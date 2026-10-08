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ANSES modificó el calendario de cobro de octubre para jubilados y PNC por el feriado nacional

El organismo previsional modificó las fechas de acreditación por el feriado del 12 de octubre. Cuándo cobran jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas según la terminación del DNI.

ANSES modificó el calendario de cobro de octubre para jubilados y PNC por el feriado nacional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la reestructuración oficial del cronograma de acreditación de haberes de octubre de 2026 debido al feriado nacional del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La medida garantiza que los jubilados y pensionados que perciben la mínima cobren el total consolidado de $505.748,51 (compuesto por el haber básico de $435.748,51 y el bono extraordinario de $70.000) de manera ordenada en sus cuentas bancarias.

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¿Cómo afecta el feriado del 12 de octubre al esquema de pagos de ANSES?

La suspensión de la actividad bancaria el lunes 12 de octubre obliga a pausar la acreditación de haberes durante esa jornada. El flujo habitual de transferencias opera hasta el viernes 9 de octubre y se reanuda inmediatamente el martes 13 de octubre. Esta interrupción abarca tanto a las Pensiones No Contributivas (PNC) como a los jubilados de la mínima y los titulares de haberes superiores.

El calendario para las Pensiones No Contributivas (PNC) se liquida en forma escalonada al inicio del mes. Quienes perciben este beneficio acceden al haber actualizado sumado al bono de $70.000, cobrando de acuerdo con el siguiente esquema de DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre de 2026.
  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre de 2026.
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre de 2026.
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre de 2026.
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre de 2026.
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¿Cuáles son las fechas de cobro para jubilados de la mínima con bono?

Los jubilados que perciben el haber mínimo de $435.748,51 cobran el bono de $70.000 en la misma fecha de cobro de su haber mensual. Tras la pausa del fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, las fechas continuarán según la terminación del documento:

  • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.
  • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.
  • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.
  • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.
  • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.
  • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.
  • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.
  • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.
  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.
  • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

¿En qué fechas cobran los jubilados que superan el haber mínimo?

Para los beneficiarios que perciben haberes superiores a los $435.748,51, las acreditaciones se concentran íntegramente durante el tramo final del mes. El calendario sin bono completo queda distribuido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES modificó: El calendario de cobro de octubre para jubilados y PNC por el feriado del 12 de octubre.
  • Pagos de octubre: Incluyen un bono de $70.000 para jubilados y PNC con haberes mínimos.
  • Fechas de cobro: Se reajustaron por el feriado, continuando tras el fin de semana largo del 12 de octubre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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