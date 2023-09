ATENCIÓN gran noticia del bono de $ 120.000 por única vez: quiénes van a cobrarlo

Aumento y Bono de $37,000 para Jubilados y Pensionados

Los jubilados y pensionados también recibirán un importante impulso económico en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Este aumento incluirá un bono de $37,000 y se aplicará a todos aquellos que reciban hasta un haber mínimo. Además, estos beneficiarios recibirán un aumento del 23,9%, correspondiente al tercer incremento anual pactado por la Ley de Movilidad.

Beneficiarios del Aumento por Movilidad

El aumento por Movilidad abarca a diversas categorías de jubilaciones y pensiones mínimas, que incluyen la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la Pensión no Contributiva por Vejez, la Pensión no Contributiva por Invalidez, la Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os, Pensiones Graciables a cargo de ANSES, y Otras Pensiones no Contributivas. Además, las Asignaciones, como la Asignación Universal por Hija e Hijo, la Asignación Universal por Hija e Hijo con Discapacidad, la Asignación por Embarazo, la Asignación Familiar por Hija e Hijo, la Asignación Familiar por Hija e Hijo con Discapacidad, la Asignación por Prenatal, la Asignación por Nacimiento, la Asignación por Adopción, la Asignación por Matrimonio, la Asignación por Cónyuge, y la Ayuda Escolar Anual también se verán beneficiadas con este aumento.

Este anuncio refleja el compromiso del gobierno argentino de brindar apoyo financiero a aquellos que más lo necesitan y garantizar la seguridad económica de los jubilados y las familias en momentos clave de sus vidas. Los beneficiarios están siendo alentados a ponerse en contacto con ANSES para obtener más información sobre los procedimientos y los requisitos para acceder a estos beneficios económicos adicionales.