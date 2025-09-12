En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
GRAN OPORTUNIDAD

AUH de ANSES: el crédito de $1 millón que ya se puede pedir en septiembre 2025

Un crédito de hasta $1 millón para titulares de la AUH está disponible en bancos con gestión online. No se otorga directamente por ANSES, pero sí es exclusivo para quienes cobran sus haberes a través del organismo.

AUH ANSES: el crédito de $1 millón que ya se puede pedir en septiembre 2025

AUH ANSES: el crédito de $1 millón que ya se puede pedir en septiembre 2025

El crédito de $1 millón para AUH ya está disponible en bancos públicos como Banco Provincia y Banco Nación, con la posibilidad de financiarlo en hasta 72 meses. Es importante aclarar que estos préstamos no son otorgados por ANSES, sino que están destinados a beneficiarios que cobran prestaciones a través del organismo, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Leé también AUH de ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra con el nuevo aumento
AUH de ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra con el nuevo aumento

Para facilitar el acceso, las entidades bancarias habilitaron un simulador online, que permite calcular de antemano la cuota mensual estimada, el plazo de devolución, la tasa de interés y el CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual). De esta forma, cada solicitante puede conocer las condiciones antes de iniciar el trámite.

En el caso del Banco Provincia, un préstamo de $1.000.000 a devolver en 72 meses tiene una cuota inicial fija de $66.508,24, que incluye capital e intereses. Si bien el monto final puede variar según el perfil crediticio, este cálculo sirve como referencia para los beneficiarios que buscan financiación.

¿Cómo funciona el crédito de $1 millón para AUH?

creditos anses jubilados .jpg
AUH, SUAF y jubilados pueden gestionar préstamos desde apps como Cuenta DNI o BNA+. Te explicamos cómo pedirlos en 5 minutos.

AUH, SUAF y jubilados pueden gestionar préstamos desde apps como Cuenta DNI o BNA+. Te explicamos cómo pedirlos en 5 minutos.

Los créditos para AUH se otorgan en bancos a quienes reciben haberes a través de ANSES, pero no son gestionados por el organismo previsional. Los montos disponibles van desde cifras bajas hasta $1 millón, y los plazos varían entre 12 y 72 meses, con cuotas fijas.

El simulador oficial de los bancos permite visualizar:

  • Cuota inicial estimada (capital + intereses).

  • Ingreso mínimo requerido para acceder.

  • Plazo elegido, con detalle de meses.

  • Tasa de interés y CFTEA, que muestran el costo real.

¿Cuánto se paga por un crédito de $1 millón para AUH?

El ejemplo más consultado es el de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses, cuya cuota fija estimada es de $66.508,24 por mes.

El valor se mantiene durante todo el período de devolución, aunque puede variar levemente según las condiciones financieras y el historial del solicitante. Esto brinda mayor previsibilidad a los beneficiarios de AUH que buscan planificar su economía.

¿Por qué conviene usar el simulador antes de solicitar el préstamo?

Los bancos recomiendan utilizar el simulador de créditos para AUH antes de iniciar la gestión. Sus beneficios son:

  • Calcular la cuota exacta desde el inicio.

  • Comparar cómo cambia el monto según el plazo elegido.

  • Saber si el ingreso mensual cumple con el mínimo requerido.

  • Acceder a la información completa de tasas e intereses.

De esta forma, los titulares de la AUH pueden evitar comprometerse con cuotas que superen su capacidad de pago.

¿Cómo pedir el crédito para AUH en Banco Nación?

Además de Provincia, el Banco Nación otorga créditos de hasta $1 millón para AUH. El trámite es 100% online, sin necesidad de concurrir a una sucursal:

  • Ingresar a home banking o la app del banco.

  • Seleccionar “Préstamos personales”.

  • Elegir monto y plazo (12 a 72 meses).

  • Confirmar la solicitud.

El dinero se acredita en la cuenta bancaria del titular en 24 a 48 horas hábiles y puede retirarse por cajero automático o usarse con tarjeta de débito.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES Crédito
Notas relacionadas
AUH de ANSES: así se reclama el extra de $50.000 que se cobra en septiembre
ANSES septiembre 2025: los nuevos créditos para AUH y jubilados de hasta $3 millones
ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en octubre 2025 con el aumento

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar