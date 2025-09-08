En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH de ANSES: cómo cobrar $108.000 extra en septiembre 2025

La ANSES ya definió el calendario de septiembre 2025 y confirmó actualizaciones en las asignaciones. Un grupo específico de beneficiarios accederá a un extra cercano a los $108.000.

La ANSES inició septiembre 2025 con un esquema de pagos actualizados y un refuerzo económico que impactará en millones de beneficiarios. Entre los grupos alcanzados, se destacan los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes recibirán un extra acumulado que se traduce en un monto cercano a los $108.000.

Este beneficio adicional se suma al pago mensual que corresponde a la AUH y se complementa con otros programas como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días. A su vez, la ANSES confirmó que jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones sociales también percibirán incrementos y bonos durante septiembre.

La actualización forma parte de las medidas que el organismo aplica para garantizar que los ingresos de los sectores más vulnerables no queden rezagados frente a la inflación. Con estos ajustes, el calendario de pagos de septiembre cobra relevancia para quienes esperan saber cuánto y cuándo cobrarán.

¿Cómo cobrar el extra de $108.000 y de qué se compone?

AUH
El extra de $108.000 para titulares de AUH corresponde a la devolución del 20% retenido cada mes durante el año. La ANSES aplica esta retención a cada pago mensual y lo acumula hasta que la familia presenta la Libreta AUH, un documento obligatorio que certifica la escolaridad y los controles de salud de los hijos.

Una vez validada la Libreta, el organismo liquida el total del monto retenido y lo acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra habitualmente la AUH.

Por ejemplo:

  • En septiembre 2025, el monto bruto de AUH por hijo es de $115.087.

  • La retención mensual del 20% es de $23.017.

  • Ese monto se acumula mes a mes y, al momento de presentar la Libreta, se genera el pago extraordinario cercano a los $108.000 por hijo en el año.

De esta manera, el extra no es un bono nuevo, sino un pago acumulado de lo retenido, que funciona como incentivo para que las familias presenten la documentación obligatoria.

¿Cuánto se cobra por AUH y AUH por discapacidad en septiembre 2025?

En septiembre, la AUH tuvo una actualización que llevó el monto bruto a $115.087 por hijo. De ese total, la ANSES aplica la retención del 20%, por lo que el pago neto efectivo alcanza los $92.070 por hijo.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto asciende a $374.744, con un pago neto de $299.795 tras la retención. Estos valores representan un refuerzo significativo en comparación con los meses previos y pueden complementarse con la Tarjeta Alimentar y otros programas alimentarios vigentes.

Además, los titulares de la AUH pueden acceder al extra de $108.000, que corresponde a la devolución del 20% acumulado durante el año, siempre que se presente la Libreta AUH en tiempo y forma.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar y cuánto se paga en septiembre 2025?

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática junto a la AUH o la Asignación por Embarazo, y está destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Los montos siguen congelados desde mayo de 2024 y se mantienen en:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio alcanza a titulares de AUH con hijos hasta 17 años, beneficiarios de AUH por discapacidad, madres de 7 hijos o más con PNC y embarazadas a partir del tercer mes de gestación.

¿Cuándo cobro el aumento de ANSES en septiembre 2025?

La ANSES difundió el calendario completo de pagos para septiembre 2025. En el caso de la AUH, las fechas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

El mismo esquema aplica para la Asignación Familiar por Hijo, mientras que la Asignación por Embarazo comienza el 10 de septiembre y finaliza el 23, según terminación de DNI.

Además, jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones cuentan con fechas específicas de pago, que pueden consultarse en la plataforma Mi ANSES.

