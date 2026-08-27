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Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cronograma integral de pagos para el noveno mes del año. Los beneficiarios perciben el incremento del 2,1% por movilidad junto con el refuerzo extraordinario.

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Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro.

Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó las fechas de cobro de septiembre con un haber mínimo de $428.591,22 que, con el bono de $70.000, alcanza un ingreso garantizado de $498.591,22 netos de bolsillo tras la suba del 2,1%. Los desembolsos comenzarán a partir del martes 8 de septiembre.

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Jubilados de ANSES: quiénes acceden al cobro de $498.591 en septiembre 2026

La diagramación de las fechas se estructuró para ordenar la concurrencia a las entidades bancarias y garantizar la liquidez de efectivo en cajeros automáticos en todo el país.

¿Cuánto se cobra de jubilación mínima en septiembre tras el reajuste?

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Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro

Con la aplicación del índice de precios al consumidor del 2,1% fijado por el sistema de movilidad, las escalas previsionales netas quedan estructuradas de la siguiente manera:

  • Haber mínimo mensual: se ubica en $428.591,22 en el recibo de haberes.

  • Bono extraordinario del Gobierno: se liquida en $70.000 íntegros sin descuentos.

  • Total garantizado en mano: suma un piso final de $498.591,22 netos de bolsillo.

  • Jubilación máxima del SIPA: alcanza un tope de $2.884.013,07 brutos mensuales.

¿Cómo saber si te corresponde cobrar en la primera o en la segunda quincena?

La ANSES distribuye las liquidaciones en dos grandes grupos según el monto total del haber previsional percibido:

  • Jubilaciones que no superan el haber mínimo ($498.591,22 con bono): cobran durante las primeras dos semanas del mes (del 8 al 21 de septiembre).

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo: perciben sus ingresos en la última semana del período (del 22 al 28 de septiembre).

  • Pensiones No Contributivas (PNC): cobran a razón de dos números de DNI por día hábil entre el 8 y el 14 de septiembre.

¿Cómo hacer el trámite de consulta y qué validez tienen las órdenes de pago?

Para revisar la liquidación y la sucursal asignada, el beneficiario puede ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, accediendo a la sección "Cuándo y dónde cobro". El organismo confirmó que la totalidad de los comprobantes y órdenes de pago previsional de septiembre tendrán validez límite hasta el 9 de octubre de 2026 para ser retirados por ventanilla bancaria o cajero automático.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para las jubilaciones en septiembre?

El cronograma oficial de pagos de ANSES se desarrollará según la terminación de documento bajo el siguiente esquema:

  • Jubilaciones de la mínima (hasta $498.591,22):

    • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.

  • Jubilaciones que superan la mínima:

    • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Cronograma de pagos de septiembre con aumento del 2,1% por movilidad y refuerzo de $70.000.
  • Haber mínimo garantizado: Jubilados cobrarán hasta $498.591,22 netos de bolsillo.
  • Fechas de cobro: Se organizan por terminación de DNI, iniciando el 8 de septiembre para jubilaciones mínimas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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