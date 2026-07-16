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Agustina Gandolfo sorprendió al mostrar el chat que predijo el gol de Lautaro Martínez: "Será..."

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, compartió en las redes el mensaje que le envió al futbolista horas antes del partido entre Argentina e Inglaterra.

16 jul 2026, 09:45
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Agustina Gandolfo sorprendió al mostrar el chat que predijo el gol de Lautaro Martínez: Será...

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Agustina Gandolfo sorprendió al mostrar el chat que predijo el gol de Lautaro Martínez: "Será..."

Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 sobre el final del partido con goles de Enzo Fernández con un remate de afuera del área y el cabezazo goleador de Lautaro Martínez tras un preciso centro de Messi que desató la locura los miles de hinchas presentes en el estadio de Atlanta y en todo el país.

En las redes sociales, Agustina Gandolfo, esposa de Martínez, mostró el revelador chat dónde predijo el segundo gol ante Inglaterra y causó sensación en las redes.

La influencer mostró la conversación que tuvo con el futbolista previa al partido donde le adelantaba que algo bueno iba a suceder en la semifinal, lo que muchos interpretaron como una predicción tras concretarse la épica victoria de La Scaloneta.

"Bueno, amor mío, te amo mucho. Descansá mañana será un gran día", le decía Agustina al delantero el día previo al encuentro. Y sumó una frase que luego tomó más valor tras el resultado final del partido: "Volvemos a jugar otra final del mundo", había expresado.

Al compartir esa conversación en su cuenta de Instagram, los seguidores se vieron sorprendidos por su predicción en medio de la total confianza que le tenía a su pareja y al equipo. "Vamos Argentina. Vamos mi amor. Sos enorme", expresó luego desde el estadio con una imagen del festejo de los jugadores con la gente.

La emoción de Lautaro Martínez tras su gol ante Inglaterra

Lautaro Martínez habló apenas terminado el partido ante Inglaterra y se emocionó hasta las lágrimas tras anotar el gol de triunfo de Argentina.

"Es muy fuerte esto de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol", dijo en charla con el canal TyC Sports.

Y agregó conmovido: "A mi vieja que el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama y eso para mí vale más que un gol y una final".

"Tengo a mis dos hijos que me han cambiado la vida desde que llegaron, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre, disfrut de la vida", cerró el futbolista totalmente emocionado.

     

 

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