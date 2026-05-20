Aumento, bono y aguinaldo para jubilados: la importante noticia de Milei y ANSES

Sin embargo, el monto final que recibirán muchos jubilados será bastante más elevado porque al incremento habitual se sumarán dos conceptos adicionales: el bono extraordinario de $70.000 y el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

En consecuencia, quienes cobran la jubilación mínima tendrán un ingreso total estimado superior a los $675.000, cifra que representa uno de los valores más altos registrados en lo que va del año para ese segmento de beneficiarios.

Cómo se compone el pago para quienes cobran la mínima

De acuerdo con los valores confirmados oficialmente, el ingreso estimado para un jubilado que percibe el haber mínimo quedará conformado de la siguiente manera:

Haber mínimo actualizado: $403.475

$403.475 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Medio aguinaldo: $201.737

$201.737 Total aproximado a cobrar: $675.212

Este monto incluye todos los conceptos liquidados durante junio y será depositado de manera automática en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario.

El bono continuará focalizado principalmente en los haberes más bajos, una política que el Gobierno sostiene desde hace varios meses con el objetivo de amortiguar el impacto de la inflación sobre los adultos mayores.

El aguinaldo vuelve a convertirse en un alivio económico

El Sueldo Anual Complementario, más conocido como aguinaldo, representa un ingreso adicional muy esperado por jubilados y pensionados. En junio se abonará la primera mitad correspondiente al año 2026.

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando como referencia el 50% del mejor haber percibido durante el semestre. En este caso, el incremento aplicado en junio impacta directamente en el valor final del SAC.

Por esa razón, el medio aguinaldo para quienes cobran la mínima rondará los $201.737. El monto exacto puede variar dependiendo de situaciones particulares, descuentos o adicionales específicos.

Desde ANSES aclararon que el aguinaldo no se pagará en una fecha separada, sino que llegará junto con el haber mensual y el bono extraordinario, respetando el cronograma tradicional organizado por terminación de DNI.

Qué ocurrirá con las jubilaciones más altas

El aumento del 2,6% no solo impactará en los haberes mínimos. Todas las escalas previsionales recibirán la actualización correspondiente durante junio.

En el caso de la jubilación máxima, el nuevo monto establecido será de $2.715.002. Aunque estos beneficiarios no perciben el bono extraordinario, sí cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al semestre.

Esto significa que muchos jubilados de haberes altos también tendrán una acreditación considerablemente superior durante junio gracias al pago adicional del SAC.

Cómo quedan las prestaciones PUAM y PNC

La actualización previsional también alcanzará a quienes reciben otras prestaciones administradas por ANSES.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un haber base de $322.780. A esa cifra se le sumará el bono extraordinario y el proporcional del aguinaldo.

En tanto, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez pasarán a tener un monto base de $282.432.

En ambos casos, los beneficiarios también recibirán automáticamente el refuerzo económico de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional.

El bono extraordinario seguirá vigente en junio

Uno de los puntos centrales del esquema previsional continúa siendo el bono adicional destinado a reforzar los ingresos más bajos.

Aunque distintos sectores venían reclamando una actualización de ese refuerzo debido al avance de la inflación, el Gobierno decidió mantenerlo congelado en $70.000 durante junio.

A pesar de no registrar aumentos recientes, el bono continúa representando una porción importante del ingreso total de quienes cobran la jubilación mínima o prestaciones equivalentes.

Sin ese complemento, muchos jubilados quedarían considerablemente más expuestos frente al aumento constante del costo de vida.

Calendario oficial de pagos para jubilados que cobran la mínima

ANSES confirmó el cronograma completo de pagos para junio de 2026. Como sucede habitualmente, las fechas estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, el esquema será el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

lunes 8 de junio DNI terminados en 1: martes 9 de junio

martes 9 de junio DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

miércoles 10 de junio DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

jueves 11 de junio DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

viernes 12 de junio DNI terminados en 5: martes 16 de junio

martes 16 de junio DNI terminados en 6 y 7: miércoles 17 de junio

miércoles 17 de junio DNI terminados en 8 y 9: jueves 18 de junio

Durante esas mismas fechas se depositarán simultáneamente el haber mensual, el aguinaldo y el bono extraordinario.

Cuándo cobran quienes superan la jubilación mínima

Los jubilados y pensionados cuyos haberes se encuentran por encima de la mínima cobrarán algunos días más tarde.

El cronograma oficial informado por ANSES establece las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

martes 23 de junio DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

miércoles 24 de junio DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

jueves 25 de junio DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

viernes 26 de junio DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

En esos casos, también se acreditará junto al haber mensual el correspondiente medio aguinaldo.

Cómo consultar el recibo y verificar los montos

ANSES recordó que todos los beneficiarios podrán revisar el detalle exacto de la liquidación desde la plataforma digital Mi ANSES.

Allí será posible verificar:

El haber actualizado

El monto del aguinaldo

La acreditación del bono extraordinario

Los descuentos aplicados

La fecha exacta de cobro

Para ingresar, será necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El organismo suele habilitar los recibos electrónicos durante los primeros días del mes, antes del inicio formal del calendario de pagos.