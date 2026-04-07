Monteoliva cruzó a la Provincia por los cortes y defendió el protocolo antipiquetes: "Sin reglas..."

Además, sostuvo que la falta de intervención permite que “grupos de izquierda busquen extorsionar y desestabilizar al Gobierno”, mientras que “millones de argentinos que quieren circular y trabajar quedan perjudicados”.

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En contraste, la ministra remarcó que las fuerzas federales están desplegadas en las zonas donde tienen competencia y que allí “el protocolo se aplica sin dudar”.

El mensaje se dio en el marco de una jornada con múltiples protestas en todo el país, en rechazo a cambios en la política social, y con un fuerte operativo de seguridad para evitar cortes totales en los principales accesos.

El trasfondo: cambios en los planes sociales

Las protestas se vinculan con la decisión del Gobierno nacional de avanzar en una reconversión de los programas sociales hacia esquemas de capacitación y empleo, lo que generó rechazo en sectores de la economía popular.

Mientras tanto, desde el oficialismo insisten en sostener el orden en la vía pública como uno de los ejes centrales de su política de seguridad, en un escenario de creciente tensión con las organizaciones sociales.