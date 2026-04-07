Guía de cobro abril 2026: quiénes acceden al bono de $70.000 y quiénes cobran el proporcional

Bono jubilados anses abrol 2026

Escala de liquidación: cómo se calcula el bono proporcional

El cálculo para determinar cuánto dinero percibirá cada jubilado en concepto de refuerzo se realiza restando el haber básico al tope de $450.319,31. A continuación, se detallan ejemplos de liquidación según los diferentes rangos de ingresos:

Haber de $380.319,31 (mínima): recibe el bono completo de $70.000 . Total a cobrar: $450.319,31 .

Haber de $400.000,00: recibe un bono de $50.319,31 . Total a cobrar: $450.319,31 .

Haber de $420.000,00: recibe un bono de $30.319,31 . Total a cobrar: $450.319,31 .

Haber de $440.000,00: recibe un bono de $10.319,31 . Total a cobrar: $450.319,31 .

Haber de $450.319,31 o superior: no percibe bono adicional.

Modalidad de pago y unificación de haberes

El organismo previsional confirmó que el haber mensual y el bono proporcional se acreditarán en un solo depósito bancario. No habrá fechas desdobladas ni trámites adicionales para percibir el refuerzo, ya que el sistema realiza el cálculo de forma automática sobre la liquidación de abril.

Este esquema alcanza también a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyos montos finales también se ven limitados por el tope de $450.319,31.

Cronograma de cobro para jubilados con haberes superiores a la mínima

Si bien el calendario general inicia el 10 de abril para los beneficiarios de la mínima, los jubilados que superan ese monto y que, por ende, percibirán un bono proporcional o no percibirán refuerzo, tienen su fecha de inicio de pagos el 24 de abril.