La reacción de Antonela Roccuzzo al posteo de Shakira donde elogia a Messi

Y destacó: "Demuestra que una persona no está definida por su edad ni por lo que otros digan. Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo”.

Lo cierto es que al ver este afectuoso mensaje, Antonela Roccuzzo reaccionó a través de su perfil de Instagram compartiendo el mensaje de Shakira para Messi y agregó los emojis de una cara emocionada y un corazón, agredeciendo las cálidas palabras a pura admiración de la cantante para el deportista.

Cabe recordar que Colombia, país donde nació Shakira, perdió en los octavos de final por penales frente a Suiza, quien terminó siendo el rival de la Argentina en cuartos de final. Ese partido fue victoria por 3 a 1 para la Selección.

Quién es la mejor amiga de Antonela Roccuzzo en la Selección Argentina: la foto

Antonela Roccuzzo mostró en las redes sociales una imagen con su amiga más cercana dentro del grupo de mujeres de La Scaloneta tras su mensaje a pura felicidad desde su cuenta de Instagram por la victoria de Argentina frente a Inglaterra.

"¡Gracias Dios, vamos Argentina! ¡A la final!", expresó la pareja de Lionel Messi. Lo cierto es que en medio de la cantidad de fotos que compartió en las últimas horas se destacó una con quien es su gran amiga dentro del grupo de mujeres del plantel.

Se trata de una imagen desde el estadio de Atlanta junto a Muriel López Benítez, la esposa de Lisandro Martínez, defensor central del equipo de Scaloni.

En la foto se las puede ver a las dos mirando la cancha de espalda a la cámara y abrazadas. Ambas consolidaron su amistad durante estos días en Estados Unidos y la imagen subida por Antonela simboliza el afecto que se tienen en medio del importante momento que vive el plantel en víspera de disputar una nueva final mundialista.

Tanto Muriel como Antonela mantienen un perfil muy reservado pero esa postal simboliza la fuerte amistad que las une. Incluso Muriel fue la única pareja de los jugadores que ingresó al palco de Antonela Roccuzzo para ver los partidos, detalle que no pasó inadvertido entre los seguidores.