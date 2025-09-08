ANSES continúa con el calendario de pagos por terminación de DNI para evitar congestiones, iniciando el pago para jubilados con documento terminados en 1 el miércoles 10 de septiembre de 2025.

¿Cuál es el calendario de pago de ANSES para el bono y quiénes lo reciben?

calendario .jpg ANSES paga un bono de $70.000 a jubilados: fecha y cómo cobrarlo

El cronograma para septiembre 2025 se divide de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Este pago incluye jubilados y pensionados que cobren menos de $390.277,17, para quienes se asegura un ingreso mínimo proporcional con el bono. No solo los jubilados del régimen general sino también las Pensiones No Contributivas (PNC) y otros beneficiarios bancarizados recibirán sus correspondientes pagos en las fechas indicadas.

Se recomienda a los beneficiarios consultar la fecha exacta de cobro y su recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES o por la aplicación móvil oficial.

¿Qué recomendaciones hizo ANSES para cobrar el bono y evitar inconvenientes?

ANSES aconseja a los jubilados y pensionados seguir el calendario oficial para conocer su fecha de cobro. El pago se realiza sin que los beneficiarios deban presentar solicitud alguna, ya que la acreditación es automática.

Algunas recomendaciones importantes son:

Verificar la terminación de DNI y el día asignado.

Consultar el comprobante en Mi ANSES o app móvil para confirmar el depósito.

Tener en cuenta que algunas entidades bancarias podrían demorar el reflejo del crédito hasta el cierre de la jornada o al día siguiente.

No realizar trámites adicionales para recibir el bono, ya que se paga junto a la jubilación o pensión habitual.

Además del bono, ANSES continúa pagando asignaciones, pensiones no contributivas, y prestaciones por desempleo según sus respectivos calendarios, abarcando a millones de beneficiarios en todo el país.