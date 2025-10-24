ANSES: tras la confusión por las fechas, confirman el calendario para el pago del aguinaldo

Jubilados_ANSES Jubilados ANSES: cómo viajar gratis en subte desde octubre 2025

Cómo se calcula el aguinaldo

El SAC a cobrar en diciembre surgirá del 50% del mejor ingreso mensual entre julio y diciembre de 2025. Por este motivo, el monto definitivo todavía no puede determinarse.

En noviembre, las prestaciones tendrán una suba del 2,08% , basada en el IPC de septiembre.

Aún resta conocer el aumento de diciembre, que dependerá de la inflación de octubre, según los datos que publique el Indec.

Ese último ajuste será el que termine de definir el valor exacto del aguinaldo.

Jubilados de ANSES: cuándo cobran el aguinaldo en diciembre 2025

Si bien el monto se conocerá más cerca de fin de año, las fechas de pago ya están establecidas mediante la Resolución 1091/2024. El aguinaldo se liquidará junto con el haber mensual de diciembre, respetando el siguiente calendario oficial.

Pensiones No Contributivas (PNC)

9 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

10 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

11 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

12 de diciembre: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9

Jubilados que cobran la mínima

9 de diciembre: DNI terminados en 0

10 de diciembre: DNI terminados en 1

11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados que cobran haberes superiores a la mínima