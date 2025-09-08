En vivo Radio La Red
ATENCIÓN JUBILADOS

ANSES paga un bono de $70.000 a jubilados: fecha y cómo cobrarlo

Desde el miércoles, ANSES comenzó a pagar un refuerzo económico de hasta $70.000 a jubilados y pensionados, siguiendo un calendario escalonado según la terminación del DNI. Este bono se suma al haber mensual y se acredita automáticamente en las cuentas bancarias habituales, sin necesidad de trámites adicionales.

La compensación económica tiene un monto variable y proporcional a los ingresos previsionales de cada beneficiario, beneficiando más a los que perciben menores ingresos. ANSES mantiene un estricto cronograma para evitar aglomeraciones, facilitando así el pago ordenado en toda Argentina.

Detalles del bono de $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES

El bono confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se abona junto con el pago mensual habitual de jubilaciones y pensiones. Este refuerzo económico busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios bajo el régimen general que entran dentro de los parámetros de ingresos establecidos.

  • El bono es proporcional: quienes ganan menos reciben un mayor refuerzo relativo.

  • El tope máximo del bono es de $70.000.

  • La acreditación es automática en la cuenta bancaria donde se cobra el haber mensual.

  • No se requiere realizar ningún trámite para acceder al beneficio.

ANSES continúa con el calendario de pagos por terminación de DNI para evitar congestiones, iniciando el pago para jubilados con documento terminados en 1 el miércoles 10 de septiembre de 2025.

¿Cuál es el calendario de pago de ANSES para el bono y quiénes lo reciben?

El cronograma para septiembre 2025 se divide de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Este pago incluye jubilados y pensionados que cobren menos de $390.277,17, para quienes se asegura un ingreso mínimo proporcional con el bono. No solo los jubilados del régimen general sino también las Pensiones No Contributivas (PNC) y otros beneficiarios bancarizados recibirán sus correspondientes pagos en las fechas indicadas.

Se recomienda a los beneficiarios consultar la fecha exacta de cobro y su recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES o por la aplicación móvil oficial.

¿Qué recomendaciones hizo ANSES para cobrar el bono y evitar inconvenientes?

ANSES aconseja a los jubilados y pensionados seguir el calendario oficial para conocer su fecha de cobro. El pago se realiza sin que los beneficiarios deban presentar solicitud alguna, ya que la acreditación es automática.

Algunas recomendaciones importantes son:

  • Verificar la terminación de DNI y el día asignado.

  • Consultar el comprobante en Mi ANSES o app móvil para confirmar el depósito.

  • Tener en cuenta que algunas entidades bancarias podrían demorar el reflejo del crédito hasta el cierre de la jornada o al día siguiente.

  • No realizar trámites adicionales para recibir el bono, ya que se paga junto a la jubilación o pensión habitual.

Además del bono, ANSES continúa pagando asignaciones, pensiones no contributivas, y prestaciones por desempleo según sus respectivos calendarios, abarcando a millones de beneficiarios en todo el país.

