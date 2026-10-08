ANSES tiene una nueva herramienta para jubilados: cómo activarla

A través de este sistema se pueden recibir notificaciones, resoluciones, citaciones y comunicados relacionados con las gestiones realizadas ante el organismo previsional.

La herramienta busca centralizar las comunicaciones y facilitar el acceso a información importante sin necesidad de depender de documentación en papel.

Cómo activar el Domicilio Electrónico en Mi ANSES

Las personas que quieran adherir a esta modalidad deben ingresar a Mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El procedimiento puede realizarse desde la página oficial del organismo o mediante la aplicación móvil de Mi ANSES. Una vez dentro de la plataforma, hay que ingresar a:

“Domicilio y datos de contacto” → “Domicilio electrónico”.

Para completar el trámite, el usuario debe contar con una dirección de correo electrónico personal, única, validada y verificada.

Una vez cumplidos estos pasos y aceptada la solicitud, el domicilio electrónico queda constituido y comienza a funcionar como canal para las comunicaciones oficiales de ANSES.

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Qué comunicaciones de ANSES se pueden recibir de forma digital

La nueva herramienta permite que los usuarios tengan acceso a diferentes comunicaciones emitidas por el organismo previsional.

Entre los documentos y avisos que pueden llegar a Mi Buzón se encuentran notificaciones, resoluciones, citaciones y comunicados oficiales.

El objetivo es que estas comunicaciones puedan ser consultadas de manera rápida y segura desde los canales digitales de ANSES, tanto a través de la página web como de la aplicación.

ANSES: qué hay que tener en cuenta antes de aceptar el trámite

Antes de constituir el Domicilio Electrónico, ANSES recomienda prestar especial atención a la dirección de correo que se registra. Debe tratarse de una cuenta personal, única y previamente validada.

Además, hay un punto importante: la elección del domicilio electrónico es definitiva. La constitución se hace efectiva desde el momento en que es aceptada por el organismo.

Por eso, quienes decidan utilizar esta modalidad deben verificar que los datos ingresados sean correctos y que tengan acceso habitual a la cuenta de correo asociada.