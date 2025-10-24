En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Pensiones
Reajuste

Anuncian un aumento para la PUAM de ANSES en noviembre: los nuevos montos junto con el bono

Los adultos mayores que perciben este beneficio recibirán un incremento en su haber el mes próximo. Al importe se le debe sumar los $70.000 extra.

Los nuevos montos que recibirán los beneficiarios de la PUAM en noviembre (Foto: archivo).

Los nuevos montos que recibirán los beneficiarios de la PUAM en noviembre (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2025 la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) volverá a actualizarse, en línea con el aumento general del 2,08% previsto para todas las prestaciones. Con este incremento, el haber mensual pasará a $333.085,39.

Leé también AUH noviembre 2025: cuánto se cobra por hijo con el aumento y qué extra de ANSES se puede sumar
Cuánto cobra por hijo la AUH con el aumento de noviembre (Foto: archivo).

Además, el organismo previsional continuará pagando el bono de refuerzo de $70.000, por lo que quienes perciben la PUAM cobrarán un ingreso total de $403.085,39 el próximo mes.

Quiénes pueden acceder a la PUAM

La PUAM fue creada por la Ley 27.260 como una alternativa para las personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero no lograron reunir los aportes necesarios. Tras la caída de la última moratoria, el 23 de marzo de 2025, esta pensión se convirtió en el único camino disponible para quienes no pueden jubilarse por el régimen tradicional.

Los requisitos vigentes para solicitarla son:

  • Tener 65 años o más.

  • Ser argentino con al menos 10 años de residencia o extranjero con 20 años de residencia en el país.

  • No recibir jubilaciones, pensiones, retiros ni planes sociales de ningún nivel del Estado.

Es fundamental que los datos personales estén actualizados en la base de Anses antes de iniciar el trámite.

anses puam.jpg
PNC y PUAM en riesgo: el nuevo requisito de ANSES que podría afectar a miles

PNC y PUAM en riesgo: el nuevo requisito de ANSES que podría afectar a miles

Cómo gestionar la PUAM de ANSES

Anses incorporó recientemente la posibilidad de gestionar la PUAM desde la plataforma Mi Anses, lo que permite iniciar el pedido desde cualquier dispositivo, sin necesidad de ir a una oficina. También continúa habilitada la vía presencial con turno previo.

Qué beneficios incluye la PUAM

Quienes acceden a esta pensión cobran el 80% del haber mínimo, cuentan con cobertura médica a través de PAMI y pueden recibir asignaciones familiares como:

  • Asignación por hijo

  • Asignación por cónyuge

  • Ayuda escolar anual

Sin embargo, existen dos diferencias importantes frente a la jubilación: la PUAM no genera pensión por fallecimiento y no reconoce aportes anteriores del beneficiario.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Pensiones
Notas relacionadas
ANSES: tras la confusión por las fechas, confirman el calendario para el pago del aguinaldo
Buenas noticias ANSES: el beneficio clave de Milei para jubilados
ANSES confirma pagos de AUH en noviembre 2025: montos y extras actualizados

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar