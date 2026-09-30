AUH de ANSES: cambian trámite de escolaridad en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, a partir del 1 de noviembre de 2026, la acreditación de escolaridad para liquidar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se realizará de forma automática a través del intercambio de datos con la Secretaría de Educación. La medida, oficializada mediante la Resolución 290/2026 en el Boletín Oficial, elimina la obligatoriedad de presentar la Libreta AUH para quienes ya figuren en el sistema integrado, garantizando el cobro directo de las sumas acumuladas por cada menor a cargo.