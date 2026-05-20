Jubilados de ANSES: se confirmó un pago extra de más de $200.000

En términos prácticos, el aguinaldo se calculará sobre el mejor ingreso mensual recibido entre enero y junio de 2026. Debido al aumento previsto para junio, muchos jubilados obtendrán un adicional considerablemente más elevado que el cobrado meses atrás.

La principal diferencia respecto de otros pagos extraordinarios es que este beneficio alcanza a todos los jubilados y pensionados, sin importar la categoría o el nivel de ingresos. A diferencia del bono de refuerzo de $70.000, que suele estar destinado exclusivamente a quienes perciben haberes mínimos, el aguinaldo se liquida para la totalidad del universo previsional.

De esta manera, millones de adultos mayores verán acreditado un ingreso adicional clave para afrontar gastos, deudas, medicamentos y consumo cotidiano.

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento

Con el incremento del 2,58% confirmado para junio, la jubilación mínima ascenderá a $403.332. Sobre esa cifra se calculará el medio aguinaldo, que alcanzará un piso aproximado de $201.666.

Esto implica que un jubilado que cobre el haber mínimo recibirá:

Jubilación mensual actualizada

Medio aguinaldo correspondiente al semestre

Bono extraordinario de $70.000

La suma total elevará los ingresos mínimos previsionales a alrededor de $674.977 durante junio de 2026.

El monto final será incluso mayor para quienes perciban haberes superiores, ya que el cálculo del aguinaldo se realiza de manera proporcional al ingreso mensual de cada beneficiario.

En otras palabras, mientras más alto sea el haber jubilatorio, más elevado será también el adicional correspondiente al SAC.

El impacto del aguinaldo en el bolsillo de los adultos mayores

El anuncio generó alivio entre jubilados y pensionados que vienen atravesando meses de fuerte presión económica. El aumento sostenido de precios en alimentos, medicamentos, servicios y alquileres provocó que muchos adultos mayores deban reorganizar sus gastos para llegar a fin de mes.

En este contexto, el pago conjunto del haber mensual, el bono y el aguinaldo representa una ayuda significativa para miles de hogares argentinos.

Especialistas en economía previsional remarcan que junio suele convertirse en uno de los meses más esperados por los beneficiarios del sistema debido a la acreditación del medio aguinaldo. Muchos jubilados utilizan ese dinero extra para cancelar deudas acumuladas, afrontar gastos médicos o realizar compras postergadas durante el año.

Otros destinan el ingreso a ayudar económicamente a hijos y nietos, una realidad frecuente en numerosos hogares argentinos donde los adultos mayores continúan siendo un sostén económico clave.

Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES

El Sueldo Anual Complementario se calcula tomando como referencia el mejor haber mensual recibido durante el semestre. Luego, se paga el equivalente al 50% de ese ingreso.

Por ejemplo:

Si un jubilado cobró su mayor haber en junio, el aguinaldo se calculará sobre ese monto actualizado.

Si el ingreso más alto fue percibido en otro mes del semestre, se utilizará ese valor para la liquidación.

En el caso de quienes cobran la mínima, el cálculo se realizará sobre los $403.332 correspondientes a junio.

El mecanismo busca compensar parcialmente la inflación y brindar un alivio económico adicional a mitad de año.

El bono de $70.000 seguirá vigente

Además del aguinaldo y del aumento por movilidad, ANSES continuará pagando el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados con ingresos mínimos.

Este refuerzo fue implementado para intentar amortiguar el impacto de la inflación en los sectores de menores recursos y seguirá formando parte del esquema de pagos de junio.

De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima recibirán tres ingresos simultáneos:

El haber mensual actualizado

El medio aguinaldo

El bono extraordinario

La combinación de estos conceptos permitirá que ningún jubilado alcanzado por el beneficio cobre menos de $674.977 durante junio.

Calendario de pagos confirmado por ANSES

El organismo previsional también confirmó el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026. Como ocurre habitualmente, las fechas estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Jubilados y pensionados con haberes superiores

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Desde ANSES recomendaron revisar periódicamente las fechas oficiales de acreditación para evitar confusiones y verificar correctamente el depósito de los haberes.

La situación de los jubilados frente a la inflación

El debate sobre el nivel de ingresos de jubilados y pensionados continúa ocupando un lugar central en la agenda económica argentina. Aunque los aumentos mensuales buscan acompañar el ritmo inflacionario, distintos sectores sostienen que los incrementos todavía resultan insuficientes frente al aumento del costo de vida.

Los gastos en medicamentos siguen siendo una de las principales preocupaciones para los adultos mayores. A eso se suman tarifas de servicios, alimentos y alquileres que continúan presionando sobre los ingresos familiares.

En ese escenario, cada anuncio vinculado a bonos, refuerzos o aguinaldos genera gran expectativa entre los beneficiarios del sistema previsional.

Junio será un mes especialmente importante para millones de jubilados, ya que coincidirán el aumento por movilidad, el pago del aguinaldo y el bono extraordinario.

Qué deben hacer los jubilados para cobrar el extra

El pago del aguinaldo se realizará de manera automática junto con los haberes mensuales. Los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite adicional ni presentar documentación extra.

ANSES acreditará el dinero directamente en las cuentas bancarias donde los jubilados cobran habitualmente sus prestaciones.

El organismo recordó además que todas las consultas oficiales pueden realizarse a través de sus canales digitales o mediante atención presencial en oficinas habilitadas.