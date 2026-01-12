AUH enero 2026: ANSES confirmó cuánto se cobra y cuándo se acredita

AUH enero 2026: montos actualizados

Con la suba ya aplicada, los valores oficiales quedan establecidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo: $125.518

AUH por Hijo con Discapacidad: $408.705

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $62.765

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361

En el caso de la AUH, el monto que se cobra de forma mensual corresponde al 80% del total, mientras que el 20% restante se acumula y se paga de manera anual.

AUH_Tarjeta

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra según la cantidad de hijos

A los montos de la AUH se suma la Tarjeta Alimentar, un beneficio complementario que continúa vigente en enero de 2026 y resulta fundamental para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Los importes se mantienen sin cambios y dependen de la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Este refuerzo se acredita de forma automática junto con la AUH. Para verificar si corresponde el cobro, los titulares deben ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social, acceder al menú “Consultar” y revisar la información del beneficio en el período actual.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026

ANSES también difundió el cronograma de pagos de enero 2026, organizado según la terminación del DNI. El calendario incluye AUH, Tarjeta Alimentar y Asignación Familiar por Hijo, y se extiende desde el 9 hasta el 22 de enero.