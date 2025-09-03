En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Septiembre
PREVISIONAL

ANSES septiembre 2025: lo que cambia en AUH, aumento y Tarjeta Alimentar

Septiembre 2025 llega con novedades en ANSES: aumento en asignaciones, Tarjeta Alimentar vigente y calendario de pagos adelantado. Además, hay detalles clave para titulares de AUH y requisitos que no todos cumplen.

ANSES septiembre 2025: lo que cambia en AUH

ANSES septiembre 2025: lo que cambia en AUH, aumento y Tarjeta Alimentar

La ANSES en septiembre 2025 aplicó un aumento del 1,9% en la AUH, AUE y asignaciones familiares, en línea con el Índice de Precios al Consumidor de julio. Con esta actualización, los montos de las prestaciones cambiaron y se mantienen vigentes los complementos sociales como la Tarjeta Alimentar.

Leé también ANSES en septiembre: jubilados, AUH, asignaciones y fechas de cobro con aumento
ANSES en septiembre: jubilados, AUH, asignaciones y fechas de cobro con aumento

Además, el organismo previsional confirmó que el calendario de pagos de este mes se adelantó, lo que permitirá que millones de familias accedan a sus haberes antes que en meses anteriores. A esto se suma la importancia de presentar la Libreta AUH 2024, trámite que habilita el cobro de hasta $165.000 retenidos por hijo.

En paralelo, se mantienen los requisitos de ANSES para percibir la Asignación Universal por Hijo, lo que implica que quienes no cumplan con la documentación exigida o superen los topes de ingresos podrían ver retenido o suspendido su beneficio.

¿Cuánto cobran AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar
ANSES septiembre 2025: lo que cambia en AUH, aumento y Tarjeta Alimentar

ANSES septiembre 2025: lo que cambia en AUH, aumento y Tarjeta Alimentar

La AUH de ANSES quedó fijada en $115.066 por hijo, aunque con la retención del 20% el pago neto es de $92.052. Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $374.744, también con descuento del 20% mensual.

En paralelo, la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la asignación:

  • Familias con un hijo: $55.250

  • Familias con dos hijos: $86.936

  • Familias con tres o más hijos: $114.062

Un ejemplo: una madre con dos hijos percibe $184.103 en AUH más $86.936 de Tarjeta Alimentar, lo que da un ingreso total de $271.039 en septiembre.

ANSES septiembre 2025: quiénes cobran y cuáles son los requisitos

La AUH está destinada a madres, padres o tutores de menores de 18 años y a personas con discapacidad sin límite de edad. Los requisitos principales son:

  • Ser argentino nativo o con residencia mínima de 2 años (si es extranjero).

  • No superar el tope de ingresos equivalente a dos salarios mínimos por grupo familiar.

  • Estar desocupado, ser trabajador informal, de casas particulares o monotributista social.

  • Presentar cada año la Libreta AUH, con controles de salud, vacunación y escolaridad.

Quienes no cumplan con estas condiciones no podrán acceder a la prestación. ANSES recordó que la falta de libreta por más de dos años consecutivos puede derivar en la suspensión del beneficio.

Calendario de pagos AUH y AUE septiembre 2025

El cronograma de pagos de ANSES para AUH, AUE y Tarjeta Alimentar en septiembre se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

En el caso de la AUE, los pagos se distribuyen entre el 10 y el 23 de septiembre, también según la numeración del documento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Septiembre AUH Tarjeta Alimentar
Notas relacionadas
ANSES adelantó pagos AUH septiembre 2025 pero no todos van a cobrar
ANSES paga $42.711 extra por hijo en septiembre: fechas y requisitos para cobrarlo
Madres de AUH recibirán un pago de $90.000 en septiembre: cronograma oficial de ANSES

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar