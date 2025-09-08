AUH de ANSES: el simulador que te permite ver cuánto te dan de crédito pagando $30.000 por mes

La ventaja es que el Estado ya garantiza un flujo mensual de ingresos (asignaciones, jubilaciones o pensiones), lo que reduce el riesgo para las entidades financieras. Esto abrió la puerta a que tanto Banco Nación, Banco Provincia como billeteras como Cuenta DNI ofrezcan préstamos ágiles y sin burocracia.

El punto fuerte: no se necesita recibo de sueldo ni garantías adicionales. Solo alcanza con ser titular activo de un beneficio y tener una cuenta donde ANSES deposite los haberes.

cuenta dni prestamos.jpg AUH: el crédito que podés pedir en minutos y recibir hasta $1.000.000, cómo obtenerla

Opciones de crédito: de $100.000 a $2.000.000 en minutos

Actualmente, existen varias alternativas para quienes quieren acceder a un préstamo siendo beneficiarios de ANSES. Estas son las más destacadas:

Crédito de Cuenta DNI (Banco Provincia)

Disponible para titulares de AUH, SUAF y jubilados.

Montos desde $50.000 hasta $2.000.000 , según perfil crediticio.

Aprobación en minutos y acreditación inmediata.

No se requiere recibo de sueldo ni garante.

Se gestiona 100% online desde el celular.

Créditos del Banco Nación

Línea Nación Previsional , destinada a jubilados y pensionados.

Montos de $100.000 a $1.500.000 , con plazos de hasta 36 meses .

Tasas preferenciales, más bajas que en el mercado.

Compatible con quienes no son clientes del banco (solo hace falta abrir una caja de ahorro gratuita).

Fintechs y billeteras virtuales

Plataformas como Mercado Pago, Ualá o Prex también ofrecen créditos personales a beneficiarios de ANSES.

Montos variables, en general hasta $500.000 , con acreditación en segundos.

Requisitos mínimos: DNI vigente y buen historial crediticio.

Estas tres opciones cubren diferentes necesidades: desde un préstamo chico para gastos urgentes, hasta un monto alto de $2.000.000 para proyectos familiares o mejoras en el hogar.

simulador 50

¿Cuánto podés pedir con una cuota de $30.000?

Uno de los puntos clave a la hora de decidir un crédito es calcular si la cuota mensual entra dentro del presupuesto familiar.

Por ejemplo, según el simulador del Banco Provincia, un jubilado puede acceder a $450.000 a devolver en 72 meses (6 años) con una cuota de $29.929 mensuales.

Si en lugar de $300.000 el monto es más alto, como $1.000.000, la cuota se eleva a alrededor de $66.500 en el mismo plazo. En el caso de los créditos de $2.000.000, la cuota supera los $130.000 mensuales, aunque depende del perfil crediticio y de las tasas vigentes.

Dato clave: siempre se recomienda que la cuota no supere el 30% de los ingresos mensuales para no caer en sobreendeudamiento.

Requisitos básicos para pedir un crédito de $2.000.000

Si bien las condiciones son más flexibles que en un préstamo tradicional, hay ciertos requisitos que tenés que cumplir:

Ser titular activo de la AUH, SUAF o jubilación ANSES .

Contar con DNI vigente .

Tener una cuenta bancaria o billetera virtual donde se depositen los haberes (ejemplo: Cuenta DNI o caja de ahorro en Banco Nación).

No figurar en situación irregular en el Veraz u otros registros de deudas .

En algunos casos, se exige mínima antigüedad en el cobro del beneficio (ejemplo: 6 meses).

Lo positivo es que no se piden recibos de sueldo ni garantías, lo que simplifica el acceso.

Cómo pedir un préstamo en minutos y cobrarlo al instante

El proceso es completamente digital y se puede hacer desde el celular en cuestión de minutos. Paso a paso:

Ingresar a la app del banco o billetera virtual (ejemplo: Cuenta DNI).

Seleccionar la opción “Préstamos personales” .

Indicar el monto deseado y el plazo de devolución.

Completar un breve formulario con datos personales.

La plataforma analiza el perfil crediticio en segundos.

Si es aprobado, el dinero se acredita de inmediato en la cuenta.

Este sistema automatizado se apoya en bases de datos actualizadas que validan en tiempo real la identidad y los antecedentes del solicitante.