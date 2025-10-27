AUH, SUAF y jubilados de ANSES: los grupos que podrán pedir créditos millonarios

Una de sus principales ventajas es que no requiere ir al banco ni presentar garantías. Todo el proceso se realiza desde el Home Banking o la app Banca Internet Provincia (BIP), lo que facilita el acceso incluso para quienes viven en el interior o no pueden trasladarse a una sucursal.

Paso a paso para pedir el crédito del Banco Provincia:

Ingresar al Home Banking del Banco Provincia con usuario y clave personal.

Seleccionar la opción “Préstamos” en el menú principal.

Utilizar el simulador para elegir el monto, el plazo y la cuota mensual.

Confirmar la solicitud y aceptar las condiciones del préstamo.

Esperar la acreditación automática en la cuenta, que suele concretarse en menos de 48 horas.

Esta modalidad digital permite que los beneficiarios planifiquen sus pagos con total previsibilidad, ya que el descuento de cuotas se hace de forma automática sobre el haber mensual (AUH, SUAF o jubilación).

creditos-nacionjpg

Créditos en Banco Nación: préstamos de hasta $50 millones

Por su parte, el Banco Nación ofrece una línea mucho más amplia de préstamos personales destinada a beneficiarios de ANSES, con montos que van desde los $100.000 hasta los $50.000.000.

Esta línea está orientada especialmente a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aunque también pueden acceder quienes cobran asignaciones familiares o pensiones no contributivas.

Condiciones principales del préstamo Banco Nación:

Monto mínimo: $100.000

Monto máximo: $50.000.000

Plazo de devolución: hasta 72 meses

Cuotas fijas en pesos , bajo el sistema francés de amortización.

Descuento automático del recibo de haber, sin trámites adicionales.

El trámite puede hacerse tanto de forma online como presencial, lo que ofrece flexibilidad a los usuarios que prefieren asistencia personalizada. Además, el Banco Nación no exige historial crediticio previo, por lo que los beneficiarios sin antecedentes bancarios también pueden acceder.

Paso a paso para solicitar el crédito del Banco Nación:

Ingresar al Home Banking o la web oficial del Banco Nación.

Seleccionar la sección “Préstamos Personales” .

Simular el crédito indicando el monto y el plazo de devolución.

Confirmar la operación y aceptar los términos y condiciones.

Recibir la acreditación en 24 a 48 horas en la cuenta bancaria.

Requisitos para acceder a los créditos

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia establecen requisitos simples y accesibles. En ambos casos, el beneficiario debe percibir sus haberes a través de la entidad bancaria donde solicita el crédito.

Requisitos generales:

Ser jubilado, pensionado o beneficiario de AUH o SUAF .

Cobrar los haberes en una cuenta del Banco Nación o Banco Provincia .

Tener mayoría de edad y residencia permanente en el país.

No se requiere historial crediticio ni garantías adicionales.

Estos criterios inclusivos permiten que los créditos lleguen a un universo amplio de titulares de ANSES, incluso a quienes no cuentan con ingresos formales más allá de su prestación mensual.

Simuladores online y planificación de cuotas

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia disponen de simuladores en línea, donde los beneficiarios pueden calcular de manera anticipada el valor de las cuotas según el monto solicitado y el plazo elegido.

Estas herramientas permiten evaluar distintos escenarios antes de confirmar el crédito y ayudan a planificar los pagos de manera responsable.

Los simuladores muestran información como:

El monto total solicitado .

El plazo de devolución (en meses).

La cuota mensual estimada .

La tasa de interés efectiva anual.

El objetivo es que cada beneficiario no comprometa más del 30% de sus ingresos mensuales en el pago del préstamo, garantizando así estabilidad financiera y evitando el sobreendeudamiento.