AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para octubre

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Aumento automático por IPC: aplica sobre la AUH tradicional, AUH por Discapacidad, Asignación por Embarazo (AUE) y la escala de tramos del SUAF.
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Tarjeta Alimentar: depende de resoluciones específicas del Ministerio de Capital Humano, manteniendo sus valores vigentes ($72.250 por 1 hijo, $113.299 por 2 hijos y $149.425 por 3 o más hijos).
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Complemento Leche Plan 1000 Días: actualiza su valor automáticamente con la movilidad previsional para familias con bebés de hasta 3 años.
¿Cómo hacer el trámite de la Libreta AUH en Mi ANSES?
Para cobrar el 20% retenido mensualmente:
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Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app.
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Ir a la solapa "Hijos" y seleccionar "Libreta AUH".
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Descargar la planilla generada si faltan constancias de vacunación o educación.
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Llevar el formulario al centro de salud y a la escuela para su firma y sello oficial.
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Cargar la foto del formulario firmado directamente en la plataforma digital.
¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?
Mientras se aguarda el inicio de octubre, las prestaciones de septiembre se liquidan bajo el siguiente calendario por terminación de DNI:
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Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:
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DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.
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Jubilaciones que no superan la mínima: continúan del lunes 14 al lunes 21 de septiembre.
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Jubilaciones que superan la mínima: del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.
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Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 8 y 9 cobran este lunes 14 de septiembre.
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Prestación por Desempleo (Plan 1): del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.