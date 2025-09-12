AUH de ANSES: el crédito de $1 millón que ya se puede pedir en septiembre 2025

Los créditos para AUH se otorgan en bancos a quienes reciben haberes a través de ANSES, pero no son gestionados por el organismo previsional. Los montos disponibles van desde cifras bajas hasta $1 millón, y los plazos varían entre 12 y 72 meses, con cuotas fijas.

El simulador oficial de los bancos permite visualizar:

Cuota inicial estimada (capital + intereses).

Ingreso mínimo requerido para acceder.

Plazo elegido , con detalle de meses.

Tasa de interés y CFTEA, que muestran el costo real.

¿Cuánto se paga por un crédito de $1 millón para AUH?

El ejemplo más consultado es el de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses, cuya cuota fija estimada es de $66.508,24 por mes.

El valor se mantiene durante todo el período de devolución, aunque puede variar levemente según las condiciones financieras y el historial del solicitante. Esto brinda mayor previsibilidad a los beneficiarios de AUH que buscan planificar su economía.

¿Por qué conviene usar el simulador antes de solicitar el préstamo?

Los bancos recomiendan utilizar el simulador de créditos para AUH antes de iniciar la gestión. Sus beneficios son:

Calcular la cuota exacta desde el inicio .

Comparar cómo cambia el monto según el plazo elegido .

Saber si el ingreso mensual cumple con el mínimo requerido .

Acceder a la información completa de tasas e intereses.

De esta forma, los titulares de la AUH pueden evitar comprometerse con cuotas que superen su capacidad de pago.

¿Cómo pedir el crédito para AUH en Banco Nación?

Además de Provincia, el Banco Nación otorga créditos de hasta $1 millón para AUH. El trámite es 100% online, sin necesidad de concurrir a una sucursal:

Ingresar a home banking o la app del banco.

Seleccionar “Préstamos personales” .

Elegir monto y plazo (12 a 72 meses).

Confirmar la solicitud.

El dinero se acredita en la cuenta bancaria del titular en 24 a 48 horas hábiles y puede retirarse por cajero automático o usarse con tarjeta de débito.