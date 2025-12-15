ANSES y el Gobierno proyectan nuevos montos para enero 2026 tras el dato de inflación
ANSES se prepara para aplicar una nueva actualización en enero 2026 tras conocerse el último dato de inflación. El impacto alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones, con cifras que empiezan a definirse y generan expectativa entre los beneficiarios.
ANSES, jubilaciones y enero 2026 vuelven al centro de la escena luego de que el INDEC difundiera el índice de inflación de noviembre. Ese dato activa automáticamente un nuevo ajuste mensual en los haberes previsionales y en las asignaciones que paga el organismo.
El aumento previsto es del 2,5%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor. La actualización se aplica mediante la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones de ANSES todos los meses según la inflación.
Con este esquema, los nuevos montos comenzarán a regir desde enero 2026, sin necesidad de resoluciones adicionales. El impacto alcanza a jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares.
Cómo se actualizan las jubilaciones de ANSES desde enero 2026
Desde marzo de 2024, las jubilaciones y pensiones se ajustan mensualmente según el IPC informado por el INDEC. Con la inflación de noviembre, los valores proyectados para enero 2026 quedan definidos por ese porcentaje.
El haber mínimo pasará a $349.401,58, sin contemplar refuerzos extraordinarios. En el extremo superior, la jubilación máxima se ubicará en $2.351.141,84, conforme a la misma fórmula.
Este mecanismo de actualización busca mantener el poder adquisitivo frente a la inflación mensual, con ajustes automáticos y consecutivos.
Cuánto se cobrará por pensiones y otras prestaciones en enero
Además de las jubilaciones, el aumento impacta en otras prestaciones que dependen de ANSES. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $279.521,26, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) llegarán a $317.885,75.
Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) quedará fijada en $159.835,28. Todos estos montos corresponden al ajuste por inflación y no incluyen eventuales bonos.
El refuerzo de $70.000 para jubilaciones mínimas, aplicado en meses anteriores, suele confirmarse cerca del inicio del calendario de pagos.
AUH y asignaciones familiares con aumento automático en enero 2026
El mismo incremento del 2,5% se aplica sobre las asignaciones familiares y universales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) pasarán a $125.505.
En tanto, la Asignación por Hijo del SUAF, en su primer tramo, alcanzará los $62.783,30. Estos valores surgen de la actualización automática prevista en el DNU de movilidad vigente.