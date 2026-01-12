AUH enero 2026: ANSES confirmó cuánto se cobra y cuándo se acredita

El ajuste, que responde a la inflación de noviembre informada por el INDEC, impacta desde el inicio del año y alcanza a millones de familias en todo el país. En paralelo, el organismo ratificó la continuidad de la Tarjeta Alimentar, un refuerzo clave para la compra de alimentos, aunque aclaró que este beneficio no se actualiza automáticamente por inflación.
AUH ANSES: cuál es el aumento aplicado en enero 2026
Según informó ANSES, el incremento de enero es del 2,5%, en línea con el esquema de movilidad vigente, que actualiza las prestaciones sociales mes a mes en función del índice inflacionario de dos meses atrás.
Desde el organismo recordaron que la AUH no se paga en su totalidad todos los meses, ya que ANSES retiene el 20% del monto hasta que el titular presenta la Libreta AUH, donde se certifican los controles de salud, la asistencia escolar y el cumplimiento del calendario de vacunación.
AUH enero 2026: montos actualizados
Con la suba ya aplicada, los valores oficiales quedan establecidos de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo: $125.518
AUH por Hijo con Discapacidad: $408.705
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $62.765
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361
En el caso de la AUH, el monto que se cobra de forma mensual corresponde al 80% del total, mientras que el 20% restante se acumula y se paga de manera anual.
Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra según la cantidad de hijos
A los montos de la AUH se suma la Tarjeta Alimentar, un beneficio complementario que continúa vigente en enero de 2026 y resulta fundamental para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.
Los importes se mantienen sin cambios y dependen de la cantidad de hijos a cargo:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Este refuerzo se acredita de forma automática junto con la AUH. Para verificar si corresponde el cobro, los titulares deben ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social, acceder al menú “Consultar” y revisar la información del beneficio en el período actual.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026
ANSES también difundió el cronograma de pagos de enero 2026, organizado según la terminación del DNI. El calendario incluye AUH, Tarjeta Alimentar y Asignación Familiar por Hijo, y se extiende desde el 9 hasta el 22 de enero.