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AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para octubre

El Poder Ejecutivo formalizó la pauta de movilidad que ajustará las asignaciones sociales a partir del próximo mes tras el último dato del IPC. Las titulares cobrarán el 80% directo en su tarjeta de débito con nuevos valores.

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AUH de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

AUH de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

El Gobierno nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF) tendrán un nuevo incremento mensual a partir de octubre de 2026, regulado por el último registro inflacionario del INDEC.

Leé también Adelantan el aumento para AUH de ANSES: los nuevos montos de octubre
Los nuevos montos de octubre para la AUH de ANSES (Foto: A24.com).

La suba elevará el valor bruto de la AUH por encima de los $156.000 por menor, permitiendo que las beneficiarias perciban más de $125.000 netos en mano por cada hijo de forma directa en su cuenta bancaria.

¿Cuánto se cobra por la AUH con el nuevo aumento de octubre de 2026?

AUH de ANSES: el Gobierno confirm&oacute; el aumento para octubre

AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para octubre

Con la aplicación del nuevo porcentaje de ajuste inflacionario sobre las asignaciones sociales, los valores de bolsillo proyectados para octubre quedan de la siguiente manera:

  • AUH valor general por hijo: superará los $156.000 brutos mensuales.

  • Cobro directo mensual (80% en mano): superará los $125.000 netos por hijo acreditados en la tarjeta de débito.

  • Retención anual (20% para Libreta): se acumularán más de $31.000 mensuales por menor, a cobrarse tras presentar el formulario en Mi ANSES.

  • Familias con 2 hijos: percibirán más de $250.000 netos de cobro mensual directo.

  • Familias con 3 hijos: superarán los $375.000 netos solo por asignación básica.

¿Cómo saber si el aumento de octubre incluye a la Tarjeta Alimentar y otros extras?

El esquema de movilidad de ANSES rige específicamente sobre los haberes de la seguridad social:

  • Aumento automático por IPC: aplica sobre la AUH tradicional, AUH por Discapacidad, Asignación por Embarazo (AUE) y la escala de tramos del SUAF.

  • Tarjeta Alimentar: depende de resoluciones específicas del Ministerio de Capital Humano, manteniendo sus valores vigentes ($72.250 por 1 hijo, $113.299 por 2 hijos y $149.425 por 3 o más hijos).

  • Complemento Leche Plan 1000 Días: actualiza su valor automáticamente con la movilidad previsional para familias con bebés de hasta 3 años.

¿Cómo hacer el trámite de la Libreta AUH en Mi ANSES?

Para cobrar el 20% retenido mensualmente:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app.

  • Ir a la solapa "Hijos" y seleccionar "Libreta AUH".

  • Descargar la planilla generada si faltan constancias de vacunación o educación.

  • Llevar el formulario al centro de salud y a la escuela para su firma y sello oficial.

  • Cargar la foto del formulario firmado directamente en la plataforma digital.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?

Mientras se aguarda el inicio de octubre, las prestaciones de septiembre se liquidan bajo el siguiente calendario por terminación de DNI:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:

    • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.

  • Jubilaciones que no superan la mínima: continúan del lunes 14 al lunes 21 de septiembre.

  • Jubilaciones que superan la mínima: del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 8 y 9 cobran este lunes 14 de septiembre.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1): del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.

En pocas palabras

  • Aumento confirmado: El Gobierno oficializó el incremento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF para octubre, atado al índice de inflación del INDEC.
  • Nuevos valores: La AUH superará los $156.000 brutos por hijo, con un cobro directo en mano de más de $125.000, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores actuales.
  • Trámite de Libreta: Se recuerda cómo presentar el formulario en Mi ANSES para cobrar el 20% retenido, y se detallan las fechas de cobro de septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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