ANSES septiembre 2025: lo que cambia en AUH, aumento y Tarjeta Alimentar

En paralelo, la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la asignación:

Familias con un hijo: $55.250

Familias con dos hijos: $86.936

Familias con tres o más hijos: $114.062

Un ejemplo: una madre con dos hijos percibe $184.103 en AUH más $86.936 de Tarjeta Alimentar, lo que da un ingreso total de $271.039 en septiembre.

ANSES septiembre 2025: quiénes cobran y cuáles son los requisitos

La AUH está destinada a madres, padres o tutores de menores de 18 años y a personas con discapacidad sin límite de edad. Los requisitos principales son:

Ser argentino nativo o con residencia mínima de 2 años (si es extranjero).

No superar el tope de ingresos equivalente a dos salarios mínimos por grupo familiar .

Estar desocupado, ser trabajador informal, de casas particulares o monotributista social.

Presentar cada año la Libreta AUH, con controles de salud, vacunación y escolaridad.

Quienes no cumplan con estas condiciones no podrán acceder a la prestación. ANSES recordó que la falta de libreta por más de dos años consecutivos puede derivar en la suspensión del beneficio.

Calendario de pagos AUH y AUE septiembre 2025

El cronograma de pagos de ANSES para AUH, AUE y Tarjeta Alimentar en septiembre se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

En el caso de la AUE, los pagos se distribuyen entre el 10 y el 23 de septiembre, también según la numeración del documento.