AUH de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro y el pago más de $200.000

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Cuál es el monto total de la AUH de ANSES en las fechas de cobro de abril?

En abril de 2026, el pago unificado de la Administración Nacional de la Seguridad Social para un hogar con un hijo menor de 3 años alcanza los $213.129,80. Este valor se conforma por el haber neto de $109.332,80, la Tarjeta Alimentar de $52.250 y el Complemento Leche de $51.547.

¿Cómo consultar el estado de liquidación en Mi ANSES?

Los beneficiarios pueden corroborar el monto exacto ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección "Hijas e Hijos", el apartado "Mis Asignaciones" detalla la fecha y el banco asignado. Se aclara que actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo, por lo que cualquier descuento previo debe ser verificado con el banco correspondiente.