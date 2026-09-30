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Joaquín Levinton habló por primera vez tras la denuncia por abuso sexual: "Nunca fue mi pareja"

El cantante publicó un mensaje en Instagram en el que dio su versión sobre el vínculo con la denunciante y aseguró que sufre acoso desde hace años.

30 sept 2026, 10:48
Joaquín Levinton habló por primera vez tras la denuncia por abuso sexual: Nunca fue mi pareja

Joaquín Levinton habló por primera vez tras la denuncia por abuso sexual: "Nunca fue mi pareja"

Joaquín Levinton habló por primera vez tras la denuncia por abuso sexual: Nunca fue mi pareja

Joaquín Levinton habló por primera vez tras la denuncia por abuso sexual: "Nunca fue mi pareja"

Joaquín Levinton se pronunció públicamente después de que trascendiera una denuncia por abuso sexual en su contra. A través de una historia de Instagram, el líder de Turf respondió a lo difundido y cuestionó la versión sobre la relación que mantuvo con la denunciante.

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, expresó el músico.

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En el mismo mensaje, Levinton rechazó que hubiera existido un noviazgo: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

Sus declaraciones se conocieron después de que Karina Iavícoli informara en LAM (América TV) sobre la presentación judicial. Según lo relatado en el programa, la denunciante afirmó haber mantenido un vínculo con el cantante entre 2015 y 2020 y haber sufrido episodios de violencia física, psicológica y abuso sexual.

La versión de Joaquín Levinton sobre la denunciante

En otra de las historias que publicó en Instagram, Joaquín Levinton se refirió a una presentación judicial anterior de su expareja y sostuvo que había considerado cerrado aquel conflicto.

“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, afirmó el cantante, según su versión de los hechos.

Además, aseguró que continúa recibiendo mensajes de la mujer: “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”.

En ese sentido, el líder de Turf sostuvo que, pese a bloquearla, ella encuentra nuevas formas de comunicarse con él. “Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, expresó.

Finalmente, Levinton manifestó cómo se siente ante lo ocurrido: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó en el mensaje que firmó con su nombre.

     

 

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