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Santilli recibió a los gobernadores de la Región Centro con la mira en las reformas pendientes y el debate por las PASO

Con la reforma electoral en plenas negociaciones, Santilli se reunió con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Por la tarde, recibía a la cúpula del PRO.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Cumbre de Diego Santilli con los gobernadores del Centro: Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Cumbre de Diego Santilli con los gobernadores del Centro: Rogelio Frigerio (Entre Ríos),  Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Foto: JGM.

El Gobierno recibió a los gobernadores de la Región Centro en el marco de las negociaciones que lleva adelante por las reformas pendientes que espera aprobar en el Congreso, como son los proyectos para modificar las tarifas en zonas frías y la reforma electoral que plantea la posibilidad de eliminar, suspender o establece como no obligatorias a las PASO el año que viene.

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Ambos proyectos -como ya informó A24.com- tienen estado parlamentario en el Senado, pero el oficialismo no logra el quorum para votarlos en el recinto, y por eso, busca consensuar modificaciones que impulsan los bloques dialoguistas del PRO, la UCR y Provincias Unidas y los bloques que responden a los gobernadores.

El jefe de Gabinete Diego Santilli recibió este jueves en su despacho a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) "para dialogar sobre distintos temas de trabajo conjunto" entre el Gobierno nacional y las provincias de la Región Centro, según se informó oficialmente.

También participaron de la reunión el vicejefe de Interior, Gustavo Coria, y el jefe de Gabinete de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo.

Después de más de dos horas de reunión, los mandatarios se retiraron de la Casa Rosada sin formular declaraciones a los periodistas acreditados. Desde la oficina de Santilli, indicaron que entre otros temas, el ministro coordinador y los mandatarios "conversaron sobre los desafíos de la región, proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado".

Santilli convocó a la segunda mesa de trabajo con el PRO

Tras ese encuentro, Santilli continuaba este jueves con las rondas de negociaciones políticas en busca de apoyo parlamentario para los proyectos que impulsa el presidente Javier Milei.

A las 17, Santilli tenía previsto recibir al presidente del PRO bonaerense y jefe del bloque de diputados del partido amarillo, Cristian Ritondo, y al diputado y secretario general del PRO nacional, Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri.

Será la segunda vez que la cúpula de La Libertad Avanza se reúne en una mesa de trabajo con el PRO. Por parte del Gobierno, participarán también el presidente de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem y el coordinador político de LLA, Eduardo "Lule" Menem.

"El encuentro busca profundizar la articulación entre La Libertad Avanza y el PRO, con foco en las reformas pendientes y la coordinación de la agenda legislativa y territorial", señalaron este jueves a A24.com desde la Casa Rosada.

El primer encuentro entre LLA y el PRO se produjo hace dos semanas, el pasado 13 de agosto, lo que significó la reapertura del diálogo entre ambos partidos tras una llamada telefónica entre el expresidente Mauricio Macri con Karina Milei que destrabó los meses de distanciamiento entre el círculo más cercano de Milei y la máxima dirigencia del PRO.

Ambos partidos evalúan, primero, consolidar la alianza parlamentaria para luego avanzar en una posible alianza nacional de cara a las elecciones presidenciales del 2027. En esos comicios también se jugarán la continuidad o no de los actuales gobernadores, y las listas de diputados y senadores nacionales y en cada una de las provincias.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Santilli acordó con gobernadores de la Región Centro el financiamiento de obras viales y reformas a la ley de zonas frías.
  • El Gobierno busca aprobar en el Congreso reformas sobre tarifas en zonas frías y la posible eliminación de las PASO.
  • El Jefe de Gabinete mantuvo reuniones con gobernadores y se prepara para encuentros con referentes del PRO con vistas a una posible alianza electoral en 2027.
Resumen generado por Thinkindot AI
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