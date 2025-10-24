Anuncian un aumento para la PUAM de ANSES en noviembre: los nuevos montos junto con el bono

Tener 65 años o más .

Ser argentino con al menos 10 años de residencia o extranjero con 20 años de residencia en el país.

No recibir jubilaciones, pensiones, retiros ni planes sociales de ningún nivel del Estado.

Es fundamental que los datos personales estén actualizados en la base de Anses antes de iniciar el trámite.

PNC y PUAM en riesgo: el nuevo requisito de ANSES que podría afectar a miles

Cómo gestionar la PUAM de ANSES

Anses incorporó recientemente la posibilidad de gestionar la PUAM desde la plataforma Mi Anses, lo que permite iniciar el pedido desde cualquier dispositivo, sin necesidad de ir a una oficina. También continúa habilitada la vía presencial con turno previo.

Qué beneficios incluye la PUAM

Quienes acceden a esta pensión cobran el 80% del haber mínimo, cuentan con cobertura médica a través de PAMI y pueden recibir asignaciones familiares como:

Asignación por hijo

Asignación por cónyuge

Ayuda escolar anual

Sin embargo, existen dos diferencias importantes frente a la jubilación: la PUAM no genera pensión por fallecimiento y no reconoce aportes anteriores del beneficiario.