AUH enero 2026: ANSES paga con aumento y un extra que muchos no esperan
Con la suba por movilidad y la devolución de retenciones, algunos titulares de AUH cobran más en enero. Mirá cuánto entra y quiénes acceden.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) comienzan enero de 2026 con un nuevo ajuste en sus haberes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 2,47%, en línea con la actualización mensual por movilidad basada en la inflación.
Además del aumento automático, algunos beneficiarios recibirán pagos adicionales vinculados a la devolución de retenciones acumuladas por el cumplimiento de los controles de salud y escolaridad, lo que eleva el ingreso total que se acreditará durante el mes.
Durante todo 2025, ANSES descontó el 20% del monto mensual de la AUH, suma que puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH. El trámite quedó habilitado en diciembre pasado y, por ese motivo, en enero varios titulares verán reflejado ese reintegro en sus cuentas.
Aumento AUH enero 2026: cuánto sube y por qué
ANSES ratificó que en enero continúa vigente el esquema de actualización mensual previsto en el Decreto 274/2024, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
El aumento del 2,47% responde a la inflación registrada en noviembre de 2025 y se acredita de forma automática, siempre que la asignación esté activa y sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Nuevos valores de la AUH en enero de 2026
Con el ajuste ya aplicado, los montos oficiales quedan establecidos de la siguiente manera:
AUH por hijo (monto bruto): $125.528
Pago mensual (80%): $100.362
Retención (20%): $25.166
En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, los valores son más elevados:
Monto total: $408.824
Pago directo: $326.964
AUH en Zona Austral: montos más altos
Para las provincias comprendidas dentro de la Zona Austral, donde rige un adicional por condiciones geográficas, ANSES confirmó los siguientes valores:
AUH por hijo: $163.173
Pago mensual: $130.538,40
AUH por hijo con discapacidad: $531.316
Pago mensual: $425.052,80
Estos montos buscan compensar el mayor costo de vida en regiones con condiciones climáticas y geográficas más exigentes.
Qué extras se suman a la AUH en enero
Junto con la asignación mensual, continúan vigentes otros beneficios complementarios que refuerzan el ingreso de las familias.
Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que también se ajusta por movilidad. En enero de 2026, el monto pasa de $46.199 a $47.340.
Este subsidio se otorga de forma automática a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, sin necesidad de inscripción.
Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin cambios:
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres hijos o más: $108.062
Este refuerzo se acredita automáticamente junto con la AUH y no requiere trámites previos.
Calendario de pagos de la AUH en enero 2026
El cobro de la AUH se organiza según la terminación del DNI del titular. El cronograma confirmado por ANSES para enero de 2026 es el siguiente:
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Cambios en la Libreta AUH y en la retención del 20%
Hacia el cierre de 2025, ANSES anunció una modificación clave en el esquema de retenciones de la AUH. A partir de la nueva normativa, ya no se descuenta el 20% mensual a los titulares con hijos de hasta 4 años inclusive, siempre que los controles de salud y el calendario de vacunación puedan verificarse de forma automática.
La validación se realiza mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y ANSES. Si los datos figuran correctamente en los registros oficiales, el pago se efectúa en su totalidad, sin necesidad de presentar la Libreta AUH.
Sin embargo, la presentación del formulario sigue siendo obligatoria en los siguientes casos:
Niñas, niños y adolescentes de 5 a 18 años
Menores de hasta 4 años cuyos controles no figuren en los registros oficiales
Familias que buscan cobrar montos retenidos de años anteriores