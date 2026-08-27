Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro.

Jubilaciones que no superan el haber mínimo ($498.591,22 con bono): cobran durante las primeras dos semanas del mes (del 8 al 21 de septiembre).

Jubilaciones que superan el haber mínimo: perciben sus ingresos en la última semana del período (del 22 al 28 de septiembre).

Pensiones No Contributivas (PNC): cobran a razón de dos números de DNI por día hábil entre el 8 y el 14 de septiembre.

¿Cómo hacer el trámite de consulta y qué validez tienen las órdenes de pago?

Para revisar la liquidación y la sucursal asignada, el beneficiario puede ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, accediendo a la sección "Cuándo y dónde cobro". El organismo confirmó que la totalidad de los comprobantes y órdenes de pago previsional de septiembre tendrán validez límite hasta el 9 de octubre de 2026 para ser retirados por ventanilla bancaria o cajero automático.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para las jubilaciones en septiembre?

El cronograma oficial de pagos de ANSES se desarrollará según la terminación de documento bajo el siguiente esquema: