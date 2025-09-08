AUH de ANSES: el simulador que te permite ver cuánto te dan de crédito pagando $30.000 por mes

La ventaja es que el Estado ya garantiza un flujo mensual de ingresos (asignaciones, jubilaciones o pensiones), lo que reduce el riesgo para las entidades financieras. Esto abrió la puerta a que tanto Banco Nación, Banco Provincia como billeteras como Cuenta DNI ofrezcan préstamos ágiles y sin burocracia.
El punto fuerte: no se necesita recibo de sueldo ni garantías adicionales. Solo alcanza con ser titular activo de un beneficio y tener una cuenta donde ANSES deposite los haberes.
cuenta dni prestamos.jpg
AUH: el crédito que podés pedir en minutos y recibir hasta $1.000.000, cómo obtenerla
Opciones de crédito: de $100.000 a $2.000.000 en minutos
Actualmente, existen varias alternativas para quienes quieren acceder a un préstamo siendo beneficiarios de ANSES. Estas son las más destacadas:
Crédito de Cuenta DNI (Banco Provincia)
-
Disponible para titulares de AUH, SUAF y jubilados.
-
Montos desde $50.000 hasta $2.000.000, según perfil crediticio.
-
Aprobación en minutos y acreditación inmediata.
-
No se requiere recibo de sueldo ni garante.
-
Se gestiona 100% online desde el celular.
Créditos del Banco Nación
-
Línea Nación Previsional, destinada a jubilados y pensionados.
-
Montos de $100.000 a $1.500.000, con plazos de hasta 36 meses.
-
Tasas preferenciales, más bajas que en el mercado.
-
Compatible con quienes no son clientes del banco (solo hace falta abrir una caja de ahorro gratuita).
Fintechs y billeteras virtuales
-
Plataformas como Mercado Pago, Ualá o Prex también ofrecen créditos personales a beneficiarios de ANSES.
-
Montos variables, en general hasta $500.000, con acreditación en segundos.
-
Requisitos mínimos: DNI vigente y buen historial crediticio.
Estas tres opciones cubren diferentes necesidades: desde un préstamo chico para gastos urgentes, hasta un monto alto de $2.000.000 para proyectos familiares o mejoras en el hogar.
¿Cuánto podés pedir con una cuota de $30.000?
Uno de los puntos clave a la hora de decidir un crédito es calcular si la cuota mensual entra dentro del presupuesto familiar.
Por ejemplo, según el simulador del Banco Provincia, un jubilado puede acceder a $450.000 a devolver en 72 meses (6 años) con una cuota de $29.929 mensuales.
Si en lugar de $300.000 el monto es más alto, como $1.000.000, la cuota se eleva a alrededor de $66.500 en el mismo plazo. En el caso de los créditos de $2.000.000, la cuota supera los $130.000 mensuales, aunque depende del perfil crediticio y de las tasas vigentes.
Dato clave: siempre se recomienda que la cuota no supere el 30% de los ingresos mensuales para no caer en sobreendeudamiento.
Requisitos básicos para pedir un crédito de $2.000.000
Si bien las condiciones son más flexibles que en un préstamo tradicional, hay ciertos requisitos que tenés que cumplir:
-
Ser titular activo de la AUH, SUAF o jubilación ANSES.
-
Contar con DNI vigente.
-
Tener una cuenta bancaria o billetera virtual donde se depositen los haberes (ejemplo: Cuenta DNI o caja de ahorro en Banco Nación).
-
No figurar en situación irregular en el Veraz u otros registros de deudas.
-
En algunos casos, se exige mínima antigüedad en el cobro del beneficio (ejemplo: 6 meses).
Lo positivo es que no se piden recibos de sueldo ni garantías, lo que simplifica el acceso.
Cómo pedir un préstamo en minutos y cobrarlo al instante
El proceso es completamente digital y se puede hacer desde el celular en cuestión de minutos. Paso a paso:
-
Ingresar a la app del banco o billetera virtual (ejemplo: Cuenta DNI).
-
Seleccionar la opción “Préstamos personales”.
-
Indicar el monto deseado y el plazo de devolución.
-
Completar un breve formulario con datos personales.
-
La plataforma analiza el perfil crediticio en segundos.
-
Si es aprobado, el dinero se acredita de inmediato en la cuenta.
Este sistema automatizado se apoya en bases de datos actualizadas que validan en tiempo real la identidad y los antecedentes del solicitante.