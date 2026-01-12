AUH enero 2026: ANSES paga con aumento y un extra que muchos no esperan

El aumento del 2,47% responde a la inflación registrada en noviembre de 2025 y se acredita de forma automática, siempre que la asignación esté activa y sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Nuevos valores de la AUH en enero de 2026

Con el ajuste ya aplicado, los montos oficiales quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH por hijo (monto bruto): $125.528

Pago mensual (80%): $100.362

Retención (20%): $25.166

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, los valores son más elevados:

Monto total: $408.824

Pago directo: $326.964

AUH en Zona Austral: montos más altos

Para las provincias comprendidas dentro de la Zona Austral, donde rige un adicional por condiciones geográficas, ANSES confirmó los siguientes valores:

AUH por hijo: $163.173 Pago mensual: $130.538,40

AUH por hijo con discapacidad: $531.316 Pago mensual: $425.052,80



Estos montos buscan compensar el mayor costo de vida en regiones con condiciones climáticas y geográficas más exigentes.

ANSES_calendario

Qué extras se suman a la AUH en enero

Junto con la asignación mensual, continúan vigentes otros beneficios complementarios que refuerzan el ingreso de las familias.

Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que también se ajusta por movilidad. En enero de 2026, el monto pasa de $46.199 a $47.340.

Este subsidio se otorga de forma automática a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, sin necesidad de inscripción.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin cambios:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres hijos o más: $108.062

Este refuerzo se acredita automáticamente junto con la AUH y no requiere trámites previos.

Calendario de pagos de la AUH en enero 2026

El cobro de la AUH se organiza según la terminación del DNI del titular. El cronograma confirmado por ANSES para enero de 2026 es el siguiente:

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Cambios en la Libreta AUH y en la retención del 20%

Hacia el cierre de 2025, ANSES anunció una modificación clave en el esquema de retenciones de la AUH. A partir de la nueva normativa, ya no se descuenta el 20% mensual a los titulares con hijos de hasta 4 años inclusive, siempre que los controles de salud y el calendario de vacunación puedan verificarse de forma automática.

La validación se realiza mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y ANSES. Si los datos figuran correctamente en los registros oficiales, el pago se efectúa en su totalidad, sin necesidad de presentar la Libreta AUH.

Sin embargo, la presentación del formulario sigue siendo obligatoria en los siguientes casos: