Jubilados de ANSES: quiénes acceden al cobro de $498.591 en septiembre 2026.

Bono completo de $70.000: destinado a quienes cobran el haber mínimo de $428.591,22, titulares de la PUAM ($342.872,98 de básico más bono, totalizando $412.872,98 finales) y Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez ($300.013,86 de base más bono, sumando $370.013,86 finales). Madres de 7 hijos perciben el total de $498.591,22 .

Bono proporcional: se acredita a quienes tienen un básico superior a $428.591,22 pero inferior a $498.591,22 , liquidando la diferencia exacta hasta alcanzar dicho tope.

Sin bono extraordinario: quienes superan el umbral de los $498.591,22 mensuales cobran únicamente su haber indexado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y verificar la liquidación en Mi ANSES?

El cobro del refuerzo extraordinario se acredita de forma directa sin inscripción previa. Para chequear la liquidación detallada, el titular debe ingresar a la plataforma Mi ANSES o a la app oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando la pestaña "Jubilados y Pensionados" y luego "Consulta de recibos" para constatar los conceptos percibidos.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para los jubilados en septiembre?

El cronograma de acreditaciones bancarias para quienes perciben la jubilación mínima con el bono de $70.000 se desarrollará según el siguiente esquema: