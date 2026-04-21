AUH de ANSES en abril: el dato sobre el cobro de $213.129

¿Cómo funciona la retención del 20% en la AUH de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica mensualmente un descuento preventivo del 20% sobre el valor bruto total de la asignación universal. En abril de 2026, esa retención asciende a $27.333,20 por cada hijo, dinero que permanece bajo custodia del organismo previsional hasta el cumplimiento de las obligaciones sanitarias y educativas de los menores registrados en el sistema.

Para liberar este acumulado anual, los titulares de la AUH de ANSES deben presentar la Libreta de Asignación Universal debidamente cumplimentada. Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida los controles de vacunación y la asistencia escolar en Mi ANSES, se procede a depositar el total de los fondos retenidos durante el año anterior. Este mecanismo es fundamental para asegurar el seguimiento integral del bienestar de los niños y adolescentes bajo cobertura estatal.

¿Qué topes de ingresos rigen para la AUH de ANSES en abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social supervisa de forma constante que los ingresos del titular de la prestación no superen el límite individual permitido. En abril de 2026, ese techo se sitúa en $357.800, valor que se ajusta en sintonía con las variaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil para garantizar que la asistencia económica de la AUH de ANSES llegue a los sectores con mayor necesidad.

En caso de que el sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social detecte un empleo formal con haberes superiores al tope, se activa automáticamente el traspaso al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Mantener el grupo familiar actualizado en las bases de datos de ANSES es clave para evitar interrupciones en el cobro. Se recuerda que no existen créditos de ANSES otorgados directamente en la actualidad; cualquier descuento previo debe ser verificado con el banco emisor de la tarjeta.