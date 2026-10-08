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Cuánto cobra AUH de ANSES en octubre: el detalle de los $619.189 con Tarjeta Alimentar y retenciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos y las actualizaciones correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) para este mes. Cómo queda la escala para las familias con tres hijos.

Cuánto cobra AUH de ANSES en octubre: el detalle de los $619.189 con Tarjeta Alimentar y retenciones

Cuánto cobra AUH de ANSES en octubre: el detalle de los $619.189 con Tarjeta Alimentar y retenciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los haberes correspondientes al décimo mes del año para la Asignación Universal por Hijo (AUH), detallando las escalas de cobro que integran la prestación general, los adicionales por discapacidad y la Tarjeta Alimentar, junto con el cronograma de pagos organizado por la terminación del documento.

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En octubre, las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo experimentan una actualización en sus haberes. De acuerdo con los parámetros establecidos por el organismo previsional, el monto bruto de la AUH general se ubica en $156.588 por cada menor a cargo. Este esquema contempla que el Estado abone de forma directa el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de los certificados de escolaridad y controles de salud obligatorios.

Para un grupo familiar compuesto por tres hijos que perciben la AUH general, el cálculo bruto acumulado alcanza los $469.764. No obstante, al realizar el desglose del dinero que ingresa efectivamente en mano, se debe considerar el depósito del 80% neto -equivalente a $375.811,20 en total-, dado que la retención por hijo asciende a $31.317,60.

A este ingreso se le adiciona de manera complementaria el pago de la Tarjeta Alimentar, un beneficio destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Para las familias con tres hijos o más, el monto asignado por este concepto se fija en $149.425. De esta manera, al sumar la prestación previsional y el refuerzo alimentario, el total nominal considerado por el organismo alcanza los $619.189, mientras que el monto líquido efectivo percibido en las cuentas bancarias se posiciona en $525.236, descontando la retención legal.

El organismo también contempla situaciones particulares, tales como los menores que perciben la AUH por Discapacidad. En estos casos, el monto bruto asciende a $509.863, representando un pago directo de $407.890,40 y una retención de $101.972,60. Cuando conviven prestaciones generales y por discapacidad dentro del mismo grupo familiar, los montos se calculan de forma independiente para cada menor.

Cuánto se cobra de AUH de ANSES en octubre tras el aumento

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Cronograma de pagos de ANSES para octubre

El calendario de acreditación de los haberes se encuentra determinado por el dígito final del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre.

AUH de ANSES en octubre: qué pasa con el dinero retenido

Desde la órbita previsional se recuerda que el monto efectivamente depositado en las cuentas de los titulares difiere de la cifra bruta nominal debido al mecanismo de retención del 20%.

Este descuento, que en octubre representa $31.317,60 por cada hijo, totaliza $93.952,80 para un grupo familiar con tres menores. Dicho importe permanece retenido por el organismo previsional y su posterior liquidación automática se efectiviza una vez que los registros oficiales validan el cumplimiento de las normativas de salud y escolaridad correspondientes, conforme a las normativas vigentes.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Cronograma de pagos y actualizaciones para la Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre.
  • Monto AUH: El haber bruto es de $156.588 por menor, con retención del 20% y Tarjeta Alimentar de $149.425 para familias con tres hijos.
  • Pagos: El calendario de acreditación se organiza según la terminación del DNI, iniciando el 8 de octubre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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