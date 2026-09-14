Yipio contó lo que le pasó al romper el aislamiento de Gran Hermano y Del Moro sorprendió con un anuncio

Yipio cerró su relato todavía sorprendida por la repercusión que había generado su participación en el programa. "Pero la verdad que en Uruguay era una locura la gente, la pasión que tienen por Gran Hermano, que yo me erizo cuando lo cuento. La gente estaba como loca, iban a la sala y yo sacándome fotos con todas las enfermeras, todo", expresó, dejando en claro que su breve salida de la casa le permitió descubrir una dimensión del fenómeno que hasta ese momento desconocía.

En otro momento de la noche, Del Moro también sorprendió con un anuncio que promete extender el fenómeno de Gran Hermano: confirmó que habrá una quinta edición del reality. Quienes quieran ser parte de Gran Hermano 5 ya pueden inscribirse para participar del casting, aunque por el momento no se confirmó la fecha de inicio de la próxima temporada ni se dieron mayores detalles sobre su estreno.

¿Quién no llega a la gran final de Gran Hermano? Las encuestas ya anticipan la próxima eliminada

Gran Hermano Generación Dorada entra en su tramo final y la definición del reality de Telefe ya despierta todo tipo de especulaciones. A pocos días de conocer al gran ganador -o mejor dicho, a la ganadora en esta edición- las encuestas en redes sociales comenzaron a marcar tendencias sobre quién podría despedirse de la casa en la próxima gala.

Con Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio instaladas como las tres finalistas, la atención se concentra en la gala del lunes 14 de septiembre. Esa noche se sabrá quién ocupa el tercer lugar y cuáles serán las dos participantes que seguirán en carrera por el título.

En ese marco, una de las encuestas que ganó repercusión fue la publicada por la cuenta de X GH Encuestas, donde se observa una tendencia clara respecto al futuro de las finalistas. Según esos resultados, Charlotte Caniggia sería la que abandone la competencia en la próxima definición.

La mediática aparece en el tercer puesto del relevamiento con el 16,3 por ciento de los votos, en una instancia en la que el voto es positivo. Si esta tendencia se confirma en la votación oficial, Charlotte quedaría fuera de la disputa por convertirse en la ganadora de Gran Hermano 2026 y se quedaría con el tercer puesto. El dato resulta llamativo porque logró llegar a la última etapa en una edición marcada por estrategias, alianzas y conflictos de convivencia. Además, su ingreso se produjo recién el 20 de mayo, cuando el programa ya llevaba tres meses en pantalla.

No obstante, no es la única encuesta que la ubica en esa posición. El relevamiento realizado por Fefe Bongiorno también muestra un panorama similar y vuelve a señalarla como la principal candidata a quedar eliminada en la gala del lunes 14. De confirmarse, el título se definiría en un mano a mano entre Solange Abraham y Yipio.

De todas formas, habrá que esperar al resultado oficial para conocer qué sucede realmente en la casa. Las encuestas en redes sociales funcionan solo como referencia de las preferencias de los usuarios y no determinan el desenlace del certamen.

Por eso, aunque los sondeos coincidan en ubicar a Charlotte como la más probable en dejar el reality, la definición dependerá de la votación oficial de Gran Hermano. Será la gala del lunes 14 de septiembre la que finalmente establezca quién se queda con el tercer puesto y quiénes avanzan a la gran final.