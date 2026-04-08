Nicole Neumann aseguró que Allegra atraviesa un mal momento tras la pelea con Fabián Cubero

Por último, la modelo reveló el costado más doloroso de esta disputa: el impacto en sus hijas. "La está pasando muy mal porque ve todo. Me parten el alma mis hijas. El problema acá son las criaturas. Es lamentable que la gente grande no se dé cuenta de eso", confesó.

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Cómo son los duros chats entre Nicole Neumann y Fabián Cubero mientras su hija Allegra estaba internada

En medio de jornadas cargadas de tensión, Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a enfrentarse por una situación vinculada a su hija Allegra. Todo comenzó cuando desde el entorno del exfutbolista se filtró la versión de que la modelo no habría pasado el tiempo suficiente junto a la menor durante su internación en el sanatorio Nordelta, lo que provocó una reacción inmediata de Nicole.

Este martes, en el programa SQP (América TV), Yanina Latorre aportó detalles tras conversar directamente con la modelo. “Se enojó porque dice que ella siente que desde el lado de Cubero siempre la están queriendo hacer quedar como mala madre”, relató la panelista, dejando en evidencia el malestar que atraviesa la situación.

Latorre también explicó cómo se da hoy el vínculo entre ellos: “Ellos no tienen diálogo, pero tienen un chat con una psicóloga de coparentalidad, que es como una veedora. (...) En ese chat ellos hablan muy amigablemente”, señaló, marcando la diferencia entre lo que ocurre en privado y lo que se instala públicamente.

En cuanto a la dinámica familiar durante esos días, la panelista contó que Manu Urcera estaba en Rosario por compromisos laborales, lo que dejó a Nicole al cuidado de su hijo menor. Eso la obligó a dividirse entre la clínica y su casa, organizando incluso que su suegra pudiera quedarse con el niño. Sobre el momento de la internación, Latorre relató: “Cuando la nena quedó internada, él le avisó y superbien: ‘No te preocupes’, ‘contás conmigo’”. Y agregó: “Cuando le dijo que estaba con el nene y que no se podía quedar de noche, él le dijo que se quedara tranquila. A las 9 ella le escribió para saber cómo había pasado la noche Allegra y él le dijo que estaba estable”.

De acuerdo con lo que se mostró en el programa, los intercambios entre ambos no reflejarían un conflicto abierto. “En esos chats se ve un vínculo totalmente amigable y por eso ella no entiende por qué ayer la hacían quedar como una mala madre”, sostuvo la conductora. Además, Latorre subrayó que la presencia de Nicole en el sanatorio habría sido mayor a la difundida: “El primer día Nicole estuvo ocho horas y el segundo estuvo cinco horas porque se iba la suegra. Pero en el chat le escribió ‘mi suegra se está yendo, ¿querés que me quede y le pida a una amiga que me reemplace?’ y él le dijo ‘no, yo voy para allá’”, detalló.

Finalmente, se conoció un episodio incómodo al momento del alta. Según relató Latorre, Manu Urcera había enviado flores a la clínica, pero la situación terminó con un gesto inesperado: “Cuando se estaban yendo de la clínica, se suscitó una situación no muy agradable, porque Cubero no le dejó llevar las flores a la nena. Le dijo ‘no, que se las lleve tu mamá’”, concluyó.