ANSES y el Gobierno proyectan nuevos montos para enero 2026 tras el dato de inflación

El haber mínimo pasará a $349.401,58, sin contemplar refuerzos extraordinarios. En el extremo superior, la jubilación máxima se ubicará en $2.351.141,84, conforme a la misma fórmula.

Este mecanismo de actualización busca mantener el poder adquisitivo frente a la inflación mensual, con ajustes automáticos y consecutivos.

Cuánto se cobrará por pensiones y otras prestaciones en enero

Además de las jubilaciones, el aumento impacta en otras prestaciones que dependen de ANSES. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $279.521,26, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) llegarán a $317.885,75.

Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) quedará fijada en $159.835,28. Todos estos montos corresponden al ajuste por inflación y no incluyen eventuales bonos.

El refuerzo de $70.000 para jubilaciones mínimas, aplicado en meses anteriores, suele confirmarse cerca del inicio del calendario de pagos.

AUH y asignaciones familiares con aumento automático en enero 2026

El mismo incremento del 2,5% se aplica sobre las asignaciones familiares y universales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) pasarán a $125.505.

En tanto, la Asignación por Hijo del SUAF, en su primer tramo, alcanzará los $62.783,30. Estos valores surgen de la actualización automática prevista en el DNU de movilidad vigente.