En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

AUH de ANSES en abril: el dato sobre el cobro de $213.129

Se confirmó el impacto del incremento mensual en la Asignación Universal por Hijo de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Tras la oficialización del aumento del 2,9%, los beneficiarios de la AUH de ANSES ya cuentan con los nuevos montos que rigen para la liquidación de haberes en el cuarto mes del año.

AUH de ANSES en abril: el dato sobre el cobro de $213.129

AUH de ANSES en abril: el dato sobre el cobro de $213.129

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los titulares de la asistencia universal transitan el tramo final del mes con la certeza de los nuevos haberes actualizados. En abril de 2026, la AUH de ANSES recibe un incremento del 2,9% basado en el índice de inflación de febrero, aplicado mediante el actual esquema de movilidad mensual. Este ajuste técnico eleva el haber bruto de la prestación a $136.666, asegurando que el beneficio acompañe la evolución de los precios en productos de primera necesidad.

Leé también AUH: el paso que deben hacer las familias para cobrar todo lo retenido por ANSES
AUH: el paso que deben hacer las familias para cobrar todo lo retenido por ANSES

El esquema de liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social establece que, tras la retención obligatoria de ley, el monto neto de bolsillo de la AUH de ANSES se sitúe en $109.332,80. Este valor se acredita de forma directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios según la terminación del documento de identidad. La transparencia en el cronograma de pagos permite que millones de hogares bajo la órbita de ANSES cuenten con previsibilidad financiera para la organización de la economía familiar durante este periodo.

¿Cuál es el monto total de la AUH de ANSES en abril de 2026?

AUH_ANSES
AUH de ANSES en abril: el dato sobre el cobro de $213.129

AUH de ANSES en abril: el dato sobre el cobro de $213.129

El haber neto de la Administración Nacional de la Seguridad Social es de $109.332,80, pero la suma final suele ser superior al integrar beneficios adicionales. Para las familias con niños en la primera infancia (hasta 3 años), se añade el Complemento Leche de $51.547 y la Tarjeta Alimentar de $52.250, lo que permite alcanzar una liquidación unificada de $213.129,80 por cada hijo menor de tres años en abril.

Este monto unificado que otorga ANSES busca concentrar los recursos en los hogares más vulnerables, simplificando la acreditación en una sola jornada. Los beneficiarios de la AUH de ANSES pueden verificar el desglose de su liquidación mensual a través de la aplicación oficial, garantizando que el impacto del aumento del 2,9% se haya procesado correctamente sobre la base de cálculo establecida en el mes de marzo.

¿Cómo funciona la retención del 20% en la AUH de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica mensualmente un descuento preventivo del 20% sobre el valor bruto total de la asignación universal. En abril de 2026, esa retención asciende a $27.333,20 por cada hijo, dinero que permanece bajo custodia del organismo previsional hasta el cumplimiento de las obligaciones sanitarias y educativas de los menores registrados en el sistema.

Para liberar este acumulado anual, los titulares de la AUH de ANSES deben presentar la Libreta de Asignación Universal debidamente cumplimentada. Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida los controles de vacunación y la asistencia escolar en Mi ANSES, se procede a depositar el total de los fondos retenidos durante el año anterior. Este mecanismo es fundamental para asegurar el seguimiento integral del bienestar de los niños y adolescentes bajo cobertura estatal.

¿Qué topes de ingresos rigen para la AUH de ANSES en abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social supervisa de forma constante que los ingresos del titular de la prestación no superen el límite individual permitido. En abril de 2026, ese techo se sitúa en $357.800, valor que se ajusta en sintonía con las variaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil para garantizar que la asistencia económica de la AUH de ANSES llegue a los sectores con mayor necesidad.

En caso de que el sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social detecte un empleo formal con haberes superiores al tope, se activa automáticamente el traspaso al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Mantener el grupo familiar actualizado en las bases de datos de ANSES es clave para evitar interrupciones en el cobro. Se recuerda que no existen créditos de ANSES otorgados directamente en la actualidad; cualquier descuento previo debe ser verificado con el banco emisor de la tarjeta.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
La AUH de ANSES en abril confirma el nuevo haber por hijo con aumento del 2,9%
ANSES aumenta la Asignación por Embarazo: el cálculo final que define cuánto cobrás en mayo
AUH y SUAF de ANSES en abril: confirman los nuevos montos con el ajuste por movilidad

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar