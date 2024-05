AUH, AUE y SUAF de ANSES viene complicado para JUNIO 2024

La realidad para las asignaciones universales por hijo (AUH), embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) es diferente. Históricamente, estos grupos no han recibido aguinaldo en junio ni en diciembre, y este año no será la excepción. No hay indicios de cambios en esta política, y todo apunta a que seguirán sin este beneficio.

Desde marzo, las asignaciones sociales de ANSES esperan un aumento en sus haberes. Sin embargo, la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria, decretada por Javier Milei en abril, ha cambiado las reglas del juego. Esta normativa, que se oficializará en julio, establece actualizaciones mensuales basadas en el índice inflacionario, beneficiando únicamente a los jubilados. Las asignaciones AUH, AUE y SUAF, de momento, seguirán con la fórmula de aumento trimestral anterior.

La gran incógnita es si habrá algún cambio que beneficie a las asignaciones sociales en el futuro cercano. Hasta ahora, no hay confirmaciones de aumentos para junio bajo la nueva ley. De mantenerse la fórmula anterior, deberían recibir un incremento en junio, dado que el último fue en marzo.