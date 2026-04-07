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Guía de cobro abril 2026: quiénes acceden al bono de $70.000 y quiénes cobran el proporcional

El calendario de pagos de abril introduce cambios en la distribución del bono extraordinario. Mientras que los jubilados de la mínima percibirán el monto íntegro, el resto de los beneficiarios recibirá un adicional reducido según su escala de ingresos. Consultá las fechas de cobro.

Guía de cobro abril 2026: Quiénes acceden al bono de $70.000 y quiénes cobran el proporcional

Guía de cobro abril 2026: Quiénes acceden al bono de $70.000 y quiénes cobran el proporcional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza este viernes 10 de abril con el calendario de pagos correspondiente al cuarto mes del año. Esta liquidación introduce una modificación técnica en la aplicación del refuerzo previsional, estableciendo un nuevo límite máximo para la percepción del beneficio.

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A diferencia de meses anteriores, el acceso al monto total del bono de $70.000 queda restringido exclusivamente a quienes perciben el haber mínimo, mientras que para el resto de los beneficiarios se aplica un sistema de pago proporcional.

El nuevo tope de ingresos para jubilados: $450.319,31

El Poder Ejecutivo Nacional definió que la suma del haber mensual más el bono extraordinario no podrá superar los $450.319,31. Este valor se desprende de la actualización del haber mínimo, que tras el aumento del 2,90% basado en el índice de inflación, se sitúa en $380.319,31.

La normativa vigente indica que ANSES pagará un adicional variable hasta completar dicho techo. Por lo tanto, el bono de $70.000 solo se liquidará de forma íntegra a los titulares de una única prestación mínima.

Bono jubilados anses abrol 2026

Escala de liquidación: cómo se calcula el bono proporcional

El cálculo para determinar cuánto dinero percibirá cada jubilado en concepto de refuerzo se realiza restando el haber básico al tope de $450.319,31. A continuación, se detallan ejemplos de liquidación según los diferentes rangos de ingresos:

  • Haber de $380.319,31 (mínima): recibe el bono completo de $70.000. Total a cobrar: $450.319,31.

  • Haber de $400.000,00: recibe un bono de $50.319,31. Total a cobrar: $450.319,31.

  • Haber de $420.000,00: recibe un bono de $30.319,31. Total a cobrar: $450.319,31.

  • Haber de $440.000,00: recibe un bono de $10.319,31. Total a cobrar: $450.319,31.

  • Haber de $450.319,31 o superior: no percibe bono adicional.

Modalidad de pago y unificación de haberes

El organismo previsional confirmó que el haber mensual y el bono proporcional se acreditarán en un solo depósito bancario. No habrá fechas desdobladas ni trámites adicionales para percibir el refuerzo, ya que el sistema realiza el cálculo de forma automática sobre la liquidación de abril.

Este esquema alcanza también a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyos montos finales también se ven limitados por el tope de $450.319,31.

Cronograma de cobro para jubilados con haberes superiores a la mínima

Si bien el calendario general inicia el 10 de abril para los beneficiarios de la mínima, los jubilados que superan ese monto y que, por ende, percibirán un bono proporcional o no percibirán refuerzo, tienen su fecha de inicio de pagos el 24 de abril.

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