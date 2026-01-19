Jubilados de ANSES cobran más en enero: cómo se compone el nuevo ingreso
ANSES activó en enero un esquema de pagos que combina aumento mensual y un refuerzo económico para jubilados y pensionados. El alcance del bono, los montos finales y quiénes acceden al extra que impacta en los haberes.
Los haberes de los jubilados de ANSES aparecen en el centro de la agenda previsional de enero, con un esquema de pagos que suma el ajuste mensual por inflación y un bono extraordinario. El impacto no es uniforme y depende del haber que percibe cada beneficiario.
Durante este mes, los jubilados y pensionados cobran el aumento correspondiente a la movilidad vigente, junto con un refuerzo económico adicional. Sin embargo, no todos acceden al bono completo y algunos quedan directamente excluidos del beneficio.
El organismo previsional definió un mecanismo escalonado que prioriza los ingresos más bajos. De este modo, el refuerzo funciona como un complemento focalizado y no como un pago generalizado para todo el sistema.
Cuánto aumenta la jubilación en enero según ANSES
El aumento de las jubilaciones en enero se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Según la fórmula de movilidad, el ajuste aplicado es del 2,47%, y alcanza a jubilaciones y pensiones del sistema nacional.
Este incremento se liquida de manera automática junto al haber mensual y forma parte del esquema que ANSES aplica desde 2024 para actualizar los ingresos previsionales mes a mes.
Aunque el aumento impacta en todos los beneficiarios, su efecto real varía según el nivel de ingresos, especialmente cuando se suma el refuerzo extraordinario.
Cómo funciona el bono de hasta $70.000 para jubilados
Además del aumento, ANSES paga en enero un bono de hasta $70.000, que se acredita junto con el haber mensual. El monto del refuerzo no es fijo para todos y se define según el ingreso previsional de cada persona.
Quienes cobran la jubilación mínima, fijada en $349.299,32, acceden al bono completo. Con el refuerzo incluido, el ingreso total de este grupo alcanza los $419.299,32.
El mismo criterio se aplica a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que se encuentren dentro del rango de haberes más bajos.
Quiénes cobran el bono completo y quiénes quedan afuera
Existe un grupo de jubilados que recibe el bono de forma proporcional. Son aquellos que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el tope establecido por ANSES. En estos casos, el refuerzo se ajusta para que el ingreso total no supere los $419.299,32.
Por otro lado, quienes perciben haberes superiores a ese límite quedan excluidos del bono y solo cobran el aumento mensual del 2,47%, sin ningún adicional.
Este esquema explica por qué el refuerzo no se paga de manera uniforme y por qué algunos jubilados no reciben el extra anunciado.
Cuándo cobran los jubilados de ANSES en enero
ANSES mantiene en enero su calendario de pagos habitual, organizado por terminación de DNI. Las fechas difieren según se trate de jubilados que cobran el haber mínimo o montos superiores.
Los pagos se realizan de forma automática en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.