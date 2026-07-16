Agustina Gandolfo sorprendió al mostrar el chat que predijo el gol de Lautaro Martínez: "Será..."

Al compartir esa conversación en su cuenta de Instagram, los seguidores se vieron sorprendidos por su predicción en medio de la total confianza que le tenía a su pareja y al equipo. "Vamos Argentina. Vamos mi amor. Sos enorme", expresó luego desde el estadio con una imagen del festejo de los jugadores con la gente.

La emoción de Lautaro Martínez tras su gol ante Inglaterra

Lautaro Martínez habló apenas terminado el partido ante Inglaterra y se emocionó hasta las lágrimas tras anotar el gol de triunfo de Argentina.

"Es muy fuerte esto de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol", dijo en charla con el canal TyC Sports.

Y agregó conmovido: "A mi vieja que el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama y eso para mí vale más que un gol y una final".

"Tengo a mis dos hijos que me han cambiado la vida desde que llegaron, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre, disfrut de la vida", cerró el futbolista totalmente emocionado.