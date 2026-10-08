ANSES modificó el calendario de cobro de octubre para jubilados y PNC por el feriado nacional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la reestructuración oficial del cronograma de acreditación de haberes de octubre de 2026 debido al feriado nacional del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La medida garantiza que los jubilados y pensionados que perciben la mínima cobren el total consolidado de $505.748,51 (compuesto por el haber básico de $435.748,51 y el bono extraordinario de $70.000) de manera ordenada en sus cuentas bancarias.