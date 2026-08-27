Santilli recibió a los gobernadores de la Región Centro con la mira en las reformas pendientes y el debate por las PASO

Después de más de dos horas de reunión, los mandatarios se retiraron de la Casa Rosada sin formular declaraciones a los periodistas acreditados. Desde la oficina de Santilli, indicaron que entre otros temas, el ministro coordinador y los mandatarios "conversaron sobre los desafíos de la región, proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado".

Santilli convocó a la segunda mesa de trabajo con el PRO

Tras ese encuentro, Santilli continuaba este jueves con las rondas de negociaciones políticas en busca de apoyo parlamentario para los proyectos que impulsa el presidente Javier Milei.

A las 17, Santilli tenía previsto recibir al presidente del PRO bonaerense y jefe del bloque de diputados del partido amarillo, Cristian Ritondo, y al diputado y secretario general del PRO nacional, Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri.

Será la segunda vez que la cúpula de La Libertad Avanza se reúne en una mesa de trabajo con el PRO. Por parte del Gobierno, participarán también el presidente de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem y el coordinador político de LLA, Eduardo "Lule" Menem.

"El encuentro busca profundizar la articulación entre La Libertad Avanza y el PRO, con foco en las reformas pendientes y la coordinación de la agenda legislativa y territorial", señalaron este jueves a A24.com desde la Casa Rosada.

El primer encuentro entre LLA y el PRO se produjo hace dos semanas, el pasado 13 de agosto, lo que significó la reapertura del diálogo entre ambos partidos tras una llamada telefónica entre el expresidente Mauricio Macri con Karina Milei que destrabó los meses de distanciamiento entre el círculo más cercano de Milei y la máxima dirigencia del PRO.

Ambos partidos evalúan, primero, consolidar la alianza parlamentaria para luego avanzar en una posible alianza nacional de cara a las elecciones presidenciales del 2027. En esos comicios también se jugarán la continuidad o no de los actuales gobernadores, y las listas de diputados y senadores nacionales y en cada una de las provincias.