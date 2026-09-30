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AUH de ANSES: cambian trámite de escolaridad en noviembre

El organismo previsional simplifica el trámite de la Libreta AUH mediante un cruce de datos automático con la Secretaría de Educación para liberar el pago del saldo acumulado. Conoce las fechas clave, los requisitos vigentes y qué hacer si no figuran tus datos en el sistema.

AUH de ANSES: cambian trámite de escolaridad en noviembre

AUH de ANSES: cambian trámite de escolaridad en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, a partir del 1 de noviembre de 2026, la acreditación de escolaridad para liquidar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se realizará de forma automática a través del intercambio de datos con la Secretaría de Educación. La medida, oficializada mediante la Resolución 290/2026 en el Boletín Oficial, elimina la obligatoriedad de presentar la Libreta AUH para quienes ya figuren en el sistema integrado, garantizando el cobro directo de las sumas acumuladas por cada menor a cargo.

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¿Cómo funciona la acreditación automática de la escolaridad de la AUH?

El nuevo procedimiento establece un cruce de información digital y seguro entre la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y ANSES. A través de este mecanismo, la certificación del ciclo lectivo de los niños y adolescentes matriculados en establecimientos educativos públicos o privados autorizados se valida directamente en las bases de datos oficiales. Una vez verificado el cumplimiento del requisito, la entidad liquida el 20% acumulado sin requerir la realización de trámites presenciales o virtuales por parte del titular.

¿Qué pasa si ANSES no tiene registrada la escolaridad de un hijo?

En los casos donde la información educativa no se haya remitido de forma automática o si el beneficiario detecta inconsistencias en la liquidación, se mantiene habilitada la vía tradicional de gestión:

  • Presentación presencial o virtual: la persona titular podrá presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación ante ANSES para acreditar la asistencia escolar.

  • Canal de reclamos: la entrega manual del formulario funciona como resguardo para habilitar el cobro del 20% en caso de fallas de registro en la Secretaría de Educación.

ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

¿Cómo se cobra el 80% mensual y el 20% acumulado de la AUH?

El régimen de liquidación de la AUH bajo la Ley 24.714 mantiene la división de los pagos mensuales en dos tramos diferenciados:

  • Cobro mensual directo: se abona el 80% del haber de la asignación mes a mes, de acuerdo con el calendario fijado por terminación de DNI.

  • Monto retido anual: el 20% restante se acumula mensualmente y se libera en una única cuota tras validar la condicionalidad. En menores de hasta 4 años se exigen los controles de salud y vacunación, mientras que desde los 5 años se requiere la certificación escolar.

¿Cuándo entra en vigencia el nuevo sistema de cobro de la AUH?

La modalidad de verificación automática comenzará a aplicarse a todos los montos reservados que se pongan al pago a partir del 1 de noviembre de 2026. Hasta esa fecha, el esquema de control previsional continuará operando bajo las normativas de certificación previas, conviviendo la carga del formulario tradicional con la incorporación paulatina del Padrón Educativo Unificado.

En pocas palabras

  • Trámite AUH simplificado: La ANSES implementará el cruce automático de datos con Educación desde noviembre de 2026 para acreditar escolaridad y liberar el 20% retenido.
  • Acreditación automática: El nuevo sistema validará la escolaridad vía digital, eliminando la presentación de la Libreta AUH para quienes figuren en el sistema.
  • Gestión alternativa: Si la información educativa no se registra automáticamente, se podrá presentar la Libreta AUH de forma presencial o virtual.
Resumen generado por Thinkindot AI
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