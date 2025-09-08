En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

AUH de ANSES: el simulador que te permite ver cuánto te dan de crédito pagando $30.000 por mes

El acceso al crédito dejó de ser un privilegio exclusivo de trabajadores en relación de dependencia. Hoy, los beneficiarios de la AUH y los jubilados de ANSES pueden pedir desde su celular un préstamo de hasta $2.000.000, aprobado en minutos y acreditado al instante.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suelen enfrentar un mismo desafío: acceder a financiamiento sin tener recibo de sueldo ni garantías tradicionales. Durante años, los bancos cerraron sus puertas a este segmento, limitando las opciones a préstamos informales o con intereses abusivos.

Leé también Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedaron los montos tras las elecciones con aumento y bono
Post elecciones: así quedan las jubilaciones y pensiones con aumento y bono.

Pero esa realidad cambió. En los últimos meses, bancos públicos, billeteras virtuales y fintechs lanzaron nuevas líneas de créditos sociales pensadas especialmente para beneficiarios de ANSES. La novedad es que los montos disponibles son cada vez más altos, llegando hasta $2.000.000 o incluso más, con aprobación en minutos y acreditación inmediata en la cuenta bancaria.

En esta nota, te contamos cuáles son las opciones vigentes, cómo simular tu cuota online, qué requisitos tenés que cumplir y cuáles son los pasos para pedir un crédito rápido sin salir de casa.

Créditos rápidos para AUH y jubilados

Hasta hace poco, la falta de ingresos formales era una barrera infranqueable. Hoy, gracias a la digitalización y a la inclusión financiera, surgieron productos especiales para quienes cobran a través de ANSES.

La ventaja es que el Estado ya garantiza un flujo mensual de ingresos (asignaciones, jubilaciones o pensiones), lo que reduce el riesgo para las entidades financieras. Esto abrió la puerta a que tanto Banco Nación, Banco Provincia como billeteras como Cuenta DNI ofrezcan préstamos ágiles y sin burocracia.

El punto fuerte: no se necesita recibo de sueldo ni garantías adicionales. Solo alcanza con ser titular activo de un beneficio y tener una cuenta donde ANSES deposite los haberes.

cuenta dni prestamos.jpg
AUH: el crédito que podés pedir en minutos y recibir hasta $1.000.000, cómo obtenerla

AUH: el crédito que podés pedir en minutos y recibir hasta $1.000.000, cómo obtenerla

Opciones de crédito: de $100.000 a $2.000.000 en minutos

Actualmente, existen varias alternativas para quienes quieren acceder a un préstamo siendo beneficiarios de ANSES. Estas son las más destacadas:

Crédito de Cuenta DNI (Banco Provincia)

  • Disponible para titulares de AUH, SUAF y jubilados.

  • Montos desde $50.000 hasta $2.000.000, según perfil crediticio.

  • Aprobación en minutos y acreditación inmediata.

  • No se requiere recibo de sueldo ni garante.

  • Se gestiona 100% online desde el celular.

Créditos del Banco Nación

  • Línea Nación Previsional, destinada a jubilados y pensionados.

  • Montos de $100.000 a $1.500.000, con plazos de hasta 36 meses.

  • Tasas preferenciales, más bajas que en el mercado.

  • Compatible con quienes no son clientes del banco (solo hace falta abrir una caja de ahorro gratuita).

Fintechs y billeteras virtuales

  • Plataformas como Mercado Pago, Ualá o Prex también ofrecen créditos personales a beneficiarios de ANSES.

  • Montos variables, en general hasta $500.000, con acreditación en segundos.

  • Requisitos mínimos: DNI vigente y buen historial crediticio.

Estas tres opciones cubren diferentes necesidades: desde un préstamo chico para gastos urgentes, hasta un monto alto de $2.000.000 para proyectos familiares o mejoras en el hogar.

simulador 50

¿Cuánto podés pedir con una cuota de $30.000?

Uno de los puntos clave a la hora de decidir un crédito es calcular si la cuota mensual entra dentro del presupuesto familiar.

Por ejemplo, según el simulador del Banco Provincia, un jubilado puede acceder a $450.000 a devolver en 72 meses (6 años) con una cuota de $29.929 mensuales.

Si en lugar de $300.000 el monto es más alto, como $1.000.000, la cuota se eleva a alrededor de $66.500 en el mismo plazo. En el caso de los créditos de $2.000.000, la cuota supera los $130.000 mensuales, aunque depende del perfil crediticio y de las tasas vigentes.

Dato clave: siempre se recomienda que la cuota no supere el 30% de los ingresos mensuales para no caer en sobreendeudamiento.

Requisitos básicos para pedir un crédito de $2.000.000

Si bien las condiciones son más flexibles que en un préstamo tradicional, hay ciertos requisitos que tenés que cumplir:

  • Ser titular activo de la AUH, SUAF o jubilación ANSES.

  • Contar con DNI vigente.

  • Tener una cuenta bancaria o billetera virtual donde se depositen los haberes (ejemplo: Cuenta DNI o caja de ahorro en Banco Nación).

  • No figurar en situación irregular en el Veraz u otros registros de deudas.

  • En algunos casos, se exige mínima antigüedad en el cobro del beneficio (ejemplo: 6 meses).

Lo positivo es que no se piden recibos de sueldo ni garantías, lo que simplifica el acceso.

Cómo pedir un préstamo en minutos y cobrarlo al instante

El proceso es completamente digital y se puede hacer desde el celular en cuestión de minutos. Paso a paso:

  • Ingresar a la app del banco o billetera virtual (ejemplo: Cuenta DNI).

  • Seleccionar la opción “Préstamos personales”.

  • Indicar el monto deseado y el plazo de devolución.

  • Completar un breve formulario con datos personales.

  • La plataforma analiza el perfil crediticio en segundos.

  • Si es aprobado, el dinero se acredita de inmediato en la cuenta.

Este sistema automatizado se apoya en bases de datos actualizadas que validan en tiempo real la identidad y los antecedentes del solicitante.

Se habló de
AUH ANSES Crédito
