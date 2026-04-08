Qué es "True Crime Community", la subcultura digital detrás del ataque a balazos en el colegio de Santa Fe

Cómo funciona la True Crime Community

De acuerdo con el jefe del Departamento de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, estas comunidades presentan dinámicas propias y un proceso progresivo que puede escalar hacia hechos de extrema gravedad.

“Cumple diferentes facetas. Estas personas hacen una investigación sobre crímenes verdaderos, fascinados por diferentes tiradores seriales”, indicó. Según detalló, el fenómeno surgido en la década del 90 con la masacre de Columbine, en Estados Unidos, que atraviesa distintas etapas.

Una de ellas está relacionada con la circulación de contenido: “Empiezan a compartir material y glorificar a través de foros o páginas de internet”, sostuvo.

monteoliva En una conferencia de prensa, Monteoliva y Pullaro brindaron detalles sobre la investigación del ataque en el colegio de Santa Fe. (Foto: archivo).

En una fase posterior, los adolescentes “pasan a grupos cerrados como Discord o Telegram. Dentro de esas plataformas empiezan a compartir material y glorificar a estos perpetradores, a imitarlos”.

La instancia final, considerada la más alarmante por las autoridades, implica la planificación de ataques. “Planificar ataques porque quieren imitarlos, es la gran preocupación y tenemos que detectarlo de forma temprana”, advirtió.

Los funcionarios remarcaron que no hay un perfil único dentro de estas comunidades, aunque identificaron como grupo de mayor riesgo a los jóvenes de entre 13 y 19 años.

El principal desafío, coincidieron, radica en la detección temprana de estas conductas en entornos digitales que, en muchos casos, resultan complejos de monitorear.

Las características de estos grupos

Aunque el término “True Crime” surgió para identificar un género de entretenimiento centrado en delitos reales, como documentales, libros o series, pero en los últimos años aparecieron comunidades online que exceden ampliamente ese consumo pasivo.

Distintos análisis señalan que la TCC puede definirse como una subcultura digital global y descentralizada, sin una ideología política o doctrinaria específica, pero con prácticas y códigos compartidos. Su dinámica principal se basa en la investigación minuciosa de ataques violentos, el intercambio de material gráfico vinculado a esos hechos y, en sectores más radicalizados, la glorificación o incluso la imitación de los crímenes y de sus autores.

Uno de los antecedentes de este fenómeno se ubica en foros y grupos surgidos en internet a fines de la década de 1990, particularmente después del impacto mediático que generó la masacre de Columbine en 1999. En esos espacios, algunos usuarios comenzaron a construir relatos en los que los perpetradores eran presentados como figuras admirables o incomprendidas, más que como criminales.

Con la expansión de las redes sociales y las plataformas participativas, la visibilidad de la TCC se multiplicó y dio lugar a ecosistemas digitales donde los participantes comparten desde documentales y podcasts hasta memes y archivos con altos niveles de violencia explícita.

La exposición constante a este tipo de contenidos y el contacto permanente entre los miembros favorecieron, en determinados casos, procesos de identificación e imitación. Por ese motivo, el fenómeno es considerado un potencial riesgo para la seguridad y la prevención de nuevos ataques.

Los integrantes más activos de estas comunidades suelen ser adolescentes o jóvenes adultos, en muchos casos con antecedentes de aislamiento social o experiencias de victimización. Entre ellos se detecta una marcada tendencia al consumo intensivo de material violento y, en los casos más extremos, la planificación de actos inspirados en los crímenes que analizan.

Cómo fue la Masacre de Columbine

Eric Harris y Dylan Klebold, estudiantes de 18 y 17 años, ingresaron el 20 de abril de 1999 armados a la Columbine High School, en el estado de Colorado. Portaban escopetas, rifles semiautomáticos y explosivos que no llegaron a detonar. El ataque dejó 12 alumnos y un profesor asesinados, además de una veintena de heridos, y provocó una fuerte conmoción social al ser considerado el primer tiroteo masivo en una escuela de Estados Unidos.

Masacre de Columbine Imagen del ataque perpetrado en Estados Unidos en 1999. (Foto: redes sociales).

El hecho abrió un debate nacional sobre el derecho a portar armas y, un año después, derivó en la aprobación de una ley que restringía la venta de armas de fuego. Sin embargo, los episodios de violencia armada continuaron. Desde 1999 se registraron cerca de 400 tiroteos en escuelas y otros 655 ataques multitudinarios.

El caso de Columbine quedó entre los más mortíferos, junto con los ocurridos en la Sandy Hook Elementary School, donde hubo 27 muertos, y en la Marjory Stoneman Douglas High School, con 17 víctimas fatales.