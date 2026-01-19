ANSES ajusta la AUH y mantiene un refuerzo de hasta $108.000 en febrero

El aumento alcanza a todas las personas que tengan la prestación activa y los datos personales correctamente registrados en el sistema. El nuevo monto se acredita de manera automática junto con el calendario habitual de pagos.

De esta forma, la asignación principal acompaña parcialmente la evolución de los precios, aunque el impacto total en el ingreso depende de otros beneficios complementarios.

Qué es el refuerzo de hasta $108.000 que se paga con AUH de ANSES

El refuerzo que puede alcanzar los $108.062 corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias que reciben la AUH.

Este beneficio no se cobra por separado. El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se acredita la asignación y se utiliza con la tarjeta de débito habitual.

La Tarjeta Alimentar está destinada exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas y no permite la extracción de efectivo ni la compra de otros productos.

Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta en febrero

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad automática. Sus montos dependen de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo y no se actualizan en función directa de la inflación.

En febrero, el refuerzo mantiene los mismos valores que en enero, a pesar del aumento aplicado a la asignación principal. Esta diferencia explica por qué el ingreso total varía según la composición del grupo familiar.

Los montos vigentes son

$52.250 para familias con un hijo,

para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos,

para familias con dos hijos, $108.062 para familias con tres hijos o más.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH

Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive ,

, Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE ,

, Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No es necesario realizar una inscripción. ANSES recuerda que es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para asegurar el cobro correcto.