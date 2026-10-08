Cuánto cobra AUH de ANSES en octubre: el detalle de los $619.189 con Tarjeta Alimentar y retenciones

El organismo también contempla situaciones particulares, tales como los menores que perciben la AUH por Discapacidad. En estos casos, el monto bruto asciende a $509.863, representando un pago directo de $407.890,40 y una retención de $101.972,60. Cuando conviven prestaciones generales y por discapacidad dentro del mismo grupo familiar, los montos se calculan de forma independiente para cada menor.

Cuánto se cobra de AUH de ANSES en octubre tras el aumento

Cronograma de pagos de ANSES para octubre

El calendario de acreditación de los haberes se encuentra determinado por el dígito final del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares:

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 13 de octubre.

DNI terminados en 3: 14 de octubre.

DNI terminados en 4: 15 de octubre.

DNI terminados en 5: 16 de octubre.

DNI terminados en 6: 19 de octubre.

DNI terminados en 7: 20 de octubre.

DNI terminados en 8: 21 de octubre.

DNI terminados en 9: 22 de octubre.

AUH de ANSES en octubre: qué pasa con el dinero retenido

Desde la órbita previsional se recuerda que el monto efectivamente depositado en las cuentas de los titulares difiere de la cifra bruta nominal debido al mecanismo de retención del 20%.

Este descuento, que en octubre representa $31.317,60 por cada hijo, totaliza $93.952,80 para un grupo familiar con tres menores. Dicho importe permanece retenido por el organismo previsional y su posterior liquidación automática se efectiviza una vez que los registros oficiales validan el cumplimiento de las normativas de salud y escolaridad correspondientes, conforme a las normativas vigentes.