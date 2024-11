ANSES: quiénes podrán cobrar un bono de $ 200.000 en diciembre 2024

Los beneficiarios de PUAM podrán acceder en diciembre a un total de $277.679,02. Este monto se conforma de $207.679,02 de su haber normal más $70.000 por el bono.

anses puam.jpg Los beneficiarios del PUAM van a recibir más de $200.000 de haberes.

Requisitos para ingresar a estos beneficios

Tener 65 años o más.

Residir en Argentina.

No contar con otra jubilación o pensión.

Este beneficio de ANSES está destinado a todos los adultos mayores de 65 años que no puedan recibir una jubilación tradicional, debido a que no cuentan con los años de aportes requeridos o no trabajaron en relación de dependencia.

Este programa asegura que quienes no tienen un ingreso estable puedan contar con una prestación económica y acceso a servicios de salud a través del PAMI.

Cuándo se paga el PUAM en diciembre