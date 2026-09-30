Joaquín Levinton habló por primera vez tras la denuncia por abuso sexual: "Nunca fue mi pareja"

La versión de Joaquín Levinton sobre la denunciante

En otra de las historias que publicó en Instagram, Joaquín Levinton se refirió a una presentación judicial anterior de su expareja y sostuvo que había considerado cerrado aquel conflicto.

“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, afirmó el cantante, según su versión de los hechos.

Además, aseguró que continúa recibiendo mensajes de la mujer: “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”.

En ese sentido, el líder de Turf sostuvo que, pese a bloquearla, ella encuentra nuevas formas de comunicarse con él. “Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, expresó.

Finalmente, Levinton manifestó cómo se siente ante lo ocurrido: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó en el mensaje que firmó con su nombre.