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ANSES tiene una nueva herramienta para jubilados: cómo activarla

El organismo incorporó una herramienta para recibir notificaciones, resoluciones y comunicaciones oficiales de manera digital. Quiénes pueden gestionarla y qué hay que tener en cuenta.

ANSES tiene una nueva herramienta para jubilados: cómo activarla

ANSES tiene una nueva herramienta para jubilados: cómo activarla

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sumó una nueva herramienta para facilitar el acceso de los ciudadanos a las comunicaciones vinculadas con la Seguridad Social. Se trata del Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, que permite recibir distintos avisos oficiales directamente a través de Mi ANSES.

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La constitución del domicilio electrónico es voluntaria y está disponible para personas mayores de 16 años. De esta manera, quienes decidan utilizar esta modalidad podrán consultar en forma digital notificaciones, resoluciones, citaciones y otros comunicados emitidos por el organismo.

La medida se enmarca en el proceso de digitalización de trámites y servicios impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Capital Humano, que busca reducir la necesidad de realizar determinadas gestiones de manera presencial.

Domicilio Electrónico de ANSES: qué es y para qué sirve

El Domicilio Electrónico funciona como un canal oficial para que ANSES pueda enviar comunicaciones a los usuarios. Los mensajes quedan disponibles en “Mi Buzón” de Mi ANSES, donde pueden ser consultados de manera digital.

A través de este sistema se pueden recibir notificaciones, resoluciones, citaciones y comunicados relacionados con las gestiones realizadas ante el organismo previsional.

La herramienta busca centralizar las comunicaciones y facilitar el acceso a información importante sin necesidad de depender de documentación en papel.

Cómo activar el Domicilio Electrónico en Mi ANSES

Las personas que quieran adherir a esta modalidad deben ingresar a Mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El procedimiento puede realizarse desde la página oficial del organismo o mediante la aplicación móvil de Mi ANSES. Una vez dentro de la plataforma, hay que ingresar a:

“Domicilio y datos de contacto” → “Domicilio electrónico”.

Para completar el trámite, el usuario debe contar con una dirección de correo electrónico personal, única, validada y verificada.

Una vez cumplidos estos pasos y aceptada la solicitud, el domicilio electrónico queda constituido y comienza a funcionar como canal para las comunicaciones oficiales de ANSES.

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Qué comunicaciones de ANSES se pueden recibir de forma digital

La nueva herramienta permite que los usuarios tengan acceso a diferentes comunicaciones emitidas por el organismo previsional.

Entre los documentos y avisos que pueden llegar a Mi Buzón se encuentran notificaciones, resoluciones, citaciones y comunicados oficiales.

El objetivo es que estas comunicaciones puedan ser consultadas de manera rápida y segura desde los canales digitales de ANSES, tanto a través de la página web como de la aplicación.

ANSES: qué hay que tener en cuenta antes de aceptar el trámite

Antes de constituir el Domicilio Electrónico, ANSES recomienda prestar especial atención a la dirección de correo que se registra. Debe tratarse de una cuenta personal, única y previamente validada.

Además, hay un punto importante: la elección del domicilio electrónico es definitiva. La constitución se hace efectiva desde el momento en que es aceptada por el organismo.

Por eso, quienes decidan utilizar esta modalidad deben verificar que los datos ingresados sean correctos y que tengan acceso habitual a la cuenta de correo asociada.

En pocas palabras

  • ANSES: Sumó el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social para recibir comunicaciones oficiales de manera digital.
  • ¿Quiénes pueden usarlo?: Es voluntario y está disponible para mayores de 16 años con casilla de email validada.
  • Beneficios: Permite consultar notificaciones, resoluciones y citaciones en el
Resumen generado por Thinkindot AI
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