

Por ese motivo, el beneficio tiene una duración determinada y está directamente relacionada con los antecedentes laborales del solicitante.

No todas las personas reciben exactamente el mismo importe ni durante la misma cantidad de meses. El cálculo y la extensión dependen de diferentes variables vinculadas con la actividad laboral previa.

El monto está vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil

Uno de los aspectos que genera mayor interés entre quienes quedaron sin trabajo es cuánto pueden cobrar.

La Prestación por Desempleo puede alcanzar los $380.000, aunque el importe concreto que recibe cada persona depende de las condiciones correspondientes a su caso.

El mecanismo tiene una particularidad: sus valores están vinculados con el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Por eso, cuando se producen actualizaciones de este indicador, también pueden modificarse los valores relacionados con la prestación.

La relación con el salario mínimo permite que el beneficio tenga una actualización vinculada a los cambios que se producen en ese parámetro oficial.

En consecuencia, los trabajadores que actualmente cobran la prestación deben tener en cuenta que el monto puede modificarse a medida que entren en vigencia nuevas actualizaciones del SMVM.

Este punto también resulta relevante para quienes están evaluando iniciar el trámite, ya que el importe final dependerá de las reglas vigentes al momento de la liquidación.

Cuántos meses se puede cobrar la Prestación por Desempleo

El período durante el cual ANSES paga el beneficio tampoco es idéntico para todos los trabajadores.

La normativa establece una cantidad de cuotas que puede ubicarse entre 2 y 12 meses, de acuerdo con los antecedentes laborales y los aportes realizados durante el período previo a la pérdida del empleo.

Por lo tanto, una persona que trabajó y realizó aportes durante un determinado período puede tener una cantidad de cuotas diferente a la de otro trabajador con una trayectoria laboral distinta.

Este esquema busca relacionar la duración de la asistencia con la historia de aportes del trabajador.

En otras palabras, no alcanza con haber perdido el empleo para determinar automáticamente cuántos meses se cobrará. ANSES debe analizar la situación registrada y establecer la cantidad de cuotas correspondiente.

El beneficio, de esta manera, funciona como un respaldo temporal mientras la persona intenta reincorporarse al mercado laboral.

Los trabajadores de 45 años o más tienen un beneficio adicional

Existe además una consideración especial para quienes tienen 45 años o más.

En estos casos, la normativa contempla la posibilidad de acceder a una extensión de seis meses adicionales sobre el período de cobro que originalmente correspondía.

La medida adquiere particular importancia debido a las dificultades que pueden enfrentar los trabajadores de mayor edad para conseguir rápidamente una nueva ocupación formal.

Así, una persona que reúne los requisitos generales y tiene 45 años o más puede contar con un período adicional de protección económica, sujeto a las condiciones establecidas para la prestación.

Esta extensión no significa que todos los trabajadores mayores reciban automáticamente una cantidad determinada de meses, sino que representa una ventaja prevista dentro del régimen para quienes cumplen con el requisito de edad.

Cómo hacer el trámite de ANSES por desempleo

Una de las principales ventajas para quienes necesitan solicitar esta asistencia es que el trámite puede iniciarse de manera online.

Los interesados pueden ingresar a mi ANSES y realizar la gestión correspondiente utilizando la plataforma digital del organismo.

También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial en una oficina de ANSES, aunque en ese caso es necesario contar previamente con un turno.

La alternativa online puede resultar especialmente útil para quienes necesitan iniciar la solicitud sin trasladarse hasta una dependencia.

Sin embargo, antes de comenzar es importante reunir la documentación necesaria para acreditar la finalización de la relación laboral.

Hay un plazo de 90 días hábiles para solicitar el beneficio

Uno de los datos más importantes para quienes fueron despedidos está relacionado con el tiempo disponible para iniciar el trámite.

El trabajador dispone de un plazo máximo de 90 días hábiles desde la finalización de la relación laboral para solicitar la Prestación por Desempleo.

Por eso, no resulta conveniente esperar innecesariamente para iniciar la gestión.

La fecha en la que terminó el vínculo laboral es un elemento fundamental para determinar si la solicitud fue presentada dentro del período correspondiente.

Existe, además, una consecuencia cuando la persona presenta la solicitud después de ese plazo: puede acceder igualmente al beneficio si reúne las condiciones, pero se descuentan los días correspondientes del total de cuotas que debería recibir.

En la práctica, esto significa que demorar la presentación puede traducirse en una pérdida de días de cobertura.

Por ese motivo, quienes hayan quedado recientemente sin empleo deberían verificar cuanto antes su situación y comenzar la gestión si cumplen con los requisitos.

Qué documentación hay que presentar ante ANSES

Para iniciar el pedido, el trabajador debe contar con documentación que permita demostrar tanto su identidad como la finalización de la relación laboral.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran:

La documentación laboral tiene un papel central porque permite demostrar que efectivamente terminó la relación de trabajo y establecer las condiciones bajo las cuales se produjo el desempleo.

Por eso, es recomendable conservar las comunicaciones recibidas del empleador y cualquier comprobante relacionado con la finalización del vínculo.

En caso de realizar el trámite de manera presencial, el trabajador deberá llevar la documentación correspondiente a la oficina de ANSES asignada mediante turno.

Qué ocurre si faltan documentos

Uno de los principales obstáculos que puede aparecer durante la gestión es la falta de documentación que permita acreditar el despido.

Por esa razón, antes de iniciar la solicitud es conveniente revisar que el trabajador tenga en su poder la documentación relacionada con la finalización de la relación laboral.

El telegrama, la carta documento u otros comprobantes pueden resultar determinantes para demostrar el motivo y la fecha del cese.

También es importante verificar que los datos personales y laborales registrados sean correctos.

Si existen inconsistencias entre la información declarada y los registros disponibles, el trámite podría requerir una revisión adicional.

La Prestación por Desempleo funciona como un respaldo temporal

La ayuda económica de ANSES debe entenderse como una herramienta de protección durante el período de desempleo, no como un ingreso permanente.

Su objetivo es ofrecer un respaldo a trabajadores que contaban con un empleo formal y que, por determinadas circunstancias, quedaron fuera del mercado laboral.

El beneficio permite contar con un ingreso durante un período limitado mientras la persona busca una nueva fuente de trabajo.

El hecho de que el monto esté relacionado con el Salario Mínimo, Vital y Móvil también significa que la prestación puede experimentar modificaciones a lo largo del tiempo.

De esta manera, los beneficiarios deben prestar atención a las actualizaciones que puedan producirse sobre el indicador utilizado como referencia.

Qué tener en cuenta antes de iniciar el trámite

Para evitar demoras, resulta recomendable revisar algunos puntos antes de presentar la solicitud.

En primer lugar, hay que verificar que la situación laboral sea compatible con los requisitos de la Prestación por Desempleo.

Luego, conviene reunir la documentación relacionada con el despido y comprobar que los datos personales estén actualizados.

También es fundamental tener presente el plazo de 90 días hábiles.

Esperar hasta el último momento puede generar complicaciones y, si se supera el período establecido, puede producirse un descuento sobre los días correspondientes a la prestación.

Finalmente, quienes tengan 45 años o más deberían prestar especial atención a la posibilidad de contar con la extensión de seis meses contemplada por el régimen.

Una ayuda clave para quienes perdieron su empleo formal

La Prestación por Desempleo representa uno de los mecanismos de asistencia disponibles para trabajadores que atraviesan una pérdida involuntaria de su empleo formal.

Con un monto que puede alcanzar los $380.000, el beneficio busca proporcionar un ingreso durante el período posterior al despido.

Pero el importe no es el único dato relevante. También deben considerarse la cantidad de cuotas, los aportes registrados, la edad del trabajador, el motivo de la finalización laboral y el plazo disponible para iniciar la solicitud.

El vínculo entre la prestación y el Salario Mínimo, Vital y Móvil permite además que los valores puedan actualizarse cuando cambia ese indicador.

Para quienes quedaron recientemente sin trabajo, conocer estas condiciones puede ser determinante. Presentar la solicitud dentro del plazo, reunir la documentación correspondiente y verificar los requisitos son los primeros pasos para acceder al beneficio de ANSES.

En definitiva, se trata de una asistencia diseñada para acompañar de manera temporal a los trabajadores que perdieron un empleo formal y necesitan contar con un ingreso mientras atraviesan la búsqueda de una nueva oportunidad laboral.