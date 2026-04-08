Esponja de cocina: cómo desinfectarla correctamente y cada cuánto se debe cambiar

Agua hirviendo: sumergir la esponja en agua hirviendo durante al menos 5 minutos.

Solución con lavandina: preparar una mezcla de 1 parte de lavandina con 9 partes de agua. Sumergir la esponja durante 5 a 10 minutos y luego enjuagarla abundantemente con agua limpia.

Se recomienda lavar este utensilio con detergente para platos y agua caliente después de cada uso, exprimirlo con fuerza y dejarlo secar completamente al aire libre. No se debe guardar húmedo ni dentro de la pileta.

¿Cada cuánto se debe cambiar la esponja?

esponjas

Los expertos recomiendan cambiarla cada 1 o 2 semanas como máximo, incluso si se desinfecta regularmente. Con el paso del tiempo, el material se degrada y las bacterias resistentes tienden a reaparecer.

Se sugiere reemplazarla antes si presenta mal olor, textura viscosa, cambios de color o si comienza a desintegrarse.

Consejos adicionales para mejorar la higiene en la cocina

Utilizar dos esponjas diferentes: una exclusiva para lavar los platos y otra para limpiar mesadas o superficies, con el fin de evitar la contaminación cruzada.

Considerar alternativas más higiénicas a largo plazo, como los cepillos de cocina fabricados en silicona o nailon, que se secan con mayor rapidez, acumulan menos bacterias y tienen una mayor durabilidad.

Optar por esponjas de celulosa natural, que suelen resultar más fáciles de limpiar.

Mantener la esponja limpia y renovarla con frecuencia representa una de las medidas más simples y efectivas para reducir la presencia de gérmenes y evitar que se transfieran de la pileta a los alimentos.