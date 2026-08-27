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Jubilados de ANSES: quiénes acceden al cobro de $498.591 en septiembre 2026

El Gobierno nacional ratificó la continuidad del refuerzo extraordinario para el sector pasivo tras conocerse la inflación del 2,1%. Los beneficiarios acceden al nuevo piso salarial en sus cuentas bancarias.

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Jubilados de ANSES: quiénes acceden al cobro de $498.591 en septiembre 2026

Jubilados de ANSES: quiénes acceden al cobro de $498.591 en septiembre 2026

El presidente Javier Milei y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que la jubilación mínima de septiembre se eleva a $428.591,22 que, sumada al bono de $70.000, alcanza un ingreso garantizado de $498.591,22 netos de bolsillo tras el ajuste del 2,1% fijado por el IPC.

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El plus compensatorio se liquidará de oficio junto con los haberes mensuales para sostener los ingresos de los adultos mayores de menores recursos, sin exigir gestiones presenciales en las entidades bancarias.

¿Cuánto se cobra de jubilación mínima con el bono de $70.000?

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Jubilados de ANSES: quiénes acceden al cobro de $498.591 en septiembre 2026.

Con el reajuste mensual por movilidad previsional del 2,1%, el dinero de bolsillo para los beneficiarios del haber mínimo se compone de la siguiente forma:

  • Haber mínimo mensual: se ubica en $428.591,22 netos en el recibo.

  • Bono extraordinario del Gobierno: se liquida en $70.000 íntegros sin descuentos.

  • Total consolidado en mano: garantiza un piso de $498.591,22 netos de bolsillo.

  • Jubilación máxima ordinaria: trepa a un tope de $2.884.013,07 brutos mensuales (sin bono).

¿Cómo saber si me corresponde el bono completo o el proporcional?

La asignación del adicional económico de ANSES opera según los siguientes parámetros de ingresos:

  • Bono completo de $70.000: destinado a quienes cobran el haber mínimo de $428.591,22, titulares de la PUAM ($342.872,98 de básico más bono, totalizando $412.872,98 finales) y Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez ($300.013,86 de base más bono, sumando $370.013,86 finales). Madres de 7 hijos perciben el total de $498.591,22.

  • Bono proporcional: se acredita a quienes tienen un básico superior a $428.591,22 pero inferior a $498.591,22, liquidando la diferencia exacta hasta alcanzar dicho tope.

  • Sin bono extraordinario: quienes superan el umbral de los $498.591,22 mensuales cobran únicamente su haber indexado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y verificar la liquidación en Mi ANSES?

El cobro del refuerzo extraordinario se acredita de forma directa sin inscripción previa. Para chequear la liquidación detallada, el titular debe ingresar a la plataforma Mi ANSES o a la app oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando la pestaña "Jubilados y Pensionados" y luego "Consulta de recibos" para constatar los conceptos percibidos.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para los jubilados en septiembre?

El cronograma de acreditaciones bancarias para quienes perciben la jubilación mínima con el bono de $70.000 se desarrollará según el siguiente esquema:

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.

  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.

  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.

  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.

En pocas palabras

  • Refuerzo extraordinario: Se ratificó la continuidad del bono para jubilados y pensionados en septiembre.
  • Monto asegurado: La jubilación mínima, sumada al bono de $70.000, alcanza un piso de $498.591,22 netos.
  • Cobro automático: El refuerzo se acreditará de oficio junto con los haberes mensuales sin necesidad de trámites.
Resumen generado por Thinkindot AI
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