Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedaron los montos tras las elecciones con aumento y bono

Cuánto cobran los jubilados en septiembre con aumento y bono

Con los valores actualizados, los montos de septiembre quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

Este esquema confirma que el haber mínimo más el bono se ubica apenas por debajo de los $400.000, lo que marca la referencia para gran parte de los jubilados y pensionados del país.

Bono de ANSES en septiembre: quiénes lo cobran

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene, pero su alcance no será para todos por igual. El Gobierno determinó dos categorías para el pago:

Bono completo de $70.000: lo cobran jubilados y pensionados con ingresos de hasta $320.277,17 .

Bono proporcional: lo perciben quienes tengan ingresos entre $320.277,18 y $390.277,16. En estos casos, el refuerzo se calcula de forma tal que el haber total no supere los $390.277,17.

Esto significa que, en septiembre, ningún jubilado que perciba el haber mínimo quedará por debajo de los $390.000. En cambio, quienes estén por encima de ese monto, solo recibirán el bono reducido o directamente no accederán al beneficio.

Cómo impacta el bono en la economía de los jubilados

El bono de $70.000, implementado originalmente en 2024 como un refuerzo transitorio, se transformó en un complemento indispensable para sostener los ingresos de los jubilados con haberes bajos. Sin embargo, al no haberse actualizado en más de un año, su efecto real se fue diluyendo frente a la inflación.

Aún así, para quienes cobran la mínima, representa un incremento de más del 20% sobre el haber base, lo que marca la diferencia entre un ingreso de $320.000 y otro cercano a los $390.000.

Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre 2025

La ANSES ya confirmó las fechas exactas en las que los jubilados y pensionados cobrarán sus haberes y el bono. El cronograma se organiza según el número de terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Dónde y cómo se cobra la jubilación en septiembre

Los jubilados y pensionados podrán cobrar sus haberes en la fecha asignada directamente en su cuenta bancaria, a través de cajeros automáticos o en ventanilla, según la modalidad habitual.

Además, quienes no tengan tarjeta de débito pueden gestionarla de manera gratuita en su banco para evitar filas y acceder a beneficios extra, como descuentos y reintegros mediante programas como Beneficios ANSES o promociones de entidades bancarias.

Qué pasa con el resto de los beneficios atados a la jubilación

El aumento del 1,9% y el bono de $70.000 no solo impactan en las jubilaciones y pensiones, sino también en otras prestaciones vinculadas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Estas categorías también reciben el bono, lo que permite que los haberes no queden rezagados en comparación con los mínimos.