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AUH de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro y el pago más de $200.000

Se estableció el calendario definitivo para la acreditación de haberes de la Asignación Universal por Hijo en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con el esquema de pagos de abril de 2026, integrando el aumento por movilidad y los extras alimentarios de forma directa.

AUH de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro y el pago más de $200.000

AUH de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro y el pago más de $200.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la ejecución del calendario de pagos para la AUH de ANSES en abril. Tras la aplicación del incremento del 2,9% por movilidad mensual, el organismo previsional garantiza la acreditación de los fondos según la terminación del documento de identidad. Este esquema de fechas de cobro de AUH de ANSES en abril resulta determinante para millones de familias que dependen del ingreso unificado para cubrir las necesidades básicas de la canasta alimentaria.

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El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social se desarrolla de manera automática, depositando en una sola jornada el haber neto de $109.332,80 junto con los adicionales por tarjeta alimentar. Al centralizar las fechas de cobro de AUH de ANSES en abril, el ente busca agilizar el flujo de fondos y evitar demoras en las bocas de pago. Los beneficiarios pueden disponer del dinero mediante su tarjeta de débito a partir del día asignado, facilitando el acceso a los recursos sin necesidad de gestiones presenciales.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social también supervisa los requisitos de permanencia para el cobro de la asignación. Es fundamental que los titulares mantengan actualizados sus datos de contacto y el vínculo familiar en la plataforma oficial, ya que el cumplimiento de las fechas de cobro de AUH de ANSES en abril depende de la correcta validación del padrón. La transparencia en la liquidación permite que los hogares proyecten sus gastos mensuales con previsibilidad.

¿Cuándo son las fechas de cobro de AUH de ANSES en abril por DNI?

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026
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AUH de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro y el pago más de $200.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el calendario para lo que resta del mes se distribuye de la siguiente forma:

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Cuál es el monto total de la AUH de ANSES en las fechas de cobro de abril?

En abril de 2026, el pago unificado de la Administración Nacional de la Seguridad Social para un hogar con un hijo menor de 3 años alcanza los $213.129,80. Este valor se conforma por el haber neto de $109.332,80, la Tarjeta Alimentar de $52.250 y el Complemento Leche de $51.547.

¿Cómo consultar el estado de liquidación en Mi ANSES?

Los beneficiarios pueden corroborar el monto exacto ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección "Hijas e Hijos", el apartado "Mis Asignaciones" detalla la fecha y el banco asignado. Se aclara que actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo, por lo que cualquier descuento previo debe ser verificado con el banco correspondiente.

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