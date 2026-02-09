ANSES confirma un bono de $219.000: quiénes lo cobran en febrero

A diferencia de otras asignaciones que se perciben todos los meses, este beneficio no se deposita de forma automática. Para cobrarlo, es obligatorio iniciar el trámite y presentar la documentación correspondiente, que luego debe ser validada por ANSES.

Quiénes pueden cobrar el bono de ANSES en febrero

La Asignación de Pago Único por Matrimonio está dirigida a determinados grupos dentro del sistema previsional y laboral. Pueden solicitar este bono especial:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado

Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Titulares de la Prestación por Desempleo

Trabajadores de temporada

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Además, ANSES establece topes de ingresos obligatorios para acceder al beneficio. El ingreso total del grupo familiar no puede superar los $5.022.048 brutos, mientras que el ingreso individual de cada cónyuge no debe exceder los $2.511.024 brutos. Si alguno de estos límites es superado, el pago queda automáticamente bloqueado.

anses-asignacion-por-matrimoniojpg

Cómo tramitar el bono de $219.000 de ANSES

Para cobrar la Asignación de Pago Único por Matrimonio, el trámite puede realizarse de dos maneras:

De forma online , ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se deben verificar los datos personales y familiares y cargar el acta de matrimonio.

De manera presencial, solicitando turno previo desde la web oficial de ANSES o comunicándose al 130.

Una vez presentado el trámite y aprobada la documentación, el monto se acredita en la cuenta bancaria habitual del beneficiario, junto con otros haberes si los hubiera.

Desde ANSES recordaron que es fundamental mantener los datos personales y familiares actualizados, ya que cualquier inconsistencia puede demorar o impedir el cobro del bono.