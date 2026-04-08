Esponja de cocina: cómo desinfectarla correctamente y cada cuánto se debe cambiar
La esponja de cocina es uno de los elementos más usados y a la vez más contaminados. Con simples cuidados, su limpieza puede ser mucho más efectiva.
La esponja de cocina es uno de los elementos más usados y a la vez más contaminados. Con simples cuidados, su limpieza puede ser mucho más efectiva.
La esponja de cocina constituye uno de los objetos más contaminados del hogar. Aunque su apariencia sea inofensiva, puede convertirse en un importante foco de bacterias. Un estudio publicado en la revista Scientific Reports indicó que en solo un centímetro cúbico de esponja pueden encontrarse hasta 54 mil millones de bacterias, superando en muchos casos la cantidad presente en un inodoro. Se han identificado más de 360 especies diferentes, incluyendo patógenos potencialmente peligrosos como Salmonella y Escherichia coli.
La estructura porosa de este elemento, combinada con la humedad constante y los restos de alimentos, crea un ambiente ideal para la proliferación rápida de microorganismos. Si no se limpia de manera adecuada, las bacterias más resistentes pueden sobrevivir y contaminar platos, utensilios y superficies.
Cómo desinfectar la esponja de cocina de forma efectiva
Cuando la esponja aún se encuentra en buen estado, es posible reducir significativamente la carga bacteriana mediante los siguientes métodos:
Microondas: humedecer bien la esponja, exprimirla ligeramente y colocarla en el microondas a máxima potencia durante 1 minuto (puede extenderse hasta 2 minutos en algunos casos). El calor intenso elimina una gran proporción de los microorganismos (evitar este método si tiene partes metálicas).
Agua hirviendo: sumergir la esponja en agua hirviendo durante al menos 5 minutos.
Solución con lavandina: preparar una mezcla de 1 parte de lavandina con 9 partes de agua. Sumergir la esponja durante 5 a 10 minutos y luego enjuagarla abundantemente con agua limpia.
Se recomienda lavar este utensilio con detergente para platos y agua caliente después de cada uso, exprimirlo con fuerza y dejarlo secar completamente al aire libre. No se debe guardar húmedo ni dentro de la pileta.
¿Cada cuánto se debe cambiar la esponja?
Los expertos recomiendan cambiarla cada 1 o 2 semanas como máximo, incluso si se desinfecta regularmente. Con el paso del tiempo, el material se degrada y las bacterias resistentes tienden a reaparecer.
Se sugiere reemplazarla antes si presenta mal olor, textura viscosa, cambios de color o si comienza a desintegrarse.
Consejos adicionales para mejorar la higiene en la cocina
Utilizar dos esponjas diferentes: una exclusiva para lavar los platos y otra para limpiar mesadas o superficies, con el fin de evitar la contaminación cruzada.
Considerar alternativas más higiénicas a largo plazo, como los cepillos de cocina fabricados en silicona o nailon, que se secan con mayor rapidez, acumulan menos bacterias y tienen una mayor durabilidad.
Optar por esponjas de celulosa natural, que suelen resultar más fáciles de limpiar.
Mantener la esponja limpia y renovarla con frecuencia representa una de las medidas más simples y efectivas para reducir la presencia de gérmenes y evitar que se transfieran de la pileta a los alimentos.