Previsional
AUH
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES ajusta la AUH y mantiene un refuerzo de hasta $108.000 en febrero

ANSES definió cómo se cobra la AUH en febrero y aclaró qué sucede con un refuerzo que puede llegar a más de $108.000. El esquema combina un aumento automático y un beneficio que mantiene su valor, con impacto directo en el ingreso final de miles de familias.

La AUH de ANSES en febrero vuelven a concentrar la atención por una actualización que modifica parte del ingreso mensual de las familias que cobran la asignación. El nuevo esquema combina un aumento por inflación con un refuerzo que no se ajusta automáticamente.

Durante febrero, la AUH registra una suba del 2,8%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor informada por el INDEC. Este incremento se aplica de forma automática bajo el sistema de movilidad mensual vigente.

Sin embargo, el ingreso total no depende solo de ese aumento. Junto con la AUH, ANSES mantiene un refuerzo que puede representar una parte importante del monto final que se acredita en la cuenta de los titulares.

Cuánto aumenta la AUH de ANSES en febrero

La AUH de ANSES se actualiza en febrero con un incremento del 2,8%, correspondiente a la inflación registrada dos meses atrás. Este mecanismo rige desde abril de 2024 y establece ajustes mensuales sin necesidad de realizar trámites.

El aumento alcanza a todas las personas que tengan la prestación activa y los datos personales correctamente registrados en el sistema. El nuevo monto se acredita de manera automática junto con el calendario habitual de pagos.

De esta forma, la asignación principal acompaña parcialmente la evolución de los precios, aunque el impacto total en el ingreso depende de otros beneficios complementarios.

Qué es el refuerzo de hasta $108.000 que se paga con AUH de ANSES

ANSES_pagos
El refuerzo que puede alcanzar los $108.062 corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias que reciben la AUH.

Este beneficio no se cobra por separado. El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se acredita la asignación y se utiliza con la tarjeta de débito habitual.

La Tarjeta Alimentar está destinada exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas y no permite la extracción de efectivo ni la compra de otros productos.

Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta en febrero

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad automática. Sus montos dependen de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo y no se actualizan en función directa de la inflación.

En febrero, el refuerzo mantiene los mismos valores que en enero, a pesar del aumento aplicado a la asignación principal. Esta diferencia explica por qué el ingreso total varía según la composición del grupo familiar.

Los montos vigentes son

  • $52.250 para familias con un hijo,
  • $81.936 para familias con dos hijos,
  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH

Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,
  • Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE,
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No es necesario realizar una inscripción. ANSES recuerda que es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para asegurar el cobro correcto.

