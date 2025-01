¡Atención Jubilados! En Febrero 2025, AUMENTO y BONO de $70.000 para no perder poder adquisitivo

Es importante mencionar que no todos los jubilados serán beneficiados. El Gobierno ha establecido un tope económico que considera la suma de todas las prestaciones de ANSES. Aquellos que sobrepasen este límite no podrán acceder al bono. En cuanto a los jubilados que perciben la máxima, su haber se mantendrá en $1.837.613, y lamentablemente, no tendrán acceso al bono.

Para quienes se encuentran en un rango intermedio, es decir, aquellos que superen el haber básico pero no alcancen los $343.086, se les otorgará un bono proporcional hasta completar esa cifra. Además, este beneficio también se extiende a otros sectores dentro de la ANSES.

Para más información sobre los beneficios y cómo acceder a ellos, visiten anses.gob.ar.