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TRUCO: cómo estampar una remera en casa en pocos minutos

Una técnica sencilla permite personalizar una remera en casa en pocos minutos con papel de transferencia térmica, una impresora y una plancha.

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Una técnica sencilla permite personalizar una remera en casa en pocos minutos con papel de transferencia térmica

Una técnica sencilla permite personalizar una remera en casa en pocos minutos con papel de transferencia térmica, una impresora y una plancha. 

Estampar una remera en casa es posible con papel de transferencia térmica y una plancha doméstica. El procedimiento permite transferir una imagen impresa sobre la tela mediante la aplicación de calor.

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La técnica fue difundida por el canal de YouTube "Yo te ayudo" y requiere pocos elementos para realizar el procedimiento.

Qué se necesita para estampar una remera en casa

  • Papel de transferencia térmica o papel transfer.
  • Papel encerado.
  • Una remera.
  • Una plancha.
  • Una impresora.
  • Una imagen, fotografía o ilustración para estampar.

Cómo estampar una remera paso a paso

1. Elegir y preparar el diseño

Seleccionar la imagen que se desea estampar. Si contiene palabras, números o elementos con una orientación determinada, es fundamental invertirla de forma horizontal para que quede correctamente orientada al transferirla a la remera.

2. Imprimir la imagen

Colocar el papel transfer en la impresora, con la cara correspondiente para la impresión, y luego imprimir el diseño previamente invertido.

3. Recortar el diseño

Con la impresión terminada, se recorta el diseño siguiendo su contorno. En una remera blanca, no es necesario realizar un recorte extremadamente preciso.

Antes de colocar la imagen, se pasa la plancha caliente sobre la zona elegida para eliminar las arrugas de la tela.

4. Hacer el primer planchado

El diseño impreso se coloca boca abajo sobre la remera, en la posición elegida para el estampado.

Luego se aplica la plancha caliente sobre el papel durante aproximadamente tres minutos, con especial atención a los bordes y las esquinas.

Durante este proceso no se debe utilizar vapor.

5. Retirar la lámina protectora

Una vez terminado el primer planchado, se retira la lámina protectora de manera cuidadosa y progresiva.

6. Hacer un segundo planchado

Se coloca papel encerado sobre el diseño y se vuelve a aplicar calor con la plancha durante aproximadamente un minuto.

7. Retirar el papel encerado

Por último, se retira el papel encerado con cuidado. Una vez finalizado el procedimiento, la remera queda estampada.

El tamaño del estampado dependerá de las dimensiones del papel de transferencia térmica utilizado.

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