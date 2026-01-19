Este incremento se liquida de manera automática junto al haber mensual y forma parte del esquema que ANSES aplica desde 2024 para actualizar los ingresos previsionales mes a mes.

Aunque el aumento impacta en todos los beneficiarios, su efecto real varía según el nivel de ingresos, especialmente cuando se suma el refuerzo extraordinario.

Cómo funciona el bono de hasta $70.000 para jubilados

Jubilados_ANSES Jubilados de ANSES cobran más en enero: cómo se compone el nuevo ingreso

Además del aumento, ANSES paga en enero un bono de hasta $70.000, que se acredita junto con el haber mensual. El monto del refuerzo no es fijo para todos y se define según el ingreso previsional de cada persona.

Quienes cobran la jubilación mínima, fijada en $349.299,32, acceden al bono completo. Con el refuerzo incluido, el ingreso total de este grupo alcanza los $419.299,32.

El mismo criterio se aplica a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que se encuentren dentro del rango de haberes más bajos.

Quiénes cobran el bono completo y quiénes quedan afuera

Existe un grupo de jubilados que recibe el bono de forma proporcional. Son aquellos que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el tope establecido por ANSES. En estos casos, el refuerzo se ajusta para que el ingreso total no supere los $419.299,32.

Por otro lado, quienes perciben haberes superiores a ese límite quedan excluidos del bono y solo cobran el aumento mensual del 2,47%, sin ningún adicional.

Este esquema explica por qué el refuerzo no se paga de manera uniforme y por qué algunos jubilados no reciben el extra anunciado.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en enero

ANSES mantiene en enero su calendario de pagos habitual, organizado por terminación de DNI. Las fechas difieren según se trate de jubilados que cobran el haber mínimo o montos superiores.

Los pagos se realizan de forma automática en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.